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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:39
drevlyanin написав: edvardd написав:
Украина получит около $2 млрд помощи от США
"Президент Джо Байден в среду объявит о значительном новом пакете помощи Украине объемом примерно $2 млрд", - указано в сообщении Белого дома.
В рамках этого пакета США предоставят Украине ЗРК Patriot , а также проведут обучение украинских военнослужащих для использования этой системы
Основные ТТХ ЗРК Patriot:
▪️ Одна батарея имеет до восьми пусковых установок по четыре ракеты в каждой.
▪️ Может запускать ракеты разных модификаций. Одновременно следит за 125 целями и наводит ракеты на шесть самых опасных. Расстояние 80 км, высота — 20 км.
▪️ Сбивает самолеты и баллистические ракеты.
Особенности Patriot PAC-3 - последняя модификация:
▪️может сбивать "Искандеры", "Кинжалы" и "Цирконы",
▪️ ракеты-перехватчики бьют непосредственно в цель, а не подрываются рядом с ней.
Це звичайно добре але біля 2 ярдів це на 2 батареї тільки, судячи з відомих в інеті цін.
Прикриють лінії е.е. від АЕС до західного кордону, окупляться
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flyman
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:44
Успіх написав:
Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!
хоч багато вступило в ЗСУ добровільно, але армія базується на дисципліні всіх зверху до низу і якщо прибрати дисципліну, тим паче субординацію, то з такою армією буде важко перемогти.
як казав один старпом: "я виконаю будь який ваш наказ (капітана)-але спочатку докажіть мені що маю це робити" (хто буде радий бачити такого співробітника?)
на війни ситуація інша-там теж командир не вибирає підлеглих (але якщо є можливість намагається воювати (проходити службу з тим -кого знає/довіряє)
таких прикладів мільйон під час Другої Світової (комбата підвищили до комполку і він тягне свого начштабу у полк)
з рядовик складом ще простіше-в взводі мають бути 3-5 досвідчених ветеранів (як боцман) і цього достатньо щоб підрозділ був спроможний виконати завдання (з часом інші набувають досвід і боєздатність підрозділу має іншу якість)
після 10 місяців Успіх
вже має бути супер інтендантом для нового призиву
але командир підрозділу (взводу , роти, батальйону) має бути Role model
зразок для підлеглих: охайним, тверезим, зібраним, по можливості у чистому.
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 21 гру, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:44
drevlyanin написав:
Це звичайно добре але біля 2 ярдів це на 2 батареї тільки, судячи з відомих в інеті цін.
Нам тільки одну батарею дадуть, з того що я зрозумів.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:46
flyman написав:
Прикриють лінії е.е. від АЕС до західного кордону, окупляться
Для особливо обдарованих: Україна електроенергії не експортує...
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:46
Schmit
Ключове слово там було - *якщо...*.
А відповідь наступна:
- з якої хвилини вказати???
Там з самої назви починається - влада воює проти Залужного.
Проти Головнокомандувача країни, яка воює, можуть воювати тільки вороги.
Що треба робити з ворогами??? Що роблять з ворогами???
Навіть тому ж самому Залужному...
Україна вже б давно програла при умові, коли влада країни дійсно воює проти ГК)) (точніше не програла, а була б в на порядки гіршому становищі, ніж маємо зараз).
Партнери вже б давно роги цій владі пообламували.
А так нагадує оті всі співи перед виборами про ахента, зрадника і т.д.
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detroytred
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:51
Приїзд президента України Володимира Зеленського до Вашингтона вже порівнюють з візитом британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля до американської столиці, який відбувся 81 рік тому через кілька днів після нападу Японії на Перл-Харбор. Той різдвяний візит зміцнив альянс та допоміг перемогти у Другій світовій війні.
Як нагадав CNN, Зеленський порівняв опір українського народу Росії з самотньою непокорою Британії нацистам за дні до вступу США у війну. Про це йшлося у його відеозверненні до парламенту Великої Британії на початку цього року. За оцінкою видання, візит до Вашингтона лише загострить паралелі з зустріччю Черчилля і президента США Франкліна Рузвельта.
Український президент перефразував одну з найвідоміших воєнних промов Черчилля в емоційному зверненні до британських членів парламенту в березні: "Ми не здамося, ми не програємо, ми підемо до кінця".
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:52
Навіть якщо дадуть 2 батареї по 32 ракет=64 шт. На 2 мілліарда долларів. В ідеалі як всі попадуть -на 2/3 одного кацапського обстрілу. Далі що? А потім можна порожні пускові в Польщу гнать. А операторів яких пів року вчить треба, куди? Це ж не Стінгер, що бистро можливо навчити.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:55
prodigy написав:Путін назвав український народ "братнім" і заявив про спільну трагедію
Президент Росії Володимир Путін, який віддає накази про удари по мирних жителях України, заявив, що досі вважає український народ "братнім".
Про це він сказав на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня."Нам ні в чому дорікнути. Ми завжди вважали український народ братнім народом. Я й зараз так думаю", – вкотре повторив свою пропагандистську тезу російський диктатор.
Він також лицемірно назвав "спільною трагедією" "те, що зараз відбувається".
"Наша спільна трагедія. Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, третіх країн, які завжди цього прагнули – до дезінтеграції російського світу. Певною мірою, вони досягли успіху", – заявив Путін.
Зауважимо, очільник Кремля робить фальшиві заяви про "братній український народ", коли його армія атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе, вбиваючи цивільних та руйнуючи інфраструктуру. Зокрема, коли Путін робив свою сьогоднішню заяву, окупанти обстріляли Очаків, поранивши там мати з дитиною.
А 19 грудня РФ влаштували наймасованішу атаку дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру України, запустивши 34 безпілотники та залишивши без світла 2 млн людей.
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Додано: Сер 21 гру, 2022 17:59
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:08
detroytred написав:
Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.
Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів
-- це зашквари.
Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.
Зашквари ж По не менші!
Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу.
Порошенко зашкварив фундамент!
Ставить на одну чашу весов проваленную подготовку в войне, которая принесла смерти и разрушения и институционный зашквар .... ну каким же надо быть недалёким
По сути, претензии к Пороху, что он не начал ремонтировать дом. Но дом был целый
Претензии к Зе, что он не подготовился к нападению на дом. И теперь дом, местами без крыши, местами без окон, часть дома заняли уголовники
Ты считаешь это одно и тоже ?
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