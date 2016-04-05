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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3062306330643065
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:07

  ЛАД написав:Тут обсуждают правила безопасности.
На производстве они расписаны в соответствующих документах и без подписи работника, что он ознакомлен с правилами техники безопасности, его не имеют права допустить к работе. Если такой подписи нет, то ответственный за ТБ несёт серьёзную ответственность.
Теперь вопрос - существует ли документ, в котором оговорена обязательность ношения бронежилета и в каких условиях?

Екіпірування визначає командир.
Згідно завдання, яке повинен виконати підрозділ (підлеглий всл).

Довів форму одягу)), екіпірування.
Підлеглі виконали.
Вдяглися згідно форми одягу й начепили екіпірування.

Названо в екіпіровці причепити лопатку або бронежилет, то повинен вдягти.
Без підпису))

Але дійсно те, що особовому складу треба постійно носити броніка при виконанні переліку завдань, або в зоні бойових дій і т.д., може бути визначено в наказах, інструкціях, директивах.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 01:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:09

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Но напомню, что длина границы Украины с РФ 1 974 км
да, но "узких мест" (в первую очередь, это мосты) совсем немного.

Не берусь спорить, не знаю.
Но сильно сомневаюсь, что на 2000 км мало дорог, по которым можно проехать без "узких мест".
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:15

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Тут обсуждают правила безопасности.
На производстве они расписаны в соответствующих документах и без подписи работника, что он ознакомлен с правилами техники безопасности, его не имеют права допустить к работе. Если такой подписи нет, то ответственный за ТБ несёт серьёзную ответственность.
Теперь вопрос - существует ли документ, в котором оговорена обязательность ношения бронежилета и в каких условиях?

Екіпірування визначає командир.
Згідно завдання, яке повинен виконати підрозділ (підлеглий всл).

Довів форму одягу)), екіпірування.
Підлеглі виконали.
Вдяглися згідно форми одягу й начепили екіпірування.

Названо в екіпіровці причепити лопатку або бронежилет, то повинен вдягти.
Без підпису))

Где это расписано?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:19

  otg написав:
  Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.

Стоят многие крупные производства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:22

  ЛАД написав:Где это расписано?

Статут Внутрішньої служби.

Але там вище я дописав, що по бронікам та ін. можуть бути окремі накази, інструкції.
Хоч комбрига у своїй бригаді.
Так раніше часто в деяких частинах всі ходили з протигазами. Командиру схотілося))

Все ж підозрюю, що є наказ по всьому війску.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 01:46

  detroytred написав:
  Faceless написав: А броніки не дурні люди винайшли і додали в екіпіровку.

За даними американського управління у справах ветеранів, кількість військових, звільнених зі служби через захворювання і травми опорно-рухового апарату, з 2003-го по 2009 рік збільшилася в десять з гаком разів.

Боєць у важкій амуніції стає менш швидким і спритним, що особливо позначається на його здатності долати височини й перепони.

"Можливість швидко забратися у безпечне місце - питання життя і смерті. Зрештою, найкраще, щоб у тебе взагалі не влучили"
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59028157

Меня впечатлила другая фраза:
Разом зі зброєю, набоями, сухим пайком і всім іншим американські піхотинці в Іраку й Афганістані носили на собі 45 кілограмів вантажу - важко навіть для сильної та тренованої людини.

Ходил когда-то с близким по весу рюкзаком. Возможно, экипировка переносится чуть легче (распределённая нагрузка), но и рюкзак был малость полегче. Слабо представляю себе, как можно сколько-нибудь длительное время вести боевые действия с такой нагрузкой. Это должны быть суператлеты. Средний человек, по-моему, не потянет. Если это он говорил о морпехах, то их специально отбирают, в т.ч. (в основном?) по физическим данным. Возможно, у наших нагрузка поменьше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 06:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский поездкой Бахмут -Вашингтон удивил и восхитил.
Investor_K
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