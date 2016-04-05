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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3064306530663067
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:36

Все залежить в якій ситуації!

  Hotab написав:Отже бронік не треба, якщо Іскандер не тримає?

Бронік потрібний, але "не на постійній основі"!

Тобто, лише в деяких випадках...
А не одягнув і весь день в ньому ходиш!

Коли на посту/чергуванні - так, потрібно!
Коли виконуєш бойову задачу - так, потрібно!

Але, коли ти в посадці/корчах, чи в бліндажі очікуєш пів дня(а бувало і цілий день) команду "до бою" - то...
Чи носиш снаряди 300м по посадці/корчах(а вони важать близько 22кг + ще гільзу/запал в другій руці, якщо потрібно швидше все перенести) - то...


Без броніка швидше зманевруєш/впадеш/проповзеш/не зачепишся за гілляччя і т.д. і т.п...
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:36

  Investor_K написав:Зеленский поездкой Бахмут -Вашингтон удивил и восхитил.


От як в одній людині можуть вживатися одночасно такі суперечності - поїздка в Бахмут і подальша спроба узурпації влади?

"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ.
Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3388149
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:37

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Ось тут:
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /91593416/
Поліцейський суд саме по вдяганню бронежилета програв.
Ключовим було визначення його вдягання Інструкцією, точніше дорученням Департаменту патрульної поліції.

В Інструкції нема слова "обов'язково" вдягати! Озброюється.
Але згідно 19 статті Конституції державні посадові особи діють лише так, як їм визначено.
Визначено - дубінка та бронік, то бери й носи))
У Дорученні ж вказано вдягати.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:39

ЛАД
Вес стандартной боевой экипировки "Ратник" с боеприпасами и оружием сейчас составляет 32 килограмма.

у наших +/- пару кг тоже самое
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:48

  Успіх написав:
  Hotab написав:Отже бронік не треба, якщо Іскандер не тримає?

Бронік потрібний, але "не на постійній основі"!

Тобто, лише в деяких випадках...
А не одягнув і весь день в ньому ходиш!

Коли на посту/чергуванні - так, потрібно!
Коли виконуєш бойову задачу - так, потрібно!

Але, коли ти в посадці/корчах, чи в бліндажі очікуєш пів дня(а бувало і цілий день) команду "до бою" - то...
Чи носиш снаряди 300м по посадці/корчах(а вони важать близько 22кг + ще гільзу/запал в другій руці, якщо потрібно швидше все перенести) - то...


Без броніка швидше зманевруєш/впадеш/проповзеш/не зачепишся за гілляччя і т.д. і т.п...

Маса є головним параметром, що визначає час безперервного носіння бронежилета[5].

Маса (кг) Час носіння (год)
до 3 понад 24
до 7 12
до 9 9
до 12 5
до 16 2
до 23 1

На озброєнні військ сухопутного призначення Збройних сил США до 2003-го року стояв бронежилет PASGT-V, який не включає до свого складу титанові пластини. Він повністю тканинний. Його завдання полягало в захисті людини від осколків снарядів, забійних елементів, каменів, шрапнелі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Бронежилет
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:51

  Успіх написав:Ехххххх... - не хочуть тут мене чути/розуміти
видел видос нашли Бронте русского а там вместо плиток фанера. Тоже наверное лень Броню носить было и чтобы командир не ругался надевали имитацию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:52

Якби ви знали паничі...!©

  prodigy написав:
  Faceless написав:Тренуйте витривалість, щоб бігали 10км з середньою швидкістю 5хв на 1км. А броніки не дурні люди винайшли і додали в екіпіровку.


починаючи з травня кожного дня (з 10ї- майже в спеку) бачив як солдати "бігали"
In full battle gear коло десь 2-2,5км, тренувались...сержант також бігав з ними

Все це хлопці/дівчата звичайно гарно))
Та не забувайте, що половина(ну нехай менша половина) солдат - це прості/пересічні чоловіки... багатьом з яких за 40, а то й за 50... висмикнуті з цивільного життя... без військових навичок... кожен зі своїми болячками(і не одною)... не пристосовані(а бо й реально різні болячки не дозволяють) до фізичних навантажень...
Тож - не все так просто :roll:

А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!

Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Успіх написав:Ехххххх... - не хочуть тут мене чути/розуміти
видел видос нашли Бронте русского а там вместо плиток фанера. Тоже наверное лень Броню носить было и чтобы командир не ругался надевали имитацию.
Був кращий варіант - з айпадом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:21

  V2 написав:
  Investor_K написав:Зеленский поездкой Бахмут -Вашингтон удивил и восхитил.


От як в одній людині можуть вживатися одночасно такі суперечності - поїздка в Бахмут і подальша спроба узурпації влади?

"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ.
Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3388149

Країною керують сірі кардинали, про яких ми тільки здогадуємось, а преЗедент - медійне обличчя влади - просто актор, який на публіку блискуче грає свою роль та з суфлера щоденно зачитує зворушливі тексти. Спонтанні ж, не підготовлені "виступи" без листочка одразу показують жахливу реальність - весь Даннінг-Крогер, всю непрофесійність, некомпетентність, недалекоглядність, на жаль не тільки преЗедента, але й більшості депутатів з монобільшості.
Шкода, що нарід зачаровується цією всією шелухою та не бачить проблем в корені, не розуміє причин та наслідків... Тому й така ситуація.

Наш плюс лише в тому, що у світі теж багато хто зачарувався Зеленським, але коли світ розчарується (а розчаровуються там дуже швидко) - нам буде непереливки.
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