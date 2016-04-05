Додано: Сер 21 гру, 2022 19:42

Успіх написав: трохи зрушилось) трохи зрушилось)

ЛАД написав: А насчёт "ворог на кордоні" - он там уже был, как минимум, 7 лет. И неизвестно, как и сколько ещё будет после победы.

А строить укрепления, конечно, надо и не только "біля перешийку і на півночі", но и на востоке. Насколько у нас для этого достаточно средств и возможностей (для эффективного укрепления границы, а не для галочки), не знаю. Но сомневаюсь, что достаточно. А насчёт "ворог на кордоні" - он там уже был, как минимум, 7 лет. И неизвестно, как и сколько ещё будет после победы.А строить укрепления, конечно, надо и не только "біля перешийку і на півночі", но и на востоке. Насколько у нас для этого достаточно средств и возможностей (для эффективного укрепления границы, а не для галочки), не знаю. Но сомневаюсь, что достаточно.

Нічого у тебе ще не зрушилось. У тебе взагалі все якось туго зрушується. Місяцями вигадував розових поні у гілці про конверт.депо. Потім розказував, що розкрадати держ.бюджет , отримуючи бойові виплати під час перебування у Львові - то добре, то укріплює оборону, бо з викрадених 30 тисяч можна ж 5 витратити на ремонт службової машини. Тепер ти вже на 10-му місяці свого перебування на війни вирішив , що достатньо професійний у носінні снарядів до Акації, і можеш бронік одягати лише коли дуже захочеш.Так а що заважає очікувати в посадці команду до бою перебуваючи в броніку? Сидіти (лежати) в ньому таки легше, аніж "виконувати бойову задачу", яку ти, з твоїх слів, виконувати в захисті не проти .Ви зараз кинулись в демагогію.Навесні 2021 року зібралось угрупування 100+ тисяч біля кордонів - ваші слова тут дещо вище???Ну так щось мало в голові увімкнутись в цей момент? Чи ви будете і далі свою волинку гнути: у нас нема грошей на оборону все одно, то будемо будувати дороги?? Саме плять замість доріг у 2021 році і треба було будувати. І так, на сході було збудовано. Тому і досі там пробують прогризти, і все ніяк. І 59-а бригада не стояла б у голому степу на лівобережжі Херсонщини. І тобі б принаймні виграла час як для Мелітополя з Бердянськом, так і для Маріуполя. Не пів дня (це стільки вона прожила 24.02.2022), а хоча б кілька днів. Як для Києва виграв час Чернігів.А може б взагалі , повторюю ще раз, підняття ціни вторгнення не дозволило б прийняти таке рішення.