Не про засіб індивідуального захисту - бронежилет, а про інші засоби. Дуже показова справа, як матрос отримав наказ від мічмана (не сам же він схотів)) працювати на спекоті да ще у вихідний)), всі відповідальні не могли не чути й не бачити, а основна провина -- на матросів.
*Таким чином, допустимих та належних доказів, які б підтверджували, що мічман ОСОБА_3 28-29.06.2020 року виконував обов`язки військової служби та наказав матросу ОСОБА_1 приступити до зачистки корпусу катеру під час перебування того черговим у добовому наряді, судом не встановлено.
Крім того, на думку суду, матрос ОСОБА_1 , якщо б отримав такий наказ, повинен був відмовитися від його виконання під час добового чергування та доповісти черговому по частині, черговому по стоянці катерів про зазначені обставини, як це передбачено статутами Збройних Сил України та наказами командира військової частини.* https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /91859884/
Наявність бамажки з печаткою навіть для рядового)) Зона ООС, 2020 рік. Рядовий звинувачений ще й в незнанні ладно Статуту, але й ... наказів командира частини))