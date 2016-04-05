Vlad442 написав:

Hotab написав: Долярчику хочеться "в посадці півдня чекати команду до бою" не в броніку лежачи на корематі, а без. Хоче сам приймати рішення, як йому лежати. Йому і не забороняють його приймати, але попередили, що за поранення чи загибель не заплатять, якщо без нього. Так йому не подобається. Долярчику хочеться "в посадці півдня чекати команду до бою" не в броніку лежачи на корематі, а без. Хоче сам приймати рішення, як йому лежати. Йому і не забороняють його приймати, але попередили, що за поранення чи загибель не заплатять, якщо без нього. Так йому не подобається.

Якщо називати речі своїми іменами, то солдат це власність армії. Як джип чи танк. Вона вклала гроші в його підготовку, буде платити за його загибель, чи лікування, пенсію по інвалідності.Армія робить з ним що хоче. Може кинути на вірну загибель і він не може відмовитись, не порушивши закон та не сівши до тюрми.Армія піклується про свою власність і їй байдуже, чи зручно Долярчику сидіти чи ходити у броніку, чи ні. Чим більше солдат в строю та менше у госпіталі та на кладовище, тим краще, навіть якщо він сам вважає що ризик вмерти малий, а незручності від броніка великі. Може він прав, йому його спина дорожче, але, доки є дисципліна, не він вирішує, а командир з якого потім спитають у разі ушкодження армійській власності.