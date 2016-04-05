RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3061306230633064>
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:49

  User253 написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть
Тобто, будуть жити +/- як і живуть зараз?
Вместо бензиновых Логанов будут едить на электро Xpeng
На електрички в них грошей не буде
Спочатку велосипеди
потім мопеди
потім бензологани
а тільки потім - електрички...
Тобто років 20 до СЬОГОДНІШНЬОГО рівня повертатись будуть.
Падають швидко - по 2-4% в місяць( річне ВВП)
підніматись будуть повільно- по 2-4% в рік(ВВП)
самі порахуєте на скільки впадуть за 20 місяців і скільки років потім рости що там де були повернутись?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26060
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:57

  Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.
Востаннє редагувалось otg в Вів 20 гру, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:06

  otg написав:
  Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.

Наверное, что бизнес не может полноценно работать из за недостатка и нестабильности поставки ээ.. Промышленникам сейчас вообще тяжело. Генераторы больших мощностей дефицит и стоят конских денег и твоя продукция потом выйдет на выходе золотая.
Смотрю, сейчас сколько мелких магазинчиков и аптек позакрывалось у которых отопление на ээ было. :(
П.С. Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/20/7381608/
maza5
 
Повідомлень: 274
З нами з: 27.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Заводы Рено, Фольксваген и прочих Тойот-Ниссанов продаются за 1р (переписываются) новым "инвесторам". И там уже собираются возможно даже Volvo или BYD с Xpeng.
За мелочь типа LG-Samsung вобще молчу - наверно будут подпольно работать, может шильдик сменят
Макдак так "закрылся" что работает на уровне прошлого года, и активнее чем в Украине.
от цікаво
машина це шильдік...чи доступ до технологій?
про якість вкусно і точка - вже чули
тепер подивимось на рено/вольво педераційної збірки...
вони на свій камаз не можуть виготовити СВІЙ двигун моделі 1960 року....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26060
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:19

  maza5 написав:Наверное, что бизнес не может полноценно работать из за недостатка и нестабильности поставки ээ.. Промышленникам сейчас вообще тяжело. Генераторы больших мощностей дефицит и стоят конских денег и твоя продукция потом выйдет на выходе золотая.
Смотрю, сейчас сколько мелких магазинчиков и аптек позакрывалось у которых отопление на ээ было. :(
П.С. Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/20/7381608/
Я же написал, тот бизнес что пошустрее вырабатывает ээ из газа, т.е его расход только вырос. Возможно кто то и стоит, но многие вкурили тему и давно работают. Кстати некоторые ТКЭ еще задолго до войны перешли на эти установки. Когда то мне рассказал работник такого предприятия и только сегодня я понял на сколько был прозорливый директор, хоть и про войну тогда даже не думали.
otg
 
Повідомлень: 3306
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:00

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...


Цікаво, чи це не зітруть ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4203
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Є випадки, коли ти без броніка швидше добіжиш до укриття, чи зручніше нирнеш в "дірку


1 в 1 як порушники розповідають про ремені безпеки) лол
Andrey2512
 
Повідомлень: 422
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:20

Успіх
Майте на увазі, що, коли Ви отримуєте наказ і бачите, що не зможете його виконати, то треба одразу про це повідомити.
І це не ваше бажання небажання, а повинні одразу повідомити.
Тобто Ви повинні.

Зокрема, при отриманні наказу Ви маєте право уточнення його (пояснення, повторення та тощо).
Тобто Ваше право.


Ну і щоб користуватися наданням невиконання явно злочинних наказів, Ви досконало повинні знати кримінальний кодекс України.
Бо саме там і тільки там все саме про злочини.
До того ж не забувати ключеве - явно (злочинний). Злочинність повинна бути видна обом сторонам.

Незаконний же наказ (тобто наказ з порушенням вимог законів, крім кримінального кодексу та деяких міжнародних) Ви повинні виконати, а тільки потім маєте право обжалувати, скаржитися.


А тепер уявіть наскільки в цьому плані легше Вам на відміну від начальників та командирів.
Бо Ви накази не віддаєте, а тільки виконуєте))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25742
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:25

  Andrey2512 написав:
  Успіх написав:Є випадки, коли ти без броніка швидше добіжиш до укриття, чи зручніше нирнеш в "дірку


1 в 1 як порушники розповідають про ремені безпеки) лол

От тільки з броніком в немолодого або хворого спина точно навернеться (ще й скрутить у самий непідходящий момент і підведе інших оточуючих заклинивший боєць).
А пуля чи осколок - це вже, як пощастить.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25742
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 23:39

  flyman написав:а що хіба медкомісія допустить..

Гумор оцінив.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25742
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3061306230633064>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109404
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2103)
20.12.2022 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron