Успіх написав:Коментували, коментували.... А от конкретики на мої слова нижче - я так і не почув!
Конкретика - ну з броніком - це та ж історія, що і з паском безпеки чи вакцинацією. Так, є окремі випадки, коли бронік може стати причиною загибелі. Але на порядок більше випадків - коли відсутність броніка стає причиною загибелі.
погане порівняння, бо 1. на судно не візьмуть без проходження медкомісії, яка допустить 2. на судно потрібно мати відповідну спеціальність та пройти навчання/тренінги, 3. допуск до робіт іде через журнал і підпис, що ознайомлений із ТБ та отримав засоби захисту
щодо паску, то взагалі порівняння ніяк, в машину тебе не беруть силою, і на переднє сидіння не садять
можеш сісти на задню сидушку, можна не сідати в машину, а їхати автобусом чи потягом, можеш вибрати іншу машину, із іншим водієм і т.д.
пасок не важить скільки там кг. і з ним ти день не ходиш, а від точка А до точки Б, ну хай 30 хв. проїхатися.
зрозуміло одне, що винний стрілочник, тобто долярчик, а всі решта ні при чому
Востаннє редагувалось flyman в Сер 21 гру, 2022 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Путін назвав український народ "братнім" і заявив про спільну трагедію
Президент Росії Володимир Путін, який віддає накази про удари по мирних жителях України, заявив, що досі вважає український народ "братнім".
Про це він сказав на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня."Нам ні в чому дорікнути. Ми завжди вважали український народ братнім народом. Я й зараз так думаю", – вкотре повторив свою пропагандистську тезу російський диктатор. Він також лицемірно назвав "спільною трагедією" "те, що зараз відбувається".
"Наша спільна трагедія. Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, третіх країн, які завжди цього прагнули – до дезінтеграції російського світу. Певною мірою, вони досягли успіху", – заявив Путін. Зауважимо, очільник Кремля робить фальшиві заяви про "братній український народ", коли його армія атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе, вбиваючи цивільних та руйнуючи інфраструктуру. Зокрема, коли Путін робив свою сьогоднішню заяву, окупанти обстріляли Очаків, поранивши там мати з дитиною.
А 19 грудня РФ влаштували наймасованішу атаку дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру України, запустивши 34 безпілотники та залишивши без світла 2 млн людей.
flyman написав:долярчик не йшов добровільно і не йшов як професіонал-контрактник,
Тоді він завжди може відмовитись виконувати завдання,хай його розстріляють за бруствером і справі кінець. Але так не буває "я тут, бо ви мене забрали, і буду робити що хочу і як хочу, бо я не хотів". Тут або на тебе розраховують і ти робиш як треба, або тебе позбуваються. Не додому.
тому хапати цивільних і посилати "віддавати борг" це совковий совок
Ukrainian написав:PATRIOT. Україна отримає "зброю перемоги"
Комплекс справді хороший, але, на жаль, дорогий, та й ракети до нього коштують шалених грошей. Та й це лише одна батарея... Мені здається, що в наших умовах краще б зайшла купа більш дешевих, хоч і менш ефективних комплексів. А ще - крилаті та балістичні ракети. Хоча як політичний крок - це справді суттєве зрушення.
🪖🪖 В России возвращается массовый призыв срочников. Чтобы увеличить армию, начнут забирать 27-30-летних. Возможно и возвращение двухлетнего срока службы.
На военной коллеги объявлено об увеличении армии до 1,5 млн с нынешних 1,150 млн. Из заявлений Сергея Шойгу можно понять, за счет кого это увеличение произойдет и почему власти на него пошли: 📍Сейчас по контракту служат 405 тыс и еще около 260 тысяч призывников. Потребуется набрать дополнительно 350 тысяч, сообщил Шойгу. На быстрое наращивание числа добровольцев-контрактников власти уже не рассчитывают — проблему решат за счет принудительного призыва. 📍Предельный срок призыва поэтапно увеличится с нынешних 27 до 30 лет. Это значит что избежать службы за счет долгой учебы в вузе и аспирантур уже не выйдет — рано или поздно оставшийся в стране россиянин окажется в войсках. Правда, не будут призывать 18-21-летних — однако многие из них и так имеют отсрочку как учащиеся школ и вузов. 📍Новшества очевидно связаны с войной — призывников, как выяснилось, тоже отправляют на фронт или принуждают их подписать контракт. Но на войне генералы предпочитают иметь дело со взрослыми мужчинами. 📍Эти меры могут быть связаны и с демографической ямой. Сейчас в армию призываются люди, родившиеся с 1995 по 2004 годы. В середине 90-х рождаемость катастрофически падала, а пик демографической ямы пришелся на 2000-й год. Если реформа начнется со следующего года, в армию успеют забрать родившихся в 1993-1995-х — их больше, чем родившихся позже.
