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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30683069307030713072>
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:07

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Долярчику хочеться "в посадці півдня чекати команду до бою" не в броніку лежачи на корематі, а без. Хоче сам приймати рішення, як йому лежати. Йому і не забороняють його приймати, але попередили, що за поранення чи загибель не заплатять, якщо без нього. Так йому не подобається.

Якщо називати речі своїми іменами, то солдат це власність армії. Як джип чи танк. Вона вклала гроші в його підготовку, буде платити за його загибель, чи лікування, пенсію по інвалідності.
Армія робить з ним що хоче. Може кинути на вірну загибель і він не може відмовитись, не порушивши закон та не сівши до тюрми.
Армія піклується про свою власність і їй байдуже, чи зручно Долярчику сидіти чи ходити у броніку, чи ні. Чим більше солдат в строю та менше у госпіталі та на кладовище, тим краще, навіть якщо він сам вважає що ризик вмерти малий, а незручності від броніка великі. Може він прав, йому його спина дорожче, але, доки є дисципліна, не він вирішує, а командир з якого потім спитають у разі ушкодження армійській власності.

можна піти далі: громадянин не сам по собі, а власність держави,
і держава що хоче те і робить з ним,
хоче за кордон не випустить, а хоче, то піймає на вулиці і пошле в окопи,
в чому тоді відмінність від східного сусіда?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:13

  flyman написав:в чому тоді відмінність від східного сусіда
армія, віра, мова
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 16:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в чому тоді відмінність від східного сусіда?

Тобто такі ж вимоги до екіпіровки військовослужбовця західних армій , такі ж вимоги до дотримання ТБ на суднах західних компаній, такі ж вимоги захищати свою державу у більшості країн світу викликають у голові неадекватів порівняння саме зі східним сусідом?
В чому тоді відмінність Флаумана від пацієнта психічної лікарні?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 гру, 2022 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Коментували, коментували....
А от конкретики на мої слова нижче - я так і не почув!

Конкретика - ну з броніком - це та ж історія, що і з паском безпеки чи вакцинацією.
Так, є окремі випадки, коли бронік може стати причиною загибелі. Але на порядок більше випадків - коли відсутність броніка стає причиною загибелі.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:26

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
Вес стандартной боевой экипировки "Ратник" с боеприпасами и оружием сейчас составляет 32 килограмма.

у наших +/- пару кг тоже самое

Спасибо!
Ну вот - слабо представляю себе, что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.


зависит также от физического состояния (и возраста или в первую очередь возраста)
человека (бойца)

помню в 2014 у меня в каюте была каска с толстым забралом из пуленепробиваемого стекла
наподобии этой, весила больше 6 кг-забрало делало каску несбалансированной, оно перевешивало каску и под своим весом тянуло вниз (чтобы посмотреть вперед -надо было как бы задирать голову), короче *ерня редкая китайская (или тайваньская)

походу это была часть костюма взровотехника?
https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... hivym.html

походу у компании денег хватило только на каску :mrgreen:
носить такую каску не возможно больше 8-10 минут, я не шучу

пусть Упех напишет, какие у них каски?
может что-то более пробвинутое, чем 10 лет назад
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:долярчик не йшов добровільно і не йшов як професіонал-контрактник,

Тоді він завжди може відмовитись виконувати завдання,хай його розстріляють за бруствером і справі кінець. Але так не буває "я тут, бо ви мене забрали, і буду робити що хочу і як хочу, бо я не хотів".
Тут або на тебе розраховують і ти робиш як треба, або тебе позбуваються. Не додому.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:33

  Hotab написав:
  flyman написав:долярчик не йшов добровільно і не йшов як професіонал-контрактник,

Тоді він завжди може відмовитись виконувати завдання,хай його розстріляють за бруствером і справі кінець. Але так не буває "я тут, бо ви мене забрали, і буду робити що хочу і як хочу, бо я не хотів".
Тут або на тебе розраховують і ти робиш як треба, або тебе позбуваються. Не додому.

тоді як написано вище: "власність армії", і командир що хоче то з ним і зробить, і не буде тому командуру ніц, так як не було нічого пану за те що він робить з своїми кріпаками-рабами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:В чому тоді відмінність Флаумана від пацієнта психічної лікарні?

В доступі до інтернету?
Немає здорових людей, є не дообслідженні.:)
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:36

  Hotab написав:
  flyman написав:в чому тоді відмінність від східного сусіда?

Тобто такі ж вимоги до екіпіровки військовослужбовця західних армій , такі ж вимоги до дотримання ТБ на суднах західних компаній, такі ж вимоги захищати свою державу у більшості країн світу викликають у голові неадекватів порівняння саме зі східним сусідом?
В чому тоді відмінність Флаумана від пацієнта психічної лікарні?


не маэ відмінності взагалі ,
цього добо*оба за стільки років модератори на забанили
хоч на рік
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 16:37

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Это должны быть суператлеты. Средний человек, по-моему, не потянет. Если это он говорил о морпехах, то их специально отбирают, в т.ч. (в основном?) по физическим данным. Возможно, у наших нагрузка поменьше.


мені ще років не багато, але офісна робота і високий зріст дають про себе знати.. з 20-кілограмовим молодшим на плечах я можу максимум легенький біг пару хвилин без різких рухів. А 45 кг - то тільки зробити пару кроків ))))

50 кг це мішок цукру/борошна/цементу.
можна спробувати відчути себе термінатором-кіборгом, але тільки один раз
flyman
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