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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3061306230633064
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:53

  budivelnik написав:
  Успіх написав:А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:00

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...


Цікаво, чи це не зітруть ;)
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:01

=== quote="5519709:Успіх"
  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...


Цікаво, чи це не зітруть ;)
=== quote
в нас свобода слова
flyman
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  #<1 ... 3061306230633064
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