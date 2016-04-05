Додано: Вів 20 гру, 2022 23:45

Hotab написав: edvardd написав: Ми8 наш сбили,недавно, напарник пилотов подобрал Ми8 наш сбили,недавно, напарник пилотов подобрал

Я не буду давать здесь потери среди пилотов.



Успіх написав: На мою думку - це особиста справа кожного На мою думку - це особиста справа кожного

А якщо тебе без броника поранять, ти не зможеш виконувати свої обов'язки і батарея не виконає задачу, чим зірветься задача піхоти, то це твоя справа, чи ні?

Ти на фронті. І від тебе залежить життя також інших. А це означає, що ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.



вибір має бути!



Коли ти з мухою щось подібне про вакцинацію лопотів, то ще якось зрозуміло. Але 9 місяців на війні тебе теж нічому не навчили. Я не буду давать здесь потери среди пилотов.А якщо тебе без броника поранять, ти не зможеш виконувати свої обов'язки і батарея не виконає задачу, чим зірветься задача піхоти, то це твоя справа, чи ні?Ти на фронті. І від тебе залежить життя також інших. А це означає, що ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.Коли ти з мухою щось подібне про вакцинацію лопотів, то ще якось зрозуміло. Але 9 місяців на війні тебе теж нічому не навчили.

Успіх написав: На мою думку - це особиста справа кожного На мою думку - це особиста справа кожного

Успіх написав: На мою думку - це особиста справа кожного На мою думку - це особиста справа кожного

вибір має бути!

долярчик ніде ніколи не працював так щоб стикатися з технікою безпеки і не знає вислів "що правила тб написані кров'ю" (на щастя для слухаючого/читаючого цей вислів, не його), інакше подібну ахінею не ніс би. цікаво якби він кудись на виробництві вліз без захисних засобів чи куди лізти взагалі не слід, отримав би травму чи каліцтво чи взагалі того..., то чи він би (чи вже його родина) розказував що цечи всіма правдами і неправдами, що це не він винен, а хтось інший? а ще також він не в курсі що за таку його самодіяльність його керівник поніс би відповідальність, навіть і кримінальну. а воно йому нахіба? відповідати за чиюсь особисту справу?і що у військовій справі теж є тб, і що все вище написане актульне і для військових.і взагалі,це коли ви в себе вдома, і то не завжди це працює, а коли ви чийсь підлеглий і десь, де встановлено хоч якісь правила і порядки, будь то військо чи виробництво, то вже не зовсім ваша справа.