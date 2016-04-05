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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 307430753076307730783079>
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:38

  prodigy написав:

Тем, у кого нет желания потратить 1:41:09 своего времени на полный просмотр, советую смотреть именно на youtube - https://www.youtube.com/watch?v=TmvSXKejas0
т.к. там выложены тайм-коды, поэтому можно выбрать для себя наиболее интересующее.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дерев'яний летить далі - 71 безготівковий + експорт нафти впав на половину.
https://biz.censor.net/news/3388217/eks ... _bloomberg
Економіку педерації вже нічого не врятує.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:08

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД
Вес стандартной боевой экипировки "Ратник" с боеприпасами и оружием сейчас составляет 32 килограмма.

у наших +/- пару кг тоже самое

Спасибо!
Ну вот - слабо представляю себе, что в такой экипировке можно провести весь день,да и вообще быстро двигаться, разве что короткий рывок метров на 50-100.

та узнали бы для начала название броника у успиха. или хотя бы класс защиты и вес. тода можно говорить о сроке беспрерывного ношения без ущерба для его опорно-двигательной. а щоб не получить тепловой удар надо принимать во внимание температуру, влажность окружающей среды, матерал жилетки для бронепластин.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Виступ Путіна: які його плани | Віталій Портников


detroytred читать шевеля губами, для повышения самообразования
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 21 гру, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:13

  vitaliian написав:Нападение переносили трижды, в последний раз — в середине февраля", — говорит Скибицкий.

По его словам, Путин обсуждал несколько раз дату вторжения с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к вторжению", — сказал представитель ГУР.


в марте начали вичислять консерв, которие корректировали прилет ракет в первие периоди войни. Все они загодя посещали Украину, заселялись около обьектов , ждали и передавали координати.
Вот тебе и ходуни через линию фронта.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:48

  detroytred написав:От не можу я цього зрозуміти.
Але факт - воно є.
І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають))
Якийсь сюр.

Вам неоднократно доводилось,....
Но по стадному эффекту ...
Слушайте и учитесь, когда Вам старшие что-то пытаются довести.
Мир, он не линейный.
Нет "чёрного и белого" - есть великое множество оттенков.

К примеру:
"Не нужно переоценивать их возможности. Более того, я тебе скажу, когда Россию уже окончательно разгромят, я не исключаю, что они первыми будут говорить совсем другие речи", – заявил эксперт во время совместного стрима с Алесей Бацман, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Я не удивлюсь, если в первый же день после денацификации России на экране телевизора мы увидим Соловьева, который скажет: "Я всегда говорил, что Путин – фашист. Я всегда против этого протестовал, но меня заставляли. Но я считаю... И дальше будет по тексту". Это продажные гн*ды, которые так живут. Это люди без совести, чести, без понятий, без родины, флага, без ничего. Это вообще не люди", – высказал свое мнение журналист.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://life.dialog.ua/264692_1671643899

Интересно, что по идее, на форуме - меня принято обвинять в антисемитизме.
Теперь прямые слова Гордона, на камеру.
Может и его стоит обвинять?
Или просто напросто Вы, не понимаете, о чём ведётся конкретная речь, тогда что Вам мешает самому восполнить пробел?

"Вас, идиотов - никто ничему не научит!
- Научиться можно только самому.
- А моя задача дать Вам в этом неограниченные возможности"
В.Ф. Шаталов.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:56

  pesikot написав:
  detroytred написав:Друга справа, заперечуються чи ні конкретні зашквари Зе -- тут треба конкретно по факту заперечень.

Як на мене: дороги та ракетна програма, формалізація або квола підготовка при вже безпосередньому попередженні про напад від партнерів -- це зашквари.
Хоча вони можуть мати непублічні серйозні причини.

Зашквари ж По не менші!
Не започаткував нові принципи у владі, провалив судову реформу.
Порошенко зашкварив фундамент!

Ставить на одну чашу весов проваленную подготовку в войне, которая принесла смерти и разрушения и институционный зашквар .... ну каким же надо быть недалёким

По сути, претензии к Пороху, что он не начал ремонтировать дом. Но дом был целый
Претензии к Зе, что он не подготовился к нападению на дом. И теперь дом, местами без крыши, местами без окон, часть дома заняли уголовники
Ты считаешь это одно и тоже ?

Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін. Як ви пишете: "институционный зашквар" привів до " в войне, которая принесла смерти и разрушения'- вашими же цитатами
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:05

  Schmit написав:
  detroytred написав:Бо якщо в нас отакі зрадники на такому рівні, то апріорі ворог давно вже б переміг...
Або патріоти давно б вже зреагували!
Якщо ж це суцільна величезна брехня, то апріорі не може бути такого, щоб отакий Тарас ніс отаку брехню у країні, яка воює.

От не можу я цього зрозуміти.
Але факт - воно є.
І є те, що вони всі (Зе, Єр, За, Сир.) якось не сядуть разом і чітко не спростують оте все, що несе Тарас і не тільки він. Й щелбанів йому не накидають))
Якийсь сюр.

Напевно нема чого спростовувати, тому й мовчать усі. А ви все ж спробуйте. Для початку вкажіть, на якій хвилині "суцільна величезна брехня".

Я бы трактовал иначе:
- Где начинается "Политика" и в чьих интересах?
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:08

  Успіх написав:О, трохи зрушилось))
Вже трохи більше конкретики...
Але, я хотів би саме на це почути коменти>>>
  Успіх написав:А я нагадаю, що кінець зими/початок весни - гребли всіх підряд і ніякі медкомісії ніхто не проходив!

Тож думаю не потрібно тут ще мені розписувати, в кого які проблеми зі шлунком, хребтом, грижою, гемороєм, зубами, печінкою і т.д. і т.п.[/b]

Ну, ви хоч розумієте, що НАБРАЛИ УСІХ ПІДРЯД - а вимоги/виконувати все мають так, як звичайні ЗДОРОВІ(у всіх сенсах цього слова) треновані військові!

Ну як вам всім ще пояснити?))))
Це як з вулиці в спортзал до качків закинули "офісний планктон", а нормативи мають здавати такі ж, як і треновані качки! :mrgreen:
Маєш аналогічні гирі і штанги тягати! :mrgreen:
І при тому, усім пох, що у тебе щось там зі шлунком, зубами, хребтом, грижею, гемороєм, печінкою і т.д. і тобі вже за 40, чи за 50![/quote]
Время стоит тратить не на форумы!
:!: :!: :!:
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:10

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