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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3063306430653066
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 08:28

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Но напомню, что длина границы Украины с РФ 1 974 км
да, но "узких мест" (в первую очередь, это мосты) совсем немного.

Не берусь спорить, не знаю.
Но сильно сомневаюсь, что на 2000 км мало дорог, по которым можно проехать без "узких мест".
безусловно, есть много "третьестепенных" дорог, но их пропускная способность совершенно не соответствует задаче переброски колонны техники из сотен единиц.
И мосты на таких дорогах можно даже не взрывать: там по проектной нагрузке не всякий тяжёлый грузовик может ехать, не говоря о танке.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 21 гру, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 08:28

Аж самому интересно, а ведь такое "вдруг" по всей Украине и

В "ЕС" заявляют, что власти блокируют открытие пекарни в Херсоне, в которой волонтеры намерены выпекать бесплатный хлеб для горожан.


"Шокированный и возмущенный ситуацией вокруг пекарни, которая должна была уже сегодня раздавать херсонцам бесплатный хлеб. Как рассказала нам активистка ОО "Дело Громад" Оксана Погомий, вдруг начались "палки в колеса" уже отлаженного процесса",- объясняет Порошенко, побывавший в освобожденном от рашистов Херсоне. Источник: https://censor.net/ru/v3388182
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:00

  otg написав:
  Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.

У інших, зокрема в мене і ще на декількох платіжках, які бачив, падіння 20-30% у річному вимірі, а по останніх місяцях, то понад половину. Е.е. 6-7 год на добу, сучасні котли з мінімумом теплоносія яким чином можуть наперед розігнати споживання?
Якщо є теплоакумулятор, один знайомий, що використовував для опалення і ее і газ і твереде паливо собі такий на понад 1000 л поставив, то так - можна наганяти наперед і потім до наступного включення. Але це рідкість. всі інші загартовуються, топлять буржуйки і т.д. Якщо десь оприлюднять статистику, та ще по місяцям, то думаю просто обвальне падіння буде починаючи з листопада.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:02

Украина получит около $2 млрд помощи от США

"Президент Джо Байден в среду объявит о значительном новом пакете помощи Украине объемом примерно $2 млрд", - указано в сообщении Белого дома.

В рамках этого пакета США предоставят Украине ЗРК Patriot , а также проведут обучение украинских военнослужащих для использования этой системы
Основные ТТХ ЗРК Patriot:

▪️ Одна батарея имеет до восьми пусковых установок по четыре ракеты в каждой.
▪️ Может запускать ракеты разных модификаций. Одновременно следит за 125 целями и наводит ракеты на шесть самых опасных. Расстояние 80 км, высота — 20 км.
▪️ Сбивает самолеты и баллистические ракеты.

Особенности Patriot PAC-3 - последняя модификация:

▪️может сбивать "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы",
▪️ ракеты-перехватчики бьют непосредственно в цель, а не подрываются рядом с ней.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський їде з візитом у США. Що відомо на цю годину?

Виступ у Конгресі запланований на другу половину дня середи, 21 грудня, зазначають американські ЗМІ.

За участі президента України відбудеться спільне засідання Палати представників та Сенату, пише Axios.

CNN також повідомляє про заплановану зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі.

Наразі є інформація, що літак, на борту якого, ймовірно, знаходиться Володимир Зеленський, здійснив посадку на Об'єднаній базі Ендрюс Морської авіації США.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:19

про броники - читал ттх 120 мм снаряда - осколки летят со скоростью 1800 м/с пробивают с 10 метров 12 мм гомогенную броню, кстати я выкладывал фото осколка такого снаряда, который прилетел ко мне на дачу - вес 60 грамм, даже если броник выдержит, то бойца кинетикой переломает... :cry:
edvardd
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  #<1 ... 3063306430653066
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