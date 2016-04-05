pesikot написав:Для тебя разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы
Не рефлексуй. Якщо не допетрив, то перепитай, а не вигадай зі стелі, як тобі зручніше скривдити опонента.
Пояснюю на цьому прикладі: не "разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы", а руїни та смерті сталися з причини нападу рфії. Їх мало бути значно менше, якщо По провів судову реформу й започаткував нові принципи у владі. Чому так? Повторювати не буду, читай вище.
Розвивай здібності розуміння інших. Замість демагогічні примітивних рефлексій.
detroytred написав:І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають)) Якийсь сюр.
А на що тут владі реагувати? Треба воювати і просити більше зброї, а не відволікатися на ідіотів. Дійсно на що тут реагувати? На запалену бредятину правої руки чивокуні? Чому тарасик не поскакав в ростов за своїм другим батьком?
А питання, чому в ростов не поскакали наприклад "заслужений юрист", люстрований 2014 році Татаров чи помічник депутата регіонала Єрмак та ще багато інших подібних слуг? Чому після виборів Україну повернувся агент казбек Портнов і невідомо як звалив зовсім недавно? Чому у зеленій партії з початком війни виявилось стільки зрадників і колаборатнів? Що, такі питання у вас не виникають? Нічого страшного, у більшості також не виникають, тому не дивно, що так і живем.
detroytred написав:Значення революції Гідності?! Саме вона і тільки вона дала оте віконце можливостей (образно - молот Тора, нові умови), щоб хоч що!!! Хоч ватанів ізолювати, хоч з Західом зійтись (звісно заплативши йому по повній. Звісно більше Греції Німеччині за інтеграцію в ЕС) Але треба було можновладцям нашим поступитися ще й своєю владою Заходу.
Це не перша революція і реформи в Україні, і не унікальна країна постсовка, де були революції і реформи. Вирвались тільки прибалти, саме через ті два фактори, причому і досі мають свої п'яті колони.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 21 гру, 2022 20:07, всього редагувалось 1 раз.
США дает новую партию орудия, выделенную с запасов Пентагона ($1 млрд)
Список:
▪️Одна батарея Patriot и боеприпасы; ▪️боеприпасы к HIMARS ▪️500 артиллерийских снарядов 155мм с точным наведением; ▪️10 120-мм минометных систем и 10 000 120-мм минометных выстрелов; ▪️10 82-мм минометных систем; ▪️10 60-мм минометных систем; ▪️37 Cougar MRAP; ▪️120 автомобилей HMMWV; ▪️6 бронированных грузовиков общего назначения; ▪️неназванное количество HARM; ▪️неназванное количество JADM; ▪️более 2 700 гранатометов и стрелкового оружия; ▪️противопехотные боеприпасы "Клеймор"; ▪️приборы ночного видения и оптика; ▪️тактические защищенные системы связи; ▪️бронежилеты;
Список военной помощи предоставленной по программе USAI ($850 млн): ▪️45,000 152мм артиллерийских снарядов; ▪️20,000 122мм артиллерийских снарядов; ▪️50 000 122-мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град"; ▪️100 000 125-мм танковым боеприпасов; ▪️терминалы и услуги SATCOM; ▪️финансирование обучения, технического обслуживания. https://t.me/c/1248149892/29131
Владимир Зеленский прибыл в США. Это его первый зарубежный визит с начала войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон. Об этом сообщают Associated Press и CNN со ссылкой на источники.
Как сообщалось, Зеленский вылетел в США из аэропорта польского города Жешув, куда добрался на поезде. В поездке президента Украины был задействован американский военный самолет. Неясно, был ли Зеленский на его борту или самолет сопровождал лайнер украинского лидера. https://t.me/meduzalive/75593
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:А питання, чому в ростов не поскакали наприклад "заслужений юрист", люстрований 2014 році Татаров чи помічник депутата регіонала Єрмак та ще багато інших подібних слуг? Чому після виборів Україну повернувся агент казбек Портнов і невідомо як звалив зовсім недавно? Чому у зеленій партії з початком війни виявилось стільки зрадників і колаборатнів? Що, такі питання у вас не виникають? Нічого страшного, у більшості також не виникають, тому не дивно, що так і живем.
lapay написав:Це не перша революція і реформи в Україні, і не унікальна країна постсовка, де були революції і реформи. Вирвались тільки прибалти, саме через ті два фактори, причому і досі мають свої п'яті колони.
Закінчую тему. Порівнювати революцію Гідності (такий! Майдан, втеча президента, масовість, сила попередньої влади) з 2004 роком або іншими некоректно. А вирвались прибалти, тому що їх можновладці не зажлобились *поділитися* своєю владою.