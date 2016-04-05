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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30753076307730783079>
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:12

vitaliian все правильно зробив.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін

А я, грішним ділом, думав, що Зе народили тарифні халявщики і сильно втомлені від війни, не рахуючи ватанів.
Парадоксально, що з розбитими дорогами, але відновленими танками і ракетною програмою, жилось краще, ніж зараз, з новими дорогами, де не розбили снаряди.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:22

  sashaqbl написав:
  drevlyanin написав:Це звичайно добре але біля 2 ярдів це на 2 батареї тільки, судячи з відомих в інеті цін.

Нам тільки одну батарею дадуть, з того що я зрозумів.

Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч
............................................

Как пример приведу Иран и сбитие украиского боинга МАУ, когда "кто-то" был в Омане.
А сбивали двумя ракетами и наверное из РФских систем ПВО?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:31

  detroytred написав:
  lapay написав:З радянського лайна цукерку не зліпиш, хтоб цю цукерку не крутив. Доведено постсовком. Тільки якщо ізолювати ватанів, як зробили прибалти, і Захід включить країну в список своїх, як це буде з Україною після війни.
До Зе свій список претензій, особливо за півроку до війни.

Значення революції Гідності?!
Саме вона і тільки вона дала оте віконце можливостей (образно - молот Тора, нові умови), щоб хоч що!!!
Хоч ватанів ізолювати, хоч з Західом зійтись (звісно заплативши йому по повній. Звісно більше Греції Німеччині за інтеграцію в ЕС) Але треба було можновладцям нашим поступитися ще й своєю владою Заходу.

Грубо й утрировано: можновладцям ломитись самим під окупацію Заходу. Ніж тепер гинуть хлопці проти окупації Сходом.

Диктаторних Янека та ригів вишпороли, рфію зупинили, а з ватанами не могли впоратися? Перепона?))

А тепер революції нема й не буде.
Нема проти кого))
Тому далекий-далекий))))))) шлях перетворення природнім шляхом.
А розвинуті ... ще далі втечуть.
Й люди (працьовиті, активні та тощо) до них.
Замкнуте коло.

Слава По і Ко!

Бл....
Столько лет на форуме, и нести такую ахинею... ОБОЕ!
- Шановні панове!
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
Вам би до баби Груні, десь попід лавою останні новини ділити.
Та онукам кістки мити.
На форуме определили, даже где, когда и чей с этого ГЕШЕФТ!
Который резко был обналичен и выведен.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 гру, 2022 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:33

  Goodman написав:vitaliian все правильно зробив.

Кто?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:33

  detroytred написав:
  pesikot написав:Для тебя разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы

Не рефлексуй.
Якщо не допетрив, то перепитай, а не вигадай зі стелі, як тобі зручніше скривдити опонента.

Пояснюю на цьому прикладі:
не "разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы", а руїни та смерті сталися з причини нападу рфії. Їх мало бути значно менше, якщо По провів судову реформу й започаткував нові принципи у владі.
Чому так? Повторювати не буду, читай вище.

Розвивай здібності розуміння інших.
Замість демагогічні примітивних рефлексій.

https://sud.ua/ru/news/blog/179541-spra ... cho-nikoli
Где Вы видели, что Воры платили по долгам?
Геноцид населения - есть хребет украинской государственности, как и РФской.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 гру, 2022 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:35

  Kudrjavuy написав:Время стоит тратить не на форумы
странный призыв на форуме)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:38

  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian все правильно зробив.

Кто?
ВАЗ
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:43

  lapay написав:
  Wisznia2021 написав:Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін

А я, грішним ділом, думав, що Зе народили тарифні халявщики і сильно втомлені від війни, не рахуючи ватанів.
Парадоксально, що з розбитими дорогами, але відновленими танками і ракетною програмою, жилось краще, ніж зараз, з новими дорогами, де не розбили снаряди.

Та яке краще?, а "піввареника", а "зубажіння", а "тарифний геноцид" і страхітливий "Роттердам+"? Жах, я трудно било жить.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 22:53

  Goodman написав:
  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian все правильно зробив.

Кто?
ВАЗ

Наверное впервые за свою скромную жизнь я горжусь своим Президентом. Пуйло не приглашают в Вашингтон. Это сильный ход. Думаю в этом секрет внезапной поездки медведя в Китай. Показать что типа смотрите нас тоже куда то приглашают. Ещё только вчера русня ныла, что наш президент может запросто приехать на передовую. А тут бац визит в США
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 23:01, всього редагувалось 5 разів.
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