RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3072307330743075>
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:54

  pesikot написав:
  detroytred написав:Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.

Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів -- це зашквари.
Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.

Зашквари ж По не менші!
Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу.
Порошенко зашкварив фундамент!

Ставить на одну чашу весов проваленную подготовку в войне, которая принесла смерти и разрушения и институционный зашквар .... ну каким же надо быть недалёким

По сути, претензии к Пороху, что он не начал ремонтировать дом. Но дом был целый
Претензии к Зе, что он не подготовился к нападению на дом. И теперь дом, местами без крыши, местами без окон, часть дома заняли уголовники
Ты считаешь это одно и тоже ?

Яким же треба бути тугим, щоб не розуміти значення "започаткування нових принципів у владі" та судової реформи, як зобов'язувався Порошенко перед обранням.
Після революції гідності.
Він прогавив дане вікно можливості.
Шанс якого випадає рідше, ніж на одне покоління.

Тому оте все, що ти критично голосиш, ще довго було й буде.
Віконце тю-тю...
Навіть при війні отакі зашквари, як були, так і будуть.

Тобі не дано це зрозуміти.
Фундаментальне значення судової реформи та нових принципів у владі.
Порошенко отримав у руки Молот Тора і ... лише назабивав їм гвіздків.
Поштукатурив замість реформ. Хоч і дуже гарно, але все ж лише поштукатурив.

Тобто зробив по мінімуму. При своїх умовах, при можливості перевернути країну.
Поїзд чух-чух.
Так що не бикуй на Зе.
В нього і близько нема, та в наступних не буде, того, що випало По.

Не напружуй мізки. Це не твоє.
Якщо б По започаткував оті нові принципи у владі, то й Зе не було.
Навіть без судової реформи.
Але він тільки штукатурив, а принципи у владі!!! довів!!! до того, що в результаті - Зе.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25757
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:04

  detroytred написав:Тобі не дано це зрозуміти.
Фундаментальне значення судової реформи та нових принципів у владі.
Порошенко отримав у руки Молот Тора і ... лише назабивав їм гвіздків.
Поштукатурив замість реформ.

Юридические законы не работают сами по себе.
Вот приняли законы и законы начали работать сами по себе - так не бывает
Юридические законы работают только, когда их выполняют конкретные люди
Запомни это и пойми.

Даже физический закон противодействия начинает работать, только когда возникает действие

Можно принять кучу хороших законов. Но, если их не выполняют люди, то законы не работают

Это Зеленский вернул Татарова, это Зеленский по беспределу разогнал КСУ
Это всякие Трухины в лес уходили или предлагали 150 тысяч

Так что, не наезжай на Пороха и не облизывай Зеленского

Я уже вижу, что ты ещё один стороник диктатуры, чтобы все пели под одну дудку. Поэтому ты и поддерживаешь Зеленского
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7471
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нова масштабна ракетна атака може бути в найближчі дні.

Про це повідомляють моніторингові групи. Ворожі пілоти вже закінчили тренувальні вильоти і готові до нового обстрілу.

Протягом найближчих днів не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:17

  pesikot написав:Я уже вижу, что ты ещё один стороник диктатуры, чтобы все пели под одну дудку. Поэтому ты и поддерживаешь Зеленского

Чудаче, твої постійні отакі демагогічні прийоми -- навісити, не напружуючись з аргументами, ярлик -- зі мною не пройдуть.

Йди лісом...))
(це тобі замість ярлика від мене у відповідь на твій).

Але те, що я тебе навчив не ліпити зі стелі на особисту адресу й те, що можна об'єктивно й однозначно перевірити (наприклад, як ти ліпив агента), це добре.
Дискутувати ж з тобою по спростовуванні твого чергового зі стельного ярлика (прихильник диктатури) не бачу сенсу, бо по іншим питанням скільки разів в цитати макав...

Рахуй абзаци, пости та тощо.
Або вигадай, як otg, маячню накшалт обов'язковості знання порядку зміни звань поліцейськими при переході в ЗСУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25757
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобі не дано це зрозуміти.
Фундаментальне значення судової реформи та нових принципів у владі.
Порошенко отримав у руки Молот Тора і ... лише назабивав їм гвіздків.
Поштукатурив замість реформ. Хоч і дуже гарно, але все ж лише поштукатурив.

Тобто зробив по мінімуму. При своїх умовах, при можливості перевернути країну.
Поїзд чух-чух.
Так що не бикуй на Зе.
В нього і близько нема, та в наступних не буде, того, що випало По.

З радянського лайна цукерку не зліпиш, хтоб цю цукерку не крутив. Доведено постсовком. Тільки якщо ізолювати ватанів, як зробили прибалти, і Захід включить країну в список своїх, як це буде з Україною після війни.
До Зе свій список претензій, особливо за півроку до війни.
lapay
 
Повідомлень: 13309
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:31

Самолет, на котором Владимир Зеленский летит в США, уже недалеко от Вашингтона

Об этом пишет в твиттере журналист The Telegraph Джо Барнс. Телеканал CBS также сообщил, что Зеленский уже прибыл в США, передает издание «Европейская правда».

