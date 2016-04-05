Investor_K написав:Зеленский поездкой Бахмут -Вашингтон удивил и восхитил.
От як в одній людині можуть вживатися одночасно такі суперечності - поїздка в Бахмут і подальша спроба узурпації влади?
"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ. Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3388149
и в чем противоречие? поездка в Бахмут показывает что ложил он на противника. подписание тоже показало что ложил он на венецианку. типичный диктатор - делает то что хочет и ложил он на всех.
‼️ Ого, кого-то выпустили из дурки без смирительной рубашки.
Главный алкаш России Дмитрий Медведев съездил в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Говорит, что обсудили также Украину, разговор был "полезным".
Китайские СМИ, в свою очередь, сообщают, что Медведев передал лидеру Китая послание от Путина.
пуйло решил унизить Си прислал к нему топ клоуна и алкаша в одном лице. Си с интересом пришел на встречу и от души посмеялся.
Медведев прилетел в Китай и что-то обсуждал с Си Цзиньпином. В определенном смысле это прокол китайского МИД, который явно не сообразил, что Медведева на достаточно высоком уровне открыто называли «клоуном». Именно так высказался о нем руководитель Мюнхенской конференции по безопасности в Европе Хойсген в этом году.
Понятно, что для китайцев мы все на одно лицо, как, впрочем, и китайцы для нас. Однако допустить встречу Си Цзиньпина с человеком, над которым в открытую глумятся чиновники второго эшелона западной политики - это, конечно, именно прокол. Не статусная встреча для Си Цзиньпина. Понижать градус не рекомендуют не только при употреблении алкоголя.
Каждый второй автомобиль на рынке будет китайским.
Из-за ухода из России американских, европейских и японских автопроизводителей их место могут занять китайские бренды, чья доля на российском рынке в 2023 году может превысить 50%. По оценке «ВТБ Лизинг», на данный момент производители из Китая занимают около 30% авторынка в России.
Минувшей осенью автомобильные бренды из Европы, США и Японии практически распродали все свои машины, хранившиеся на складах. В общей сложности к концу 2022 года число брендов на российском авторынке сократилось с 60 до 14. https://t.me/Politkrem/16107
наверное об этом и договорились
Стоимость нового кроссовера «Москвич 3», который будут производить на бывшем заводе Renault в Москве, составит 1 млн 970 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе завода.
Никто не делает секрета, что «Москвич 3» - это китайский JAC JS4, к которому фактически просто прикручивают шильдик «Москвич». Цена за JAC JS4 с шильдиком «от Собянина» и аутентичным практически не отличается - и тот, и другой можно будет купить примерно за 2 млн рублей. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6684