Большого демографического выигрыша все же не будет, сказал «МО» демограф Алексей Ракша. И привел другой довод: «Мне кажется, они стали считать, что взросление замедлилось, и люди в 18 лет более инфантильны, чем 21-летние. Возможно, они также стараются избегнуть дедовщины в связи с будущим повышением срока службы». О возвращении двухлетнего срока службы уже заговорили в Совфеде.
"Харьковское акционерное общество ФЕД во время выставки вооружения в Турции подписало контракт на проектирование и изготовление новой техники для вертолетов. В частности, ФЕД подписал с турецкими партнерами контракт на проектирование, изготовление и поставку новой техники для вертолетов.
Следует отметить, что речь идет о системах управления агрегатов управления вертолета, в частности гидравлической системы. Учитывая, что по контрактам связанным с разработкой нового ударного вертолета, Мотор-Сич уже привязала ФЕД к турецким коллегам. Ведь поставки двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В автоматически подключает к проекту харьковский завод за счет наличия продукции завода в виде насоса-регулятора НР-3ВМ-Т в двигателе." https://t.me/cringedepartment/1231
сторія компанії тісно пов'язана з Харківським машинобудівним заводом «ФЕД». 29 грудня 1927 року відбулося урочисте відкриття дитячої трудової комуни ім. Фелікса Дзержинського. Керувати комуною запросили видатного педагога, вченого і громадського діяча Антона Семеновича Макаренка. У 1932 р на базі механічної майстерні комуни був організований завод. Першою продукцією заводу були дефіцитні на той час в Радянському Союзі електросвердлилки.
Завод был создан в 1927 году на базе небольших мастерских детской Коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, под руководством педагога и учёного А. С. Макаренко, он начал свою деятельность с выпуска простейших электрических сверлильных машин и фотоаппаратов. В дальнейшем, были разработаны и серийно выпускались знаменитые малоформатные фотоаппараты серии «ФЭД-5», автоматические фотоаппараты «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «ФЭД-35», «ФЭД-50», стереофотоаппараты «ФЭД-Стерео» и другие фотопринадлежности.
В годы Великой Отечественной войны завод был передан в ведение Наркомата авиационной промышленности и эвакуирован в сибирский город Бердск. В кратчайшие сроки коллектив освоил выпуск топливных насосов для истребителей Ла-5 и Ла-7.
В послевоенные годы завод продолжил производить аппаратуру для авиационной промышленности, а вскоре стал производить и для космической, а также других отраслей машиностроения. При этом продолжался выпуск фотоаппаратов серии «ФЭД».
В феврале 1991 года на базе главного управления министерства авиационной промышленности СССР была создана ассоциация «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), в состав которой вошли предприятия авиаремонта и двигателестроения СССР (в том числе, завод «ФЭД»)[1].
Сьогодні ХМЗ «ФЕД» — це бренд в авіаційно-космічній галузі, який виготовляє, ремонтує та модернізує агрегати для гідравлічних, паливних та електричних систем авіаційної техніки, гальмівного обладнання вантажного рухомого складу залізниць, а також бронетехніки.
типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?) так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом
не знаю, де ви такі цитати набрали, але щось надто пафосно.
й до речі, багато й не знає, що є новий ФЕД, який може реально творити цікаві речі, й старий, який, як і інші промислові гіганти Харкова потихеньку жевріє
О, трохи зрушилось)) Вже трохи більше конкретики... Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!
Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.[/b]
[/quote] Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!
Ну як вам всім ще пояснити?)))) Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! Маєш аналогічні гирі і штанги тягати! І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50!
Успіх написав:О, трохи зрушилось)) Вже трохи більше конкретики... Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив! Ну як вам всім ще пояснити?)))) Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50!