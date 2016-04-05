Hotab написав:Отже бронік не треба, якщо Іскандер не тримає?
Бронік потрібний, але "не на постійній основі"!
Тобто, лише в деяких випадках... А не одягнув і весь день в ньому ходиш!
Коли на посту/чергуванні - так, потрібно! Коли виконуєш бойову задачу - так, потрібно!
Але, коли ти в посадці/корчах, чи в бліндажі очікуєш пів дня(а бувало і цілий день) команду "до бою" - то... Чи носиш снаряди 300м по посадці/корчах(а вони важать близько 22кг + ще гільзу/запал в другій руці, якщо потрібно швидше все перенести) - то...
Без броніка швидше зманевруєш/впадеш/проповзеш/не зачепишся за гілляччя і т.д. і т.п...
Investor_K написав:Зеленский поездкой Бахмут -Вашингтон удивил и восхитил.
От як в одній людині можуть вживатися одночасно такі суперечності - поїздка в Бахмут і подальша спроба узурпації влади?
"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ. Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3388149
В Інструкції нема слова "обов'язково" вдягати! Озброюється. Але згідно 19 статті Конституції державні посадові особи діють лише так, як їм визначено. Визначено - дубінка та бронік, то бери й носи)) У Дорученні ж вказано вдягати.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Отже бронік не треба, якщо Іскандер не тримає?
Бронік потрібний, але "не на постійній основі"!
Тобто, лише в деяких випадках... А не одягнув і весь день в ньому ходиш!
Коли на посту/чергуванні - так, потрібно! Коли виконуєш бойову задачу - так, потрібно!
Але, коли ти в посадці/корчах, чи в бліндажі очікуєш пів дня(а бувало і цілий день) команду "до бою" - то... Чи носиш снаряди 300м по посадці/корчах(а вони важать близько 22кг + ще гільзу/запал в другій руці, якщо потрібно швидше все перенести) - то...
Без броніка швидше зманевруєш/впадеш/проповзеш/не зачепишся за гілляччя і т.д. і т.п...
Маса є головним параметром, що визначає час безперервного носіння бронежилета[5].
Маса (кг) Час носіння (год) до 3 понад 24 до 7 12 до 9 9 до 12 5 до 16 2 до 23 1
На озброєнні військ сухопутного призначення Збройних сил США до 2003-го року стояв бронежилет PASGT-V, який не включає до свого складу титанові пластини. Він повністю тканинний. Його завдання полягало в захисті людини від осколків снарядів, забійних елементів, каменів, шрапнелі. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Бронежилет
Faceless написав:Тренуйте витривалість, щоб бігали 10км з середньою швидкістю 5хв на 1км. А броніки не дурні люди винайшли і додали в екіпіровку.
починаючи з травня кожного дня (з 10ї- майже в спеку) бачив як солдати "бігали" In full battle gear коло десь 2-2,5км, тренувались...сержант також бігав з ними
Все це хлопці/дівчата звичайно гарно)) Та не забувайте, що половина(ну нехай менша половина) солдат - це прості/пересічні чоловіки... багатьом з яких за 40, а то й за 50... висмикнуті з цивільного життя... без військових навичок... кожен зі своїми болячками(і не одною)... не пристосовані(а бо й реально різні болячки не дозволяють) до фізичних навантажень... Тож - не все так просто
А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!
Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.
Investor_K написав:Зеленский поездкой Бахмут -Вашингтон удивил и восхитил.
От як в одній людині можуть вживатися одночасно такі суперечності - поїздка в Бахмут і подальша спроба узурпації влади?
"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ. Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3388149
Країною керують сірі кардинали, про яких ми тільки здогадуємось, а преЗедент - медійне обличчя влади - просто актор, який на публіку блискуче грає свою роль та з суфлера щоденно зачитує зворушливі тексти. Спонтанні ж, не підготовлені "виступи" без листочка одразу показують жахливу реальність - весь Даннінг-Крогер, всю непрофесійність, некомпетентність, недалекоглядність, на жаль не тільки преЗедента, але й більшості депутатів з монобільшості. Шкода, що нарід зачаровується цією всією шелухою та не бачить проблем в корені, не розуміє причин та наслідків... Тому й така ситуація.
Наш плюс лише в тому, що у світі теж багато хто зачарувався Зеленським, але коли світ розчарується (а розчаровуються там дуже швидко) - нам буде непереливки.