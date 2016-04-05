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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 гру, 2022 22:53
budivelnik написав: Успіх написав:
А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...
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Додано: Вів 20 гру, 2022 23:00
flyman написав: budivelnik написав: Успіх написав:
А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...
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Додано: Вів 20 гру, 2022 23:01
=== quote="5519709:Успіх"
flyman написав: budivelnik написав: Успіх написав:
А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...
Цікаво, чи це не зітруть
=== quote
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