GALeon написав:Зеленський їде з візитом у США. Що відомо на цю годину?
Виступ у Конгресі запланований на другу половину дня середи, 21 грудня, зазначають американські ЗМІ.
За участі президента України відбудеться спільне засідання Палати представників та Сенату, пише Axios.
CNN також повідомляє про заплановану зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі.
Наразі є інформація, що літак, на борту якого, ймовірно, знаходиться Володимир Зеленський, здійснив посадку на Об'єднаній базі Ендрюс Морської авіації США.
После этой "новости" УСЁ сростается! 1. Ликвидация К/С Украины. 2. Шумиха в СМИ вокруг коррупции в Украине. 3. Шумиха в СМИ вокруг коррупции в "Слуге народа" ...................................... Будем надеяться, что ему дадут денег. Ретро-классика: https://www.youtube.com/watch?v=aTiJ7Mjiy_M
ЛАД написав:Можно уточнить, в чём "ватность" и "неадекватность"? Извините, если отвечу не сразу, ближайшее время буду не за компом. Заранее благодарен.
З останнього - коли Вам вказують на помилки Зеленського - ви зразу спригуєте "а при петрі 5 років...". Так, було при Петрі купа всього, і Шокіна ніхто не забув, і Пашинського і інших. Але за останні три роки всі про**би на Зеленському. І вони були... Загалом важко згадувати всі Ваші повідомлення, це скоріш сумарне враження від ваших постів...
ЛАД написав:Можно уточнить, в чём "ватность" и "неадекватность"? Извините, если отвечу не сразу, ближайшее время буду не за компом. Заранее благодарен.
З останнього - коли Вам вказують на помилки Зеленського - ви зразу спригуєте "а при петрі 5 років...". Так, було при Петрі купа всього, і Шокіна ніхто не забув, і Пашинського і інших. Але за останні три роки всі про**би на Зеленському. І вони були... Загалом важко згадувати всі Ваші повідомлення, це скоріш сумарне враження від ваших постів...
І в чому тут ватність?)) Порівняння з По наводиться власне для того, щоб показати -- Зе не гірший (чи лише несуттєво гірший за По). Тобто раз Порошенко - нормальний (чи найкращий) президент, то й Зе теж, як мінімум, непоганий.
Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.
Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів -- це зашквари. Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.
Зашквари ж По не менші! Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу. Порошенко зашкварив фундамент! А Зе ... це лише наслідки. Да і сам він лише наслідок "таких" дій По. Які до нього претензії-то можуть бути. Й так на диво, але справляється.
detroytred написав:Порівняння з По наводиться власне для того, щоб показати -- Зе не гірший (чи лише несуттєво гірший за По).
На даний момент, напевно, саме Зе може виклакати більшу емпатію, зокрема на Заході, яка цілком матеріалізовується, ніж попередник мільярдер. З другого боку, можливо, при інших розкладах ця емпатія і не була би потрібна.
ЛАД написав:Можно уточнить, в чём "ватность" и "неадекватность"? Извините, если отвечу не сразу, ближайшее время буду не за компом. Заранее благодарен.
З останнього - коли Вам вказують на помилки Зеленського - ви зразу спригуєте "а при петрі 5 років...". Так, було при Петрі купа всього, і Шокіна ніхто не забув, і Пашинського і інших. Але за останні три роки всі про**би на Зеленському. І вони були... Загалом важко згадувати всі Ваші повідомлення, це скоріш сумарне враження від ваших постів...
Я от дійсно не розумію, як взагалі може існувати оце -- тобто оце інтерв'ю Чорновола. Може хто пояснить?
Бо якщо в нас отакі зрадники на такому рівні, то апріорі ворог давно вже б переміг... Або патріоти давно б вже зреагували! Якщо ж це суцільна величезна брехня, то апріорі не може бути такого, щоб отакий Тарас ніс отаку брехню у країні, яка воює.
От не можу я цього зрозуміти. Але факт - воно є. І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають)) Якийсь сюр.
ЛАД написав:Это должны быть суператлеты. Средний человек, по-моему, не потянет. Если это он говорил о морпехах, то их специально отбирают, в т.ч. (в основном?) по физическим данным. Возможно, у наших нагрузка поменьше.
мені ще років не багато, але офісна робота і високий зріст дають про себе знати.. з 20-кілограмовим молодшим на плечах я можу максимум легенький біг пару хвилин без різких рухів. А 45 кг - то тільки зробити пару кроків ))))
detroytred написав:І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають)) Якийсь сюр.
А на що тут владі реагувати? Треба воювати і просити більше зброї, а не відволікатися на ідіотів. Дійсно на що тут реагувати? На запалену бредятину правої руки чивокуні? Чому тарасик не поскакав в ростов за своїм другим батьком? Усі ці безсмертні тройні агенти часів кучми навіть не напрягають, бо тільки неадеквати можуть реагувати на цих престарілих рашаконсерв, які свого часу були куплені за три копійки. Хочеться запитати в Хотаба, що знову був масований обстріл в центрі? чим?
Коментували, коментували.... А от конкретики на мої слова нижче - я так і не почув!
Успіх написав: не забувайте, що половина(ну нехай менша половина) солдат - це прості/пересічні чоловіки... багатьом з яких за 40, а то й за 50... висмикнуті з цивільного життя... без військових навичок... кожен зі своїми болячками(і не одною)... не пристосовані(а бо й реально різні болячки не дозволяють) до фізичних навантажень... Тож - не все так просто...
А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!
Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.
ЛАД написав:что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.
Кіна про "вєлікую атєчествєнную" передивились. Піхота не йде в атаку пішки. Швидкий ривок може бути лише на броні або джипах. Зачистка - пішки. Долярчику хочеться "в посадці півдня чекати команду до бою" не в броніку лежачи на корематі, а без. Хоче сам приймати рішення, як йому лежати. Йому і не забороняють його приймати, але попередили, що за поранення чи загибель не заплатять, якщо без нього. Так йому не подобається.
ЛАД написав:Президент - ничтожество и/или, вообще, преступник.
Я його не називаю "нічтожество". Але вашу позицію, що коли ворог на кордоні, то будувати до нього хайвей,а не лінію оборони перед ним - я не сприйму ніколи. В 2021 році точно не час був для хайвеїв. Зате час для бетону біля перешийку і на півночі.
долярчик не йшов добровільно і не йшов як професіонал-контрактник, можна і хірургом взяти, дати скальпель та лобзік і буде різати (з під палки)