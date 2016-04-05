ЛАД написав:Тут обсуждают правила безопасности. На производстве они расписаны в соответствующих документах и без подписи работника, что он ознакомлен с правилами техники безопасности, его не имеют права допустить к работе. Если такой подписи нет, то ответственный за ТБ несёт серьёзную ответственность. Теперь вопрос - существует ли документ, в котором оговорена обязательность ношения бронежилета и в каких условиях?
Екіпірування визначає командир. Згідно завдання, яке повинен виконати підрозділ (підлеглий всл).
Довів форму одягу)), екіпірування. Підлеглі виконали. Вдяглися згідно форми одягу й начепили екіпірування.
Названо в екіпіровці причепити лопатку або бронежилет, то повинен вдягти. Без підпису))
Але дійсно те, що особовому складу треба постійно носити броніка при виконанні переліку завдань, або в зоні бойових дій і т.д., може бути визначено в наказах, інструкціях, директивах.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 01:17, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Тут обсуждают правила безопасности. На производстве они расписаны в соответствующих документах и без подписи работника, что он ознакомлен с правилами техники безопасности, его не имеют права допустить к работе. Если такой подписи нет, то ответственный за ТБ несёт серьёзную ответственность. Теперь вопрос - существует ли документ, в котором оговорена обязательность ношения бронежилета и в каких условиях?
Екіпірування визначає командир. Згідно завдання, яке повинен виконати підрозділ (підлеглий всл).
Довів форму одягу)), екіпірування. Підлеглі виконали. Вдяглися згідно форми одягу й начепили екіпірування.
Названо в екіпіровці причепити лопатку або бронежилет, то повинен вдягти. Без підпису))
Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.
Faceless написав: А броніки не дурні люди винайшли і додали в екіпіровку.
За даними американського управління у справах ветеранів, кількість військових, звільнених зі служби через захворювання і травми опорно-рухового апарату, з 2003-го по 2009 рік збільшилася в десять з гаком разів.
Боєць у важкій амуніції стає менш швидким і спритним, що особливо позначається на його здатності долати височини й перепони.
Разом зі зброєю, набоями, сухим пайком і всім іншим американські піхотинці в Іраку й Афганістані носили на собі 45 кілограмів вантажу - важко навіть для сильної та тренованої людини.
Ходил когда-то с близким по весу рюкзаком. Возможно, экипировка переносится чуть легче (распределённая нагрузка), но и рюкзак был малость полегче. Слабо представляю себе, как можно сколько-нибудь длительное время вести боевые действия с такой нагрузкой. Это должны быть суператлеты. Средний человек, по-моему, не потянет. Если это он говорил о морпехах, то их специально отбирают, в т.ч. (в основном?) по физическим данным. Возможно, у наших нагрузка поменьше.