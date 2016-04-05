RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3073307430753076
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:38

  prodigy написав:

Тем, у кого нет желания потратить 1:41:09 своего времени на полный просмотр, советую смотреть именно на youtube - https://www.youtube.com/watch?v=TmvSXKejas0
т.к. там выложены тайм-коды, поэтому можно выбрать для себя наиболее интересующее.
yanyura
 
Повідомлень: 6773
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
6
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дерев'яний летить далі - 71 безготівковий + експорт нафти впав на половину.
https://biz.censor.net/news/3388217/eks ... _bloomberg
Економіку педерації вже нічого не врятує.
Denik
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:08

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
Вес стандартной боевой экипировки "Ратник" с боеприпасами и оружием сейчас составляет 32 килограмма.

у наших +/- пару кг тоже самое

Спасибо!
Ну вот - слабо представляю себе, что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.

та узнали бы для начала название броника у успиха. или хотя бы класс защиты и вес. тода можно говорить о сроке беспрерывного ношения без ущерба для его опорно-двигательной. а щоб не получить тепловой удар надо принимать во внимание температуру, влажность окружающей среды, матерал жилетки для бронепластин.
pilker
 
Повідомлень: 222
З нами з: 20.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виступ Путіна: які його плани | Віталій Портников


detroytred читать шевеля губами, для повышения самообразования
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 21 гру, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7472
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:13

  vitaliian написав:Нападение переносили трижды, в последний раз — в середине февраля", — говорит Скибицкий.

По его словам, Путин обсуждал несколько раз дату вторжения с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к вторжению", — сказал представитель ГУР.


в марте начали вичислять консерв, которие корректировали прилет ракет в первие периоди войни. Все они загодя посещали Украину, заселялись около обьектов , ждали и передавали координати.
Вот тебе и ходуни через линию фронта.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5566
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:48

  detroytred написав:От не можу я цього зрозуміти.
Але факт - воно є.
І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають))
Якийсь сюр.

Вам неоднократно доводилось,....
Но по стадному эффекту ...
Слушайте и учитесь, когда Вам старшие что-то пытаются довести.
Мир, он не линейный.
Нет "чёрного и белого" - есть великое множество оттенков.

К примеру:
"Не нужно переоценивать их возможности. Более того, я тебе скажу, когда Россию уже окончательно разгромят, я не исключаю, что они первыми будут говорить совсем другие речи", – заявил эксперт во время совместного стрима с Алесей Бацман, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Я не удивлюсь, если в первый же день после денацификации России на экране телевизора мы увидим Соловьева, который скажет: "Я всегда говорил, что Путин – фашист. Я всегда против этого протестовал, но меня заставляли. Но я считаю... И дальше будет по тексту". Это продажные гн*ды, которые так живут. Это люди без совести, чести, без понятий, без родины, флага, без ничего. Это вообще не люди", – высказал свое мнение журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://life.dialog.ua/264692_1671643899

Интересно, что по идее, на форуме - меня принято обвинять в антисемитизме.
Теперь прямые слова Гордона, на камеру.
Может и его стоит обвинять?
Или просто напросто Вы, не понимаете, о чём ведётся конкретная речь, тогда что Вам мешает самому восполнить пробел?

"Вас, идиотов - никто ничему не научит!
- Научиться можно только самому.
- А моя задача дать Вам в этом неограниченные возможности"
В.Ф. Шаталов.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:56

  pesikot написав:
  detroytred написав:Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.

Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів -- це зашквари.
Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.

Зашквари ж По не менші!
Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу.
Порошенко зашкварив фундамент!

Ставить на одну чашу весов проваленную подготовку в войне, которая принесла смерти и разрушения и институционный зашквар .... ну каким же надо быть недалёким

По сути, претензии к Пороху, что он не начал ремонтировать дом. Но дом был целый
Претензии к Зе, что он не подготовился к нападению на дом. И теперь дом, местами без крыши, местами без окон, часть дома заняли уголовники
Ты считаешь это одно и тоже ?

Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін. Як ви пишете: "институционный зашквар" привів до " в войне, которая принесла смерти и разрушения'- вашими же цитатами
Wisznia2021
 
Повідомлень: 205
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:05

  Schmit написав:
  detroytred написав:Бо якщо в нас отакі зрадники на такому рівні, то апріорі ворог давно вже б переміг...
Або патріоти давно б вже зреагували!
Якщо ж це суцільна величезна брехня, то апріорі не може бути такого, щоб отакий Тарас ніс отаку брехню у країні, яка воює.

От не можу я цього зрозуміти.
Але факт - воно є.
І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають))
Якийсь сюр.

Напевно нема чого спростовувати, тому й мовчать усі. А ви все ж спробуйте. Для початку вкажіть, на якій хвилині "суцільна величезна брехня".

Я бы трактовал иначе:
- Где начинается "Политика" и в чьих интересах?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:08

  Успіх написав:О, трохи зрушилось))
Вже трохи більше конкретики...
Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
  Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!

Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.[/b]

Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!

Ну як вам всім ще пояснити?))))
Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! :mrgreen:
Маєш аналогічні гирі і штанги тягати! :mrgreen:
І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50![/quote]
Время стоит тратить не на форумы!
:!: :!: :!:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10441
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:10

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15823
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3073307430753076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109445
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4459
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.