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Додано: Вів 20 гру, 2022 23:40
Очень интересно со стороны наблюдать обсуждение броников людьми, которые, как и я, ни разу в жизни не надевали его, а, возможно, и вообще видели только по телевизору.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 гру, 2022 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 гру, 2022 23:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тренуйте витривалість, щоб бігали 10км з середньою швидкістю 5хв на 1км. А броніки не дурні люди винайшли і додали в екіпіровку.
Додано: Вів 20 гру, 2022 23:45
долярчик ніде ніколи не працював так щоб стикатися з технікою безпеки і не знає вислів "що правила тб написані кров'ю" (на щастя для слухаючого/читаючого цей вислів, не його), інакше подібну ахінею не ніс би. цікаво якби він кудись на виробництві вліз без захисних засобів чи куди лізти взагалі не слід, отримав би травму чи каліцтво чи взагалі того..., то чи він би (чи вже його родина) розказував що це
чи всіма правдами і неправдами, що це не він винен, а хтось інший? а ще також він не в курсі що за таку його самодіяльність його керівник поніс би відповідальність, навіть і кримінальну. а воно йому нахіба? відповідати за чиюсь особисту справу?
і що у військовій справі теж є тб, і що все вище написане актульне і для військових.
і взагалі,
це коли ви в себе вдома, і то не завжди це працює, а коли ви чийсь підлеглий і десь, де встановлено хоч якісь правила і порядки, будь то військо чи виробництво, то вже не зовсім ваша справа.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 20 гру, 2022 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 гру, 2022 23:51
За даними американського управління у справах ветеранів, кількість військових, звільнених зі служби через захворювання і травми опорно-рухового апарату, з 2003-го по 2009 рік збільшилася в десять з гаком разів.
Боєць у важкій амуніції стає менш швидким і спритним, що особливо позначається на його здатності долати височини й перепони.
"Можливість швидко забратися у безпечне місце - питання життя і смерті. Зрештою, найкраще, щоб у тебе взагалі не влучили"
Додано: Вів 20 гру, 2022 23:59
На захист Успіха:
Якщо йому командири-начальники на його особисті проблеми (але такі, що їх повинні вирішати ці командири-начальники, наприклад, забезпечити їжею, одягом, помитися і т.д.) мовчать, тобто кажуть - це твої проблеми, то ... нічого дивного, що хоча б таке, як одягати чи ні особисто йому бронік, боєць вирішить сам.
Вимоги... вони написані для ідеальних умов.
Додано: Вів 20 гру, 2022 23:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А статистики зменшення втрат після того, як броню додали в екіпіровку, немає?
Ну реально, ви ж не думаєте, що за ті десятки років, поки їх використовують, ніхто не оцінював переваги й недоліки?
Додано: Сер 21 гру, 2022 00:03
Мій посил був не про загальну відміну бронежилетів, а про те, що індивідуальний підхід цілком має право бути в деяких! випадках.
А ті, хто після риття окопів да чергувань під дощем, ще й тренуватися в стані по 10 км., тим і два)) броніка не завадить.
Додано: Сер 21 гру, 2022 00:08
ви ж ніби військовий? тоді - чи несе відповідальність командир, якщо підлеглий отримав травму/каліцтво/загинув в результаті порушення (тим більше грубого і умисного) правил тб (які там були вже правила, можете вже собі надумати самі, хоч би й який устав чи правила поводження зі зброєю)? ну "вибір" же, чи не так? і це тільки частина загальної картини.
і що, якщо умови не ідеальні (з чого це раптом вони мали б такими), то вже можна їх порушувати? не одягати той же бронік чи, наприклад, лізти у якусь трансформаторну підстанцію чи високовольтну ру'шку кому завгодно і як завгодно?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Сер 21 гру, 2022 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 гру, 2022 00:14
Звісно несе.
Я Вашу думку не спростовував, а тільки звернув увагу, що в деяких, м'яко кажучи, неідеальних умовах, дотримання вимог і правил може порушуватися.
На пользу і бійцю, і справі.
Хтось же ще повинен нести відповідальність, що з слабкою спиною, або нетренований, або перевантажений, або впечатлительный)), опинився там, де треба виконувати задачі такому, під якого написані вимоги.
Але ж не несе.
Вимоги й правила в реалі порушуються, що капець...
Й не від гарного життя.
Але звертати увагу тільки на окремі порушення з боку бійця - це трохи неправильно.
Це дуже глибоке питання. І починається воно з дисципліни. З віддання військового вітання...
Будуть віддавати вітання, будуть і броніки носити..., тому що це такі вимоги - екіпірування.
Перш за все з дисципліни самих командирів))
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