alex lem написав:Навіть якщо дадуть 2 батареї по 32 ракет=64 шт. На 2 мілліарда долларів. В ідеалі як всі попадуть -на 2/3 одного кацапського обстрілу. Далі що? А потім можна порожні пускові в Польщу гнать. А операторів яких пів року вчить треба, куди? Це ж не Стінгер, що бистро можливо навчити.
От власне, що це більше політичний крок, ніж реальне посилення ППО. Або вони будуть дуже обмежено застосовуватися - виключно проти балістичних ракет чи загроз самій батареї, або нам дуже швидко забракне ракет. Як вже бракує до ірісів.
"Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність Збройних сил до 1,5 млн мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом - до 695 тис. осіб", - заявив Шойгу.
Тобто пропонується збільшить російську армію на 350 тисяч людей, оскільки зараз вона за штатом складає близько 1,15 млн.
Планується сформувати три нових військових угруповання на окупованих територіях України.
"Сформувати три мотострілецькі дивізії, у тому числі у складі загальновійськових об'єднань у Херсонській та Запорізькій областях, а також армійський корпус у Карелії", - розкрив Шойгу плани на 2023 рік.
alex lem написав:Навіть якщо дадуть 2 батареї по 32 ракет=64 шт. На 2 мілліарда долларів. В ідеалі як всі попадуть -на 2/3 одного кацапського обстрілу. Далі що? А потім можна порожні пускові в Польщу гнать. А операторів яких пів року вчить треба, куди? Це ж не Стінгер, що бистро можливо навчити.
От власне, що це більше політичний крок, ніж реальне посилення ППО. Або вони будуть дуже обмежено застосовуватися - виключно проти балістичних ракет чи загроз самій батареї, або нам дуже швидко забракне ракет. Як вже бракує до ірісів.
нам багато чого бракує, але "решайте сами, думайше сами-иметь или не иметь" Залужний и верховний ГК вважають, що краще мати (навіть) одну батарею (тим паче яка може знищувати балістичні ракети)-це не тільки ПРО, але і потенційне збереження критичних об'єктів (як АЄС)
згідно інформацією у відкритому доступі до 2 років займає до того моменту коли системи ПРО Патріот отримані і до того як стануть на бойове чергування
Each Patriot battery consists of a truck-mounted launching system with eight launchers that can hold up to four missile interceptors each, a ground radar, a control station and a generator. The US Army said it currently has 16 Patriot battalions. A 2018 International Institute for Strategic Studies report found those battalions operate 50 batteries, which have more than 1,200 missile interceptors.
The Patriot system “is one of the most widely operated and reliable and proven air missile defense systems out there,” and the theater ballistic missile defense capability could help defend Ukraine against Iranian-supplied ballistic missiles, said Tom Karako, director of the Missile Defense Project at the Center for Strategic and International Studies.
What does the Patriot missile system cost? Over the years the Patriot system and missiles have been continually modified. The current interceptor missile for the Patriot system costs approximately $4 million per round and the launchers cost about $10 million each, CSIS reported in its July missile defense report. At that price, it’s not cost effective or optimal to use the Patriot to shoot down the far smaller and dramatically cheaper Iranian drones that Russia has been buying and using in Ukraine.
“Firing a million-dollar missile at a $50,000 drone is a losing proposition,” said Mark Cancian, a retired Marine Corps reserves colonel and senior adviser at CSIS.
стрелять дорогими Патриотами по иранским дронам (стоимостью 50к долларов)-это не эффективное использование денег
What are some deployment concerns? A Patriot battery can need as many as 90 troops to operate and maintain it, and for months the U.S. was reluctant to provide the complex system because sending forces into Ukraine to operate it is a non-starter for the Biden administration.
But there were also concerns that deployment of the system would provoke Russia, or risk that a missile fired could end up hitting inside Russia, which could further escalate the conflict. According to officials, the urgent pleadings of Ukrainian leaders and the devastating destruction of the country’s civilian infrastructure, including loss of electricity and heat as winter drags on, ultimately overcame U.S. reservations about supplying the Patriots.
the Patriot system said it will be effective against short-range ballistic missiles and it represents a strong message of U.S. support, but one battery isn’t going to change the course of the war.
Patriots can effectively protect a small military base, but can’t fully protect a large city such as Kyiv. They could only provide coverage for a segment of a city.
Польща На першому етапі програми Wisla були закуплені батареї ЗРК Patriot PAC-3+ разом з елементами всієї системи на суму 4,75 млрд доларів США[12].
Перша батарея цих ЗРК, придбана у 2018 році, досягне операційної готовності не раніше І кварталу 2024 року[12].
Наприкінці травня 2022 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про початок другої фази програми протиповітряної оборони Wisla, у межах якої буде закуплено систему Patriot[12].
Впровадження другої фази програми Wisla дозволить розгорнути загалом вісім батарей Patriot/систем управління IBCS у польських збройних силах[12].
Ці батареї стануть основою комплексної системи протиповітряної оборони, до якої також будуть входити комплекси малої дальності Narew, а також польські комплекси Piorun, Poprad та Pilica[12].
Також буде придбано батареї РЛС кругового огляду LTAMDS. У межах виробничої кооперації до системи керування IBCS мають бути інтегровані польські радари PET-PCL і P-18PL, розроблені польською компанією PIT-RADWAR[12].
prodigy написав:Путін назвав український народ "братнім" і заявив про спільну трагедію
Президент Росії Володимир Путін, який віддає накази про удари по мирних жителях України, заявив, що досі вважає український народ "братнім".
Про це він сказав на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня."Нам ні в чому дорікнути. Ми завжди вважали український народ братнім народом. Я й зараз так думаю", – вкотре повторив свою пропагандистську тезу російський диктатор. Він також лицемірно назвав "спільною трагедією" "те, що зараз відбувається".
"Наша спільна трагедія. Але вона не є наслідком нашої політики. Вона є результатом політики інших країн, третіх країн, які завжди цього прагнули – до дезінтеграції російського світу. Певною мірою, вони досягли успіху", – заявив Путін. Зауважимо, очільник Кремля робить фальшиві заяви про "братній український народ", коли його армія атакує Україну ракетами та дронами-камікадзе, вбиваючи цивільних та руйнуючи інфраструктуру. Зокрема, коли Путін робив свою сьогоднішню заяву, окупанти обстріляли Очаків, поранивши там мати з дитиною.
А 19 грудня РФ влаштували наймасованішу атаку дронами-камікадзе на енергетичну інфраструктуру України, запустивши 34 безпілотники та залишивши без світла 2 млн людей.
А чому "фальшиві заяви"? путін так і думає. Він реально думає що "українці - братній народ". Впевнений в цьому на 100%. В ракети пускає для того щоб цей народ прокинувся(одумався) і скинув погану владу. І все.
prodigy написав:згідно інформацією у відкритому доступі до 2 років займає до того моменту коли системи ПРО Патріот отримані і до того як стануть на бойове чергування
Йдеться скоріш за все про інтегрування в єдину систему ППО з існуючим озброєнням. А використовувати як точкову батарею ППО, коли система "свій-чужий" - це солдат з планшетом(в кращому випадку) або мобільним біля оператора - можна значно швидше.