ЛАД написав:Но напомню, что длина границы Украины с РФ 1 974 км
да, но "узких мест" (в первую очередь, это мосты) совсем немного.
Не берусь спорить, не знаю. Но сильно сомневаюсь, что на 2000 км мало дорог, по которым можно проехать без "узких мест".
безусловно, есть много "третьестепенных" дорог, но их пропускная способность совершенно не соответствует задаче переброски колонны техники из сотен единиц. И мосты на таких дорогах можно даже не взрывать: там по проектной нагрузке не всякий тяжёлый грузовик может ехать, не говоря о танке.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 21 гру, 2022 08:31, всього редагувалось 1 раз.
В "ЕС" заявляют, что власти блокируют открытие пекарни в Херсоне, в которой волонтеры намерены выпекать бесплатный хлеб для горожан.
"Шокированный и возмущенный ситуацией вокруг пекарни, которая должна была уже сегодня раздавать херсонцам бесплатный хлеб. Как рассказала нам активистка ОО "Дело Громад" Оксана Погомий, вдруг начались "палки в колеса" уже отлаженного процесса",- объясняет Порошенко, побывавший в освобожденном от рашистов Херсоне. Источник: https://censor.net/ru/v3388182
Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.
У інших, зокрема в мене і ще на декількох платіжках, які бачив, падіння 20-30% у річному вимірі, а по останніх місяцях, то понад половину. Е.е. 6-7 год на добу, сучасні котли з мінімумом теплоносія яким чином можуть наперед розігнати споживання? Якщо є теплоакумулятор, один знайомий, що використовував для опалення і ее і газ і твереде паливо собі такий на понад 1000 л поставив, то так - можна наганяти наперед і потім до наступного включення. Але це рідкість. всі інші загартовуються, топлять буржуйки і т.д. Якщо десь оприлюднять статистику, та ще по місяцям, то думаю просто обвальне падіння буде починаючи з листопада.
"Президент Джо Байден в среду объявит о значительном новом пакете помощи Украине объемом примерно $2 млрд", - указано в сообщении Белого дома.
В рамках этого пакета США предоставят Украине ЗРК Patriot , а также проведут обучение украинских военнослужащих для использования этой системы Основные ТТХ ЗРК Patriot:
▪️ Одна батарея имеет до восьми пусковых установок по четыре ракеты в каждой. ▪️ Может запускать ракеты разных модификаций. Одновременно следит за 125 целями и наводит ракеты на шесть самых опасных. Расстояние 80 км, высота — 20 км. ▪️ Сбивает самолеты и баллистические ракеты.
Особенности Patriot PAC-3 - последняя модификация:
▪️может сбивать "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы", ▪️ ракеты-перехватчики бьют непосредственно в цель, а не подрываются рядом с ней.
про броники - читал ттх 120 мм снаряда - осколки летят со скоростью 1800 м/с пробивают с 10 метров 12 мм гомогенную броню, кстати я выкладывал фото осколка такого снаряда, который прилетел ко мне на дачу - вес 60 грамм, даже если броник выдержит, то бойца кинетикой переломает...
Тут, навіть не потрібно переглядати, так як всі розуміють про що цей ролик)) А тепер уявіть мангуста в броніку(нехай і в маленькому відносно нього) - результат буде той самий, чи кобра його з'їсть нахрін?
edvardd написав:читал ттх 120 мм снаряда - осколки летят со скоростью 1800 м/с пробивают с 10 метров 12 мм гомогенную броню, кстати я выкладывал фото осколка такого снаряда, который прилетел ко мне на дачу - вес 60 грамм, даже если броник выдержит, то бойца кинетикой переломает...
А якщо Іскандер прямою наводкою в бійця попаде, то тим більше!! До чого це? Отже бронік не треба, якщо Іскандер не тримає?