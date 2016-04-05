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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3073307430753076>
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:53

  pesikot написав:Для тебя разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы

Не рефлексуй.
Якщо не допетрив, то перепитай, а не вигадай зі стелі, як тобі зручніше скривдити опонента.

Пояснюю на цьому прикладі:
не "разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы", а руїни та смерті сталися з причини нападу рфії. Їх мало бути значно менше, якщо По провів судову реформу й започаткував нові принципи у владі.
Чому так? Повторювати не буду, читай вище.

Розвивай здібності розуміння інших.
Замість демагогічні примітивних рефлексій.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:54

  somilitark написав:
  detroytred написав:І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають))
Якийсь сюр.

А на що тут владі реагувати?
Треба воювати і просити більше зброї, а не відволікатися на ідіотів.
Дійсно на що тут реагувати? На запалену бредятину правої руки чивокуні?
Чому тарасик не поскакав в ростов за своїм другим батьком?

А питання, чому в ростов не поскакали наприклад "заслужений юрист", люстрований 2014 році Татаров чи помічник депутата регіонала Єрмак та ще багато інших подібних слуг? Чому після виборів Україну повернувся агент казбек Портнов і невідомо як звалив зовсім недавно? Чому у зеленій партії з початком війни виявилось стільки зрадників і колаборатнів?
Що, такі питання у вас не виникають? Нічого страшного, у більшості також не виникають, тому не дивно, що так і живем.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Значення революції Гідності?!
Саме вона і тільки вона дала оте віконце можливостей (образно - молот Тора, нові умови), щоб хоч що!!!
Хоч ватанів ізолювати, хоч з Західом зійтись (звісно заплативши йому по повній. Звісно більше Греції Німеччині за інтеграцію в ЕС) Але треба було можновладцям нашим поступитися ще й своєю владою Заходу.

Це не перша революція і реформи в Україні, і не унікальна країна постсовка, де були революції і реформи.
Вирвались тільки прибалти, саме через ті два фактори, причому і досі мають свої п'яті колони.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 21 гру, 2022 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:06

США дает новую партию орудия, выделенную с запасов Пентагона ($1 млрд)

Список:

▪️Одна батарея Patriot и боеприпасы;
▪️боеприпасы к HIMARS
▪️500 артиллерийских снарядов 155мм с точным наведением;
▪️10 120-мм минометных систем и 10 000 120-мм минометных выстрелов;
▪️10 82-мм минометных систем;
▪️10 60-мм минометных систем;
▪️37 Cougar MRAP;
▪️120 автомобилей HMMWV;
▪️6 бронированных грузовиков общего назначения;
▪️неназванное количество HARM;
▪️неназванное количество JADM;
▪️более 2 700 гранатометов и стрелкового оружия;
▪️противопехотные боеприпасы "Клеймор";
▪️приборы ночного видения и оптика;
▪️тактические защищенные системы связи;
▪️бронежилеты;

Список военной помощи предоставленной по программе USAI ($850 млн):
▪️45,000 152мм артиллерийских снарядов;
▪️20,000 122мм артиллерийских снарядов;
▪️50 000 122-мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";
▪️100 000 125-мм танковым боеприпасов;
▪️терминалы и услуги SATCOM;
▪️финансирование обучения, технического обслуживания.
https://t.me/c/1248149892/29131


Владимир Зеленский прибыл в США. Это его первый зарубежный визит с начала войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон. Об этом сообщают Associated Press и CNN со ссылкой на источники.

Как сообщалось, Зеленский вылетел в США из аэропорта польского города Жешув, куда добрался на поезде. В поездке президента Украины был задействован американский военный самолет. Неясно, был ли Зеленский на его борту или самолет сопровождал лайнер украинского лидера.
https://t.me/meduzalive/75593

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:08

  Schmit написав:А питання, чому в ростов не поскакали наприклад "заслужений юрист", люстрований 2014 році Татаров чи помічник депутата регіонала Єрмак та ще багато інших подібних слуг? Чому після виборів Україну повернувся агент казбек Портнов і невідомо як звалив зовсім недавно? Чому у зеленій партії з початком війни виявилось стільки зрадників і колаборатнів?
Що, такі питання у вас не виникають? Нічого страшного, у більшості також не виникають, тому не дивно, що так і живем.

Тому що:
Гляньте на дату
У СБУ немає претензій до Портнова (документ)
11.04.2018 12:44
https://zib.com.ua/ua/pda/132566.html

Наслідок...
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в Сер 21 гру, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:12

  lapay написав:Це не перша революція і реформи в Україні, і не унікальна країна постсовка, де були революції і реформи.
Вирвались тільки прибалти, саме через ті два фактори, причому і досі мають свої п'яті колони.

Закінчую тему.
Порівнювати революцію Гідності (такий! Майдан, втеча президента, масовість, сила попередньої влади) з 2004 роком або іншими некоректно.
А вирвались прибалти, тому що їх можновладці не зажлобились *поділитися* своєю владою.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:31

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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:32

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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:38

По нашей информации, нападение переносили трижды, в последний раз — в середине февраля", — говорит Скибицкий.

По его словам, Путин обсуждал несколько раз дату вторжения с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к вторжению", — сказал представитель ГУР.

В конце концов Герасимов подвергся давлению и согласился на так называемую "спецоперацию".
https://tsn.ua/ru/ato/putin-trizhdy-per ... 25845.html
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  #<1 ... 3073307430753076>
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