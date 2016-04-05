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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 гру, 2022 13:17
В харьковской квартире взорвалась электробатарея
Пожар произошёл в помещении на 8 этаже жилой 9-этажки. По предварительным данным ГСЧС произошел взрыв бытовой электрической батареи, которую заряжал хозяин дома. Что именно повлекло за собой взрыв и каким был тип батареи сейчас выясняется.
В результате взрыва в квартире выбиты стекла на окнах и возник пожар. Пострадавших нет.
Напоминаем, будьте аккуратны и соблюдайте правила использования альтернативных средств электроснабжения и обогрева.
📷 ГСЧС Харьковской области
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edvardd
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Додано: Сер 21 гру, 2022 13:50
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vitaliian
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:00
prodigy написав:ЛАД
Вес стандартной боевой экипировки "Ратник" с боеприпасами и оружием сейчас составляет 32 килограмма.
у наших +/- пару кг тоже самое
Спасибо!
Ну вот - слабо представляю себе, что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:11
Hotab
К нашему последнему разговору.
Вероятно, Вы на форуме не читаете всё подряд - естественно, у Вас времени меньше, чем у меня.
Но посмотрите, например, посты Schmit, который систематически пытается доказать, что Президент - ничтожество и/или, вообще, преступник. И, к сожалению, он не единственный.
После этого лучше поймёте мою позицию.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:13
ЛАД написав:
что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.
Кіна про "вєлікую атєчествєнную" передивились. Піхота не йде в атаку пішки. Швидкий ривок може бути лише на броні або джипах. Зачистка - пішки.
Долярчику хочеться "в посадці півдня чекати команду до бою" не в броніку лежачи на корематі, а без. Хоче сам приймати рішення, як йому лежати. Йому і не забороняють його приймати, але попередили, що за поранення чи загибель не заплатять, якщо без нього. Так йому не подобається.
ЛАД написав:
Президент - ничтожество и/или, вообще, преступник.
Я його не називаю "нічтожество".
Але вашу позицію, що коли ворог на кордоні, то будувати до нього хайвей,а не лінію оборони перед ним - я не сприйму ніколи. В 2021 році точно не час був для хайвеїв. Зате час для бетону біля перешийку і на півночі.
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Hotab
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:23
Hotab написав: ЛАД написав:
что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.
Кіна про "вєлікую атєчествєнную" передивились. Піхота не йде в атаку пішки. Швидкий ривок може бути лише на броні або джипах. Зачистка - пішки.
Долярчику хочеться "в посадці півдня чекати команду до бою" не в броніку лежачи на корематі, а без. Хоче сам приймати рішення, як йому лежати. Йому і не забороняють його приймати, але попередили, що за поранення чи загибель не заплатять, якщо без нього. Так йому не подобається.
ЛАД написав:
Президент - ничтожество и/или, вообще, преступник.
Я його не називаю "нічтожество".
Але вашу позицію, що коли ворог на кордоні, то будувати до нього хайвей,а не лінію оборони перед ним - я не сприйму ніколи. В 2021 році точно не час був для хайвеїв. Зате час для бетону біля перешийку і на півночі.
Да я не о Долярчике.
Правда, сомневаюсь, что в атаку ходят на джипах. Даже сегодня. Но даже просто работать целый день в тяжёлой экипировке... Тем более артиллеристу. который всё же находится не на самом передке.
А насчёт "ворог на кордоні" - он там уже был, как минимум, 7 лет. И неизвестно, как и сколько ещё будет после победы.
А строить укрепления, конечно, надо и не только "біля перешийку і на півночі", но и на востоке. Насколько у нас для этого достаточно средств и возможностей (для эффективного укрепления границы, а не для галочки), не знаю. Но сомневаюсь, что достаточно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 21 гру, 2022 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:25
ЛАД написав:
Но посмотрите, например, посты Schmit, который систематически пытается доказать, что Президент - ничтожество и/или, вообще, преступник. И, к сожалению, он не единственный.
После этого лучше поймёте мою позицию.
Якщо ви вважаєте, що таким чином вирівнюєте чиюсь позицію на форумі - то ви помиляєтесь.
Наприклад я Шміда всерйоз не сприймаю.
А Ви, імхо, хоч ніби й розумна людина, але ватна, і, через це, не зровсім адекватна. Тобто ватна альтернатива Шміду.
Якби Ви подавали більш-менш виважену позицію, а не "противагу Шміту", то Ваша позиція і думки могли б бути справді ціннісними.
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sashaqbl
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:28
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но посмотрите, например, посты Schmit, который систематически пытается доказать, что Президент - ничтожество и/или, вообще, преступник. И, к сожалению, он не единственный.
После этого лучше поймёте мою позицию.
Якщо ви вважаєте, що таким чином вирівнюєте чиюсь позицію на форумі - то ви помиляєтесь.
Наприклад я Шміда всерйоз не сприймаю.
А Ви, імхо, хоч ніби й розумна людина, але ватна, і, через це, не зровсім адекватна. Тобто ватна альтернатива Шміду.
Якби Ви подавали більш-менш виважену позицію, а не "противагу Шміту", то Ваша позиція і думки могли б бути справді ціннісними.
Можно уточнить, в чём "ватность" и "неадекватность"?
Извините, если отвечу не сразу, ближайшее время буду не за компом.
Заранее благодарен.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 гру, 2022 14:30
Hotab написав:
Долярчику хочеться "в посадці півдня чекати команду до бою" не в броніку лежачи на корематі, а без. Хоче сам приймати рішення, як йому лежати. Йому і не забороняють його приймати, але попередили, що за поранення чи загибель не заплатять, якщо без нього. Так йому не подобається.
Якщо називати речі своїми іменами, то солдат це власність армії. Як джип чи танк. Вона вклала гроші в його підготовку, буде платити за його загибель, чи лікування, пенсію по інвалідності.
Армія робить з ним що хоче. Може кинути на вірну загибель і він не може відмовитись, не порушивши закон та не сівши до тюрми.
Армія піклується про свою власність і їй байдуже, чи зручно Долярчику сидіти чи ходити у броніку, чи ні. Чим більше солдат в строю та менше у госпіталі та на кладовище, тим краще, навіть якщо він сам вважає що ризик вмерти малий, а незручності від броніка великі. Може він прав, йому його спина дорожче, але, доки є дисципліна, не він вирішує, а командир з якого потім спитають у разі ушкодження армійській власності.
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Vlad442
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