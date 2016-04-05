🪖🪖 В России возвращается массовый призыв срочников. Чтобы увеличить армию, начнут забирать 27-30-летних. Возможно и возвращение двухлетнего срока службы.На военной коллеги объявлено об увеличении армии до 1,5 млн с нынешних 1,150 млн. Из заявлений Сергея Шойгу можно понять, за счет кого это увеличение произойдет и почему власти на него пошли:📍Сейчас по контракту служат 405 тыс и еще около 260 тысяч призывников. Потребуется набрать дополнительно 350 тысяч, сообщил Шойгу. На быстрое наращивание числа добровольцев-контрактников власти уже не рассчитывают — проблему решат за счет принудительного призыва.📍Предельный срок призыва поэтапно увеличится с нынешних 27 до 30 лет. Это значит что избежать службы за счет долгой учебы в вузе и аспирантур уже не выйдет — рано или поздно оставшийся в стране россиянин окажется в войсках. Правда, не будут призывать 18-21-летних — однако многие из них и так имеют отсрочку как учащиеся школ и вузов.📍Новшества очевидно связаны с войной — призывников, как выяснилось, тоже отправляют на фронт или принуждают их подписать контракт. Но на войне генералы предпочитают иметь дело со взрослыми мужчинами.📍Эти меры могут быть связаны и с демографической ямой. Сейчас в армию призываются люди, родившиеся с 1995 по 2004 годы. В середине 90-х рождаемость катастрофически падала, а пик демографической ямы пришелся на 2000-й год. Если реформа начнется со следующего года, в армию успеют забрать родившихся в 1993-1995-х — их больше, чем родившихся позже.Большого демографического выигрыша все же не будет, сказал «МО» демограф Алексей Ракша. И привел другой довод: «Мне кажется, они стали считать, что взросление замедлилось, и люди в 18 лет более инфантильны, чем 21-летние. Возможно, они также стараются избегнуть дедовщины в связи с будущим повышением срока службы». О возвращении двухлетнего срока службы уже заговорили в Совфеде.Кстати, год назад сдвиг призыва до 30 предсказало сатирическое издание «Панорама».