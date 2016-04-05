detroytred написав:Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.
Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів -- це зашквари. Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.
Зашквари ж По не менші! Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу. Порошенко зашкварив фундамент!
Ставить на одну чашу весов проваленную подготовку в войне, которая принесла смерти и разрушения и институционный зашквар .... ну каким же надо быть недалёким
По сути, претензии к Пороху, что он не начал ремонтировать дом. Но дом был целый Претензии к Зе, что он не подготовился к нападению на дом. И теперь дом, местами без крыши, местами без окон, часть дома заняли уголовники Ты считаешь это одно и тоже ?
Яким же треба бути тугим, щоб не розуміти значення "започаткування нових принципів у владі" та судової реформи, як зобов'язувався Порошенко перед обранням. Після революції гідності. Він прогавив дане вікно можливості. Шанс якого випадає рідше, ніж на одне покоління.
Тому оте все, що ти критично голосиш, ще довго було й буде. Віконце тю-тю... Навіть при війні отакі зашквари, як були, так і будуть.
Тобі не дано це зрозуміти. Фундаментальне значення судової реформи та нових принципів у владі. Порошенко отримав у руки Молот Тора і ... лише назабивав їм гвіздків. Поштукатурив замість реформ. Хоч і дуже гарно, але все ж лише поштукатурив.
Тобто зробив по мінімуму. При своїх умовах, при можливості перевернути країну. Поїзд чух-чух. Так що не бикуй на Зе. В нього і близько нема, та в наступних не буде, того, що випало По.
Не напружуй мізки. Це не твоє. Якщо б По започаткував оті нові принципи у владі, то й Зе не було. Навіть без судової реформи. Але він тільки штукатурив, а принципи у владі!!! довів!!! до того, що в результаті - Зе.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тобі не дано це зрозуміти. Фундаментальне значення судової реформи та нових принципів у владі. Порошенко отримав у руки Молот Тора і ... лише назабивав їм гвіздків. Поштукатурив замість реформ.
Юридические законы не работают сами по себе. Вот приняли законы и законы начали работать сами по себе - так не бывает Юридические законы работают только, когда их выполняют конкретные люди Запомни это и пойми.
Даже физический закон противодействия начинает работать, только когда возникает действие
Можно принять кучу хороших законов. Но, если их не выполняют люди, то законы не работают
Это Зеленский вернул Татарова, это Зеленский по беспределу разогнал КСУ Это всякие Трухины в лес уходили или предлагали 150 тысяч
Так что, не наезжай на Пороха и не облизывай Зеленского
Я уже вижу, что ты ещё один стороник диктатуры, чтобы все пели под одну дудку. Поэтому ты и поддерживаешь Зеленского
pesikot написав:Я уже вижу, что ты ещё один стороник диктатуры, чтобы все пели под одну дудку. Поэтому ты и поддерживаешь Зеленского
Чудаче, твої постійні отакі демагогічні прийоми -- навісити, не напружуючись з аргументами, ярлик -- зі мною не пройдуть.
Йди лісом...)) (це тобі замість ярлика від мене у відповідь на твій).
Але те, що я тебе навчив не ліпити зі стелі на особисту адресу й те, що можна об'єктивно й однозначно перевірити (наприклад, як ти ліпив агента), це добре. Дискутувати ж з тобою по спростовуванні твого чергового зі стельного ярлика (прихильник диктатури) не бачу сенсу, бо по іншим питанням скільки разів в цитати макав...
Рахуй абзаци, пости та тощо. Або вигадай, як otg, маячню накшалт обов'язковості знання порядку зміни звань поліцейськими при переході в ЗСУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 гру, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тобі не дано це зрозуміти. Фундаментальне значення судової реформи та нових принципів у владі. Порошенко отримав у руки Молот Тора і ... лише назабивав їм гвіздків. Поштукатурив замість реформ. Хоч і дуже гарно, але все ж лише поштукатурив.
