Тем, у кого нет желания потратить 1:41:09 своего времени на полный просмотр, советую смотреть именно на youtube - https://www.youtube.com/watch?v=TmvSXKejas0 т.к. там выложены тайм-коды, поэтому можно выбрать для себя наиболее интересующее.
prodigy написав:ЛАД Вес стандартной боевой экипировки "Ратник" с боеприпасами и оружием сейчас составляет 32 килограмма.
у наших +/- пару кг тоже самое
Спасибо! Ну вот - слабо представляю себе, что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.
та узнали бы для начала название броника у успиха. или хотя бы класс защиты и вес. тода можно говорить о сроке беспрерывного ношения без ущерба для его опорно-двигательной. а щоб не получить тепловой удар надо принимать во внимание температуру, влажность окружающей среды, матерал жилетки для бронепластин.
vitaliian написав:Нападение переносили трижды, в последний раз — в середине февраля", — говорит Скибицкий.
По его словам, Путин обсуждал несколько раз дату вторжения с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к вторжению", — сказал представитель ГУР.
в марте начали вичислять консерв, которие корректировали прилет ракет в первие периоди войни. Все они загодя посещали Украину, заселялись около обьектов , ждали и передавали координати. Вот тебе и ходуни через линию фронта.
detroytred написав:От не можу я цього зрозуміти. Але факт - воно є. І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають)) Якийсь сюр.
Вам неоднократно доводилось,.... Но по стадному эффекту ... Слушайте и учитесь, когда Вам старшие что-то пытаются довести. Мир, он не линейный. Нет "чёрного и белого" - есть великое множество оттенков.
К примеру:
"Не нужно переоценивать их возможности. Более того, я тебе скажу, когда Россию уже окончательно разгромят, я не исключаю, что они первыми будут говорить совсем другие речи", – заявил эксперт во время совместного стрима с Алесей Бацман, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
"Я не удивлюсь, если в первый же день после денацификации России на экране телевизора мы увидим Соловьева, который скажет: "Я всегда говорил, что Путин – фашист. Я всегда против этого протестовал, но меня заставляли. Но я считаю... И дальше будет по тексту". Это продажные гн*ды, которые так живут. Это люди без совести, чести, без понятий, без родины, флага, без ничего. Это вообще не люди", – высказал свое мнение журналист.
Интересно, что по идее, на форуме - меня принято обвинять в антисемитизме. Теперь прямые слова Гордона, на камеру. Может и его стоит обвинять? Или просто напросто Вы, не понимаете, о чём ведётся конкретная речь, тогда что Вам мешает самому восполнить пробел?
"Вас, идиотов - никто ничему не научит! - Научиться можно только самому. - А моя задача дать Вам в этом неограниченные возможности" В.Ф. Шаталов.
detroytred написав:Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.
Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів -- це зашквари. Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.
Зашквари ж По не менші! Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу. Порошенко зашкварив фундамент!
Ставить на одну чашу весов проваленную подготовку в войне, которая принесла смерти и разрушения и институционный зашквар .... ну каким же надо быть недалёким
По сути, претензии к Пороху, что он не начал ремонтировать дом. Но дом был целый Претензии к Зе, что он не подготовился к нападению на дом. И теперь дом, местами без крыши, местами без окон, часть дома заняли уголовники Ты считаешь это одно и тоже ?
Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін. Як ви пишете: "институционный зашквар" привів до " в войне, которая принесла смерти и разрушения'- вашими же цитатами
detroytred написав:Бо якщо в нас отакі зрадники на такому рівні, то апріорі ворог давно вже б переміг... Або патріоти давно б вже зреагували! Якщо ж це суцільна величезна брехня, то апріорі не може бути такого, щоб отакий Тарас ніс отаку брехню у країні, яка воює.
От не можу я цього зрозуміти. Але факт - воно є. І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають)) Якийсь сюр.
Напевно нема чого спростовувати, тому й мовчать усі. А ви все ж спробуйте. Для початку вкажіть, на якій хвилині "суцільна величезна брехня".
Я бы трактовал иначе: - Где начинается "Политика" и в чьих интересах?
Успіх написав:О, трохи зрушилось)) Вже трохи більше конкретики... Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!
Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.[/b]
Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!
Ну як вам всім ще пояснити?)))) Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! Маєш аналогічні гирі і штанги тягати! І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50![/quote] Время стоит тратить не на форумы!