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 19:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15821
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:35

  detroytred написав:
  pesikot написав:Я уже вижу, что ты ещё один стороник диктатуры, чтобы все пели под одну дудку. Поэтому ты и поддерживаешь Зеленского

Чудаче, твої постійні отакі демагогічні прийоми -- навісити, не напружуючись з аргументами, ярлик -- зі мною не пройдуть.

Йди лісом...))
(це тобі замість ярлика від мене у відповідь на твій).

Але те, що я тебе навчив не ліпити зі стелі на особисту адресу й те, що можна об'єктивно й однозначно перевірити (наприклад, як ти ліпив агента), це добре.

Но идиотом ты не перестал быть, потому что, так ничего и не понял
Как и брехлом ты не перестал быть

Для тебя разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы
Ты просто погань, которая хочет уничтожить несогласных
Ну так и чем ты отличаешься от рашистов ?

И не говори, что я вру. Ты прогнозируем на несколько месяцев вперёд

PS. Кстати, про судебные законы ты так и не написал, потому что, ни хрена в этом не понимаешь и перешёл на личность
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7471
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:41

  lapay написав:З радянського лайна цукерку не зліпиш, хтоб цю цукерку не крутив. Доведено постсовком. Тільки якщо ізолювати ватанів, як зробили прибалти, і Захід включить країну в список своїх, як це буде з Україною після війни.
До Зе свій список претензій, особливо за півроку до війни.

Значення революції Гідності?!
Саме вона і тільки вона дала оте віконце можливостей (образно - молот Тора, нові умови), щоб хоч що!!!
Хоч ватанів ізолювати, хоч з Західом зійтись (звісно заплативши йому по повній. Звісно більше Греції Німеччині за інтеграцію в ЕС) Але треба було можновладцям нашим поступитися ще й своєю владою Заходу.

Грубо й утрировано: можновладцям ломитись самим під окупацію Заходу. Ніж тепер гинуть хлопці проти окупації Сходом.

Диктаторних Янека та ригів вишпороли, рфію зупинили, а з ватанами не могли впоратися? Перепона?))

А тепер революції нема й не буде.
Нема проти кого))
Тому далекий-далекий))))))) шлях перетворення природнім шляхом.
А розвинуті ... ще далі втечуть.
Й люди (працьовиті, активні та тощо) до них.
Замкнуте коло.

Слава По і Ко!
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25757
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:трохи зрушилось)

Нічого у тебе ще не зрушилось. У тебе взагалі все якось туго зрушується. Місяцями вигадував розових поні у гілці про конверт.депо. Потім розказував, що розкрадати держ.бюджет , отримуючи бойові виплати під час перебування у Львові - то добре, то укріплює оборону, бо з викрадених 30 тисяч можна ж 5 витратити на ремонт службової машини. Тепер ти вже на 10-му місяці свого перебування на війни вирішив , що достатньо професійний у носінні снарядів до Акації, і можеш бронік одягати лише коли дуже захочеш.
Так а що заважає очікувати в посадці команду до бою перебуваючи в броніку? Сидіти (лежати) в ньому таки легше, аніж "виконувати бойову задачу", яку ти, з твоїх слів, виконувати в захисті не проти .

  ЛАД написав:А насчёт "ворог на кордоні" - он там уже был, как минимум, 7 лет. И неизвестно, как и сколько ещё будет после победы.
А строить укрепления, конечно, надо и не только "біля перешийку і на півночі", но и на востоке. Насколько у нас для этого достаточно средств и возможностей (для эффективного укрепления границы, а не для галочки), не знаю. Но сомневаюсь, что достаточно.


Ви зараз кинулись в демагогію.
Навесні 2021 року зібралось угрупування 100+ тисяч біля кордонів - ваші слова тут дещо вище???
Ну так щось мало в голові увімкнутись в цей момент? Чи ви будете і далі свою волинку гнути: у нас нема грошей на оборону все одно, то будемо будувати дороги?? Саме плять замість доріг у 2021 році і треба було будувати. І так, на сході було збудовано. Тому і досі там пробують прогризти, і все ніяк. І 59-а бригада не стояла б у голому степу на лівобережжі Херсонщини. І тобі б принаймні виграла час як для Мелітополя з Бердянськом, так і для Маріуполя. Не пів дня (це стільки вона прожила 24.02.2022), а хоча б кілька днів. Як для Києва виграв час Чернігів.
А може б взагалі , повторюю ще раз, підняття ціни вторгнення не дозволило б прийняти таке рішення.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8417
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:45

  vitaliian написав:
Самолет, на котором Владимир Зеленский летит в США, уже недалеко от Вашингтона

Об этом пишет в твиттере журналист The Telegraph Джо Барнс. Телеканал CBS также сообщил, что Зеленский уже прибыл в США, передает издание «Европейская правда».

Зображення

Это хорошо.
И помощь дадут. И поддержат Украину

Только и Вове по жопе надают за его финты с коррупцией и КСУ
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7471
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 3072307330743075>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475770
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4458
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1204)
21.12.2022 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.