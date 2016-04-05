ЛАД написав:Тут обсуждают правила безопасности. На производстве они расписаны в соответствующих документах и без подписи работника, что он ознакомлен с правилами техники безопасности, его не имеют права допустить к работе. Если такой подписи нет, то ответственный за ТБ несёт серьёзную ответственность. Теперь вопрос - существует ли документ, в котором оговорена обязательность ношения бронежилета и в каких условиях?
Екіпірування визначає командир. Згідно завдання, яке повинен виконати підрозділ (підлеглий всл).
Довів форму одягу)), екіпірування. Підлеглі виконали. Вдяглися згідно форми одягу й начепили екіпірування.
Названо в екіпіровці причепити лопатку або бронежилет, то повинен вдягти. Без підпису))
Але дійсно те, що особовому складу треба постійно носити броніка при виконанні переліку завдань, або в зоні бойових дій і т.д., може бути визначено в наказах, інструкціях, директивах.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 01:17, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Тут обсуждают правила безопасности. На производстве они расписаны в соответствующих документах и без подписи работника, что он ознакомлен с правилами техники безопасности, его не имеют права допустить к работе. Если такой подписи нет, то ответственный за ТБ несёт серьёзную ответственность. Теперь вопрос - существует ли документ, в котором оговорена обязательность ношения бронежилета и в каких условиях?
Екіпірування визначає командир. Згідно завдання, яке повинен виконати підрозділ (підлеглий всл).
Довів форму одягу)), екіпірування. Підлеглі виконали. Вдяглися згідно форми одягу й начепили екіпірування.
Названо в екіпіровці причепити лопатку або бронежилет, то повинен вдягти. Без підпису))
Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.
Faceless написав: А броніки не дурні люди винайшли і додали в екіпіровку.
За даними американського управління у справах ветеранів, кількість військових, звільнених зі служби через захворювання і травми опорно-рухового апарату, з 2003-го по 2009 рік збільшилася в десять з гаком разів.
Боєць у важкій амуніції стає менш швидким і спритним, що особливо позначається на його здатності долати височини й перепони.
Разом зі зброєю, набоями, сухим пайком і всім іншим американські піхотинці в Іраку й Афганістані носили на собі 45 кілограмів вантажу - важко навіть для сильної та тренованої людини.
Ходил когда-то с близким по весу рюкзаком. Возможно, экипировка переносится чуть легче (распределённая нагрузка), но и рюкзак был малость полегче. Слабо представляю себе, как можно сколько-нибудь длительное время вести боевые действия с такой нагрузкой. Это должны быть суператлеты. Средний человек, по-моему, не потянет. Если это он говорил о морпехах, то их специально отбирают, в т.ч. (в основном?) по физическим данным. Возможно, у наших нагрузка поменьше.
Новий масштабний пакет допомоги від США на 1,8 мільярда доларів включатиме техніку, що дозволить зміцнити протиповітряну оборону України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press. Таке рішення є сигналом про розширення Сполученими Штатами видів сучасної зброї, яку надсилають Києву. Про пакет буде оголошено 21 грудня. Він включатиме близько 1 мільярда доларів зброї зі запасів Пентагону і ще 800 мільйонів доларів через ініціативу сприяння безпеці України, що фінансує зброю, боєприпаси, навчання та іншу допомогу. "Зеленський та інші українські чиновники тиснули на західних лідерів, щоб вони надали більш досконалу зброю, включно з Patriot, щоб допомогти своїй країні у війні з Росією", - додають ЗМІ. За даними видання, пакет вперше включатиме системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів. Джерело: https://censor.net/ua/n3388272
Faceless написав: А статистики зменшення втрат після того, як броню додали в екіпіровку, немає? Ну реально, ви ж не думаєте, що за ті десятки років, поки їх використовують, ніхто не оцінював переваги й недоліки?
Мій посил був не про загальну відміну бронежилетів, а про те, що індивідуальний підхід цілком має право бути в деяких! випадках.
А ті, хто після риття окопів да чергувань під дощем, ще й тренуватися в стані по 10 км., тим і два)) броніка не завадить.
Конкретизируйте, для его понимания: Например: Как военнослужащий танкист обязан быть экипирован. Но как исполняющий обязанности специалиста, в технике ОН не обязан быть в полной экипировке, ибо это противоречит его возможностям исполнения своих обязанностей.