pesikot написав:detroytred написав:Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.
Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів -- це зашквари.
Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.
Зашквари ж По не менші!
Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу.
Порошенко зашкварив фундамент!
Ставить на одну чашу весов проваленную подготовку в войне, которая принесла смерти и разрушения и институционный зашквар .... ну каким же надо быть недалёким
По сути, претензии к Пороху, что он не начал ремонтировать дом. Но дом был целый
Претензии к Зе, что он не подготовился к нападению на дом. И теперь дом, местами без крыши, местами без окон, часть дома заняли уголовники
Ты считаешь это одно и тоже ?
Яким же треба бути тугим, щоб не розуміти значення "започаткування нових принципів у владі" та судової реформи, як зобов'язувався Порошенко перед обранням.
Після революції гідності.
Він прогавив дане вікно можливості.
Шанс якого випадає рідше, ніж на одне покоління.
Тому оте все, що ти критично голосиш, ще довго було й буде.
Віконце тю-тю...
Навіть при війні отакі зашквари, як були, так і будуть.
Тобі не дано це зрозуміти.
Фундаментальне значення судової реформи та нових принципів у владі.
Порошенко отримав у руки Молот Тора і ... лише назабивав їм гвіздків.
Поштукатурив замість реформ. Хоч і дуже гарно, але все ж лише поштукатурив.
Тобто зробив по мінімуму. При своїх умовах, при можливості перевернути країну.
Поїзд чух-чух.
Так що не бикуй на Зе.
В нього і близько нема, та в наступних не буде, того, що випало По.
Не напружуй мізки. Це не твоє.
Якщо б По започаткував оті нові принципи у владі, то й Зе не було.
Навіть без судової реформи.
Але він тільки штукатурив, а принципи у владі!!! довів!!! до того, що в результаті - Зе.