Тобто зробив по мінімуму. При своїх умовах, при можливості перевернути країну. Поїзд чух-чух. Так що не бикуй на Зе. В нього і близько нема, та в наступних не буде, того, що випало По.
З радянського лайна цукерку не зліпиш, хтоб цю цукерку не крутив. Доведено постсовком. Тільки якщо ізолювати ватанів, як зробили прибалти, і Захід включить країну в список своїх, як це буде з Україною після війни. До Зе свій список претензій, особливо за півроку до війни.
lapay написав:З радянського лайна цукерку не зліпиш, хтоб цю цукерку не крутив. Доведено постсовком. Тільки якщо ізолювати ватанів, як зробили прибалти, і Захід включить країну в список своїх, як це буде з Україною після війни. До Зе свій список претензій, особливо за півроку до війни.
Значення революції Гідності?! Саме вона і тільки вона дала оте віконце можливостей (образно - молот Тора, нові умови), щоб хоч що!!! Хоч ватанів ізолювати, хоч з Західом зійтись (звісно заплативши йому по повній. Звісно більше Греції Німеччині за інтеграцію в ЕС) Але треба було можновладцям нашим поступитися ще й своєю владою Заходу.
Грубо й утрировано: можновладцям ломитись самим під окупацію Заходу. Ніж тепер гинуть хлопці проти окупації Сходом.
Диктаторних Янека та ригів вишпороли, рфію зупинили, а з ватанами не могли впоратися? Перепона?))
А тепер революції нема й не буде. Нема проти кого)) Тому далекий-далекий))))))) шлях перетворення природнім шляхом. А розвинуті ... ще далі втечуть. Й люди (працьовиті, активні та тощо) до них. Замкнуте коло.
Нічого у тебе ще не зрушилось. У тебе взагалі все якось туго зрушується. Місяцями вигадував розових поні у гілці про конверт.депо. Потім розказував, що розкрадати держ.бюджет , отримуючи бойові виплати під час перебування у Львові - то добре, то укріплює оборону, бо з викрадених 30 тисяч можна ж 5 витратити на ремонт службової машини. Тепер ти вже на 10-му місяці свого перебування на війни вирішив , що достатньо професійний у носінні снарядів до Акації, і можеш бронік одягати лише коли дуже захочеш. Так а що заважає очікувати в посадці команду до бою перебуваючи в броніку? Сидіти (лежати) в ньому таки легше, аніж "виконувати бойову задачу", яку ти, з твоїх слів, виконувати в захисті не проти .
ЛАД написав:А насчёт "ворог на кордоні" - он там уже был, как минимум, 7 лет. И неизвестно, как и сколько ещё будет после победы. А строить укрепления, конечно, надо и не только "біля перешийку і на півночі", но и на востоке. Насколько у нас для этого достаточно средств и возможностей (для эффективного укрепления границы, а не для галочки), не знаю. Но сомневаюсь, что достаточно.
Ви зараз кинулись в демагогію. Навесні 2021 року зібралось угрупування 100+ тисяч біля кордонів - ваші слова тут дещо вище??? Ну так щось мало в голові увімкнутись в цей момент? Чи ви будете і далі свою волинку гнути: у нас нема грошей на оборону все одно, то будемо будувати дороги?? Саме плять замість доріг у 2021 році і треба було будувати. І так, на сході було збудовано. Тому і досі там пробують прогризти, і все ніяк. І 59-а бригада не стояла б у голому степу на лівобережжі Херсонщини. І тобі б принаймні виграла час як для Мелітополя з Бердянськом, так і для Маріуполя. Не пів дня (це стільки вона прожила 24.02.2022), а хоча б кілька днів. Як для Києва виграв час Чернігів. А може б взагалі , повторюю ще раз, підняття ціни вторгнення не дозволило б прийняти таке рішення.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 гру, 2022 19:56, всього редагувалось 2 разів.