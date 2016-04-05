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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:28
detroytred написав: Kudrjavuy написав: sashaqbl написав:
З останнього - коли Вам вказують на помилки Зеленського - ви зразу спригуєте "а при петрі 5 років...". Так, було при Петрі купа всього, і Шокіна ніхто не забув, і Пашинського і інших. Але за останні три роки всі про**би на Зеленському. І вони були...
Загалом важко згадувати всі Ваші повідомлення, це скоріш сумарне враження від ваших постів...
Я от дійсно не розумію, як взагалі може існувати оце -- тобто оце інтерв'ю Чорновола.
Може хто пояснить?
Чорновол тут ще мяко висловлюється. Спробуйте Чекалкіна або краще бувшого слугу Гео Лероса послухати, от той рубає слуг по повній (викладати тут таке зараз не можна, видаляють, не на часі).
detroytred написав:
Бо якщо в нас отакі зрадники на такому рівні, то апріорі ворог давно вже б переміг...
Або патріоти давно б вже зреагували!
Якщо ж це суцільна величезна брехня, то апріорі не може бути такого, щоб отакий Тарас ніс отаку брехню у країні, яка воює.
От не можу я цього зрозуміти.
Але факт - воно є.
І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають))
Якийсь сюр.
Напевно нема чого спростовувати, тому й мовчать усі. А ви все ж спробуйте. Для початку вкажіть, на якій хвилині "суцільна величезна брехня".
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 21 гру, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:28
Успіх написав:
О, трохи зрушилось))
Вже трохи більше конкретики...
Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
Успіх написав:
А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!
Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.[/b]
Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!
Ну як вам всім ще пояснити?))))
Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки!
Маєш аналогічні гирі і штанги тягати!
І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50!
чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.
в нашій країни напевне ще з совка трохи пофігістичне відношення до техніки безпеки - як й до паска безпеки в машині. але справа в тому, що в 9 випадках це ні до чого, а в 1 випадку - врятує життя.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:32
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:33
Успіх написав:
Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!
На жаль, проблема в тому, що осколки вбивають як качка, так і офісний планктон. Тому бронік потрібен обом...
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:37
edvardd написав:
Украина получит около $2 млрд помощи от США
"Президент Джо Байден в среду объявит о значительном новом пакете помощи Украине объемом примерно $2 млрд", - указано в сообщении Белого дома.
В рамках этого пакета США предоставят Украине ЗРК Patriot , а также проведут обучение украинских военнослужащих для использования этой системы
Основные ТТХ ЗРК Patriot:
▪️ Одна батарея имеет до восьми пусковых установок по четыре ракеты в каждой.
▪️ Может запускать ракеты разных модификаций. Одновременно следит за 125 целями и наводит ракеты на шесть самых опасных. Расстояние 80 км, высота — 20 км.
▪️ Сбивает самолеты и баллистические ракеты.
Особенности Patriot PAC-3 - последняя модификация:
▪️может сбивать "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы",
▪️ ракеты-перехватчики бьют непосредственно в цель, а не подрываются рядом с ней.
Це звичайно добре але біля 2 ярдів це на 2 батареї тільки, судячи з відомих в інеті цін.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:39
drevlyanin написав: edvardd написав:
Украина получит около $2 млрд помощи от США
"Президент Джо Байден в среду объявит о значительном новом пакете помощи Украине объемом примерно $2 млрд", - указано в сообщении Белого дома.
В рамках этого пакета США предоставят Украине ЗРК Patriot , а также проведут обучение украинских военнослужащих для использования этой системы
Основные ТТХ ЗРК Patriot:
▪️ Одна батарея имеет до восьми пусковых установок по четыре ракеты в каждой.
▪️ Может запускать ракеты разных модификаций. Одновременно следит за 125 целями и наводит ракеты на шесть самых опасных. Расстояние 80 км, высота — 20 км.
▪️ Сбивает самолеты и баллистические ракеты.
Особенности Patriot PAC-3 - последняя модификация:
▪️может сбивать "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы",
▪️ ракеты-перехватчики бьют непосредственно в цель, а не подрываются рядом с ней.
Це звичайно добре але біля 2 ярдів це на 2 батареї тільки, судячи з відомих в інеті цін.
Прикриють лінії е.е. від АЕС до західного кордону
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