🪖🪖 В России возвращается массовый призыв срочников. Чтобы увеличить армию, начнут забирать 27-30-летних. Возможно и возвращение двухлетнего срока службы.
На военной коллеги объявлено об увеличении армии до 1,5 млн с нынешних 1,150 млн. Из заявлений Сергея Шойгу можно понять, за счет кого это увеличение произойдет и почему власти на него пошли: 📍Сейчас по контракту служат 405 тыс и еще около 260 тысяч призывников. Потребуется набрать дополнительно 350 тысяч, сообщил Шойгу. На быстрое наращивание числа добровольцев-контрактников власти уже не рассчитывают — проблему решат за счет принудительного призыва. 📍Предельный срок призыва поэтапно увеличится с нынешних 27 до 30 лет. Это значит что избежать службы за счет долгой учебы в вузе и аспирантур уже не выйдет — рано или поздно оставшийся в стране россиянин окажется в войсках. Правда, не будут призывать 18-21-летних — однако многие из них и так имеют отсрочку как учащиеся школ и вузов. 📍Новшества очевидно связаны с войной — призывников, как выяснилось, тоже отправляют на фронт или принуждают их подписать контракт. Но на войне генералы предпочитают иметь дело со взрослыми мужчинами. 📍Эти меры могут быть связаны и с демографической ямой. Сейчас в армию призываются люди, родившиеся с 1995 по 2004 годы. В середине 90-х рождаемость катастрофически падала, а пик демографической ямы пришелся на 2000-й год. Если реформа начнется со следующего года, в армию успеют забрать родившихся в 1993-1995-х — их больше, чем родившихся позже.
Большого демографического выигрыша все же не будет, сказал «МО» демограф Алексей Ракша. И привел другой довод: «Мне кажется, они стали считать, что взросление замедлилось, и люди в 18 лет более инфантильны, чем 21-летние. Возможно, они также стараются избегнуть дедовщины в связи с будущим повышением срока службы». О возвращении двухлетнего срока службы уже заговорили в Совфеде.
"Харьковское акционерное общество ФЕД во время выставки вооружения в Турции подписало контракт на проектирование и изготовление новой техники для вертолетов. В частности, ФЕД подписал с турецкими партнерами контракт на проектирование, изготовление и поставку новой техники для вертолетов.
Следует отметить, что речь идет о системах управления агрегатов управления вертолета, в частности гидравлической системы. Учитывая, что по контрактам связанным с разработкой нового ударного вертолета, Мотор-Сич уже привязала ФЕД к турецким коллегам. Ведь поставки двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В автоматически подключает к проекту харьковский завод за счет наличия продукции завода в виде насоса-регулятора НР-3ВМ-Т в двигателе." https://t.me/cringedepartment/1231
сторія компанії тісно пов'язана з Харківським машинобудівним заводом «ФЕД». 29 грудня 1927 року відбулося урочисте відкриття дитячої трудової комуни ім. Фелікса Дзержинського. Керувати комуною запросили видатного педагога, вченого і громадського діяча Антона Семеновича Макаренка. У 1932 р на базі механічної майстерні комуни був організований завод. Першою продукцією заводу були дефіцитні на той час в Радянському Союзі електросвердлилки.
Завод был создан в 1927 году на базе небольших мастерских детской Коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, под руководством педагога и учёного А. С. Макаренко, он начал свою деятельность с выпуска простейших электрических сверлильных машин и фотоаппаратов. В дальнейшем, были разработаны и серийно выпускались знаменитые малоформатные фотоаппараты серии «ФЭД-5», автоматические фотоаппараты «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «ФЭД-35», «ФЭД-50», стереофотоаппараты «ФЭД-Стерео» и другие фотопринадлежности.
В годы Великой Отечественной войны завод был передан в ведение Наркомата авиационной промышленности и эвакуирован в сибирский город Бердск. В кратчайшие сроки коллектив освоил выпуск топливных насосов для истребителей Ла-5 и Ла-7.
В послевоенные годы завод продолжил производить аппаратуру для авиационной промышленности, а вскоре стал производить и для космической, а также других отраслей машиностроения. При этом продолжался выпуск фотоаппаратов серии «ФЭД».
В феврале 1991 года на базе главного управления министерства авиационной промышленности СССР была создана ассоциация «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), в состав которой вошли предприятия авиаремонта и двигателестроения СССР (в том числе, завод «ФЭД»)[1].
Сьогодні ХМЗ «ФЕД» — це бренд в авіаційно-космічній галузі, який виготовляє, ремонтує та модернізує агрегати для гідравлічних, паливних та електричних систем авіаційної техніки, гальмівного обладнання вантажного рухомого складу залізниць, а також бронетехніки.
типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?) так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом
не знаю, де ви такі цитати набрали, але щось надто пафосно.
й до речі, багато й не знає, що є новий ФЕД, який може реально творити цікаві речі, й старий, який, як і інші промислові гіганти Харкова потихеньку жевріє
О, трохи зрушилось)) Вже трохи більше конкретики... Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!
Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.[/b]
[/quote] Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!
Ну як вам всім ще пояснити?)))) Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! Маєш аналогічні гирі і штанги тягати! І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50!
Успіх написав:О, трохи зрушилось)) Вже трохи більше конкретики... Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив! Ну як вам всім ще пояснити?)))) Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50!
sashaqbl написав:З останнього - коли Вам вказують на помилки Зеленського - ви зразу спригуєте "а при петрі 5 років...". Так, було при Петрі купа всього, і Шокіна ніхто не забув, і Пашинського і інших. Але за останні три роки всі про**би на Зеленському. І вони були... Загалом важко згадувати всі Ваші повідомлення, це скоріш сумарне враження від ваших постів...
Я от дійсно не розумію, як взагалі може існувати оце -- тобто оце інтерв'ю Чорновола. Може хто пояснить?
Чорновол тут ще мяко висловлюється. Спробуйте Чекалкіна або краще бувшого слугу Гео Лероса послухати, от той рубає слуг по повній (викладати тут таке зараз не можна, видаляють, не на часі).
detroytred написав:Бо якщо в нас отакі зрадники на такому рівні, то апріорі ворог давно вже б переміг... Або патріоти давно б вже зреагували! Якщо ж це суцільна величезна брехня, то апріорі не може бути такого, щоб отакий Тарас ніс отаку брехню у країні, яка воює.
От не можу я цього зрозуміти. Але факт - воно є. І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають)) Якийсь сюр.
Напевно нема чого спростовувати, тому й мовчать усі. А ви все ж спробуйте. Для початку вкажіть, на якій хвилині "суцільна величезна брехня".
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 21 гру, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:О, трохи зрушилось)) Вже трохи більше конкретики... Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!
Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.[/b]
Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!
Ну як вам всім ще пояснити?)))) Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! Маєш аналогічні гирі і штанги тягати! І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50!
чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.
в нашій країни напевне ще з совка трохи пофігістичне відношення до техніки безпеки - як й до паска безпеки в машині. але справа в тому, що в 9 випадках це ні до чого, а в 1 випадку - врятує життя.
edvardd написав:Украина получит около $2 млрд помощи от США
"Президент Джо Байден в среду объявит о значительном новом пакете помощи Украине объемом примерно $2 млрд", - указано в сообщении Белого дома.
В рамках этого пакета США предоставят Украине ЗРК Patriot , а также проведут обучение украинских военнослужащих для использования этой системы Основные ТТХ ЗРК Patriot:
▪️ Одна батарея имеет до восьми пусковых установок по четыре ракеты в каждой. ▪️ Может запускать ракеты разных модификаций. Одновременно следит за 125 целями и наводит ракеты на шесть самых опасных. Расстояние 80 км, высота — 20 км. ▪️ Сбивает самолеты и баллистические ракеты.
Особенности Patriot PAC-3 - последняя модификация:
▪️может сбивать "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы", ▪️ ракеты-перехватчики бьют непосредственно в цель, а не подрываются рядом с ней.
Це звичайно добре але біля 2 ярдів це на 2 батареї тільки, судячи з відомих в інеті цін.