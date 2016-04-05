Wisznia2021 написав:Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін
А я, грішним ділом, думав, що Зе народили тарифні халявщики і сильно втомлені від війни, не рахуючи ватанів. Парадоксально, що з розбитими дорогами, але відновленими танками і ракетною програмою, жилось краще, ніж зараз, з новими дорогами, де не розбили снаряди.
drevlyanin написав:Це звичайно добре але біля 2 ярдів це на 2 батареї тільки, судячи з відомих в інеті цін.
Нам тільки одну батарею дадуть, з того що я зрозумів.
Если позволите,... 1. Система интегрирована 2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки. 3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч ............................................
Как пример приведу Иран и сбитие украиского боинга МАУ, когда "кто-то" был в Омане. А сбивали двумя ракетами и наверное из РФских систем ПВО?
lapay написав:З радянського лайна цукерку не зліпиш, хтоб цю цукерку не крутив. Доведено постсовком. Тільки якщо ізолювати ватанів, як зробили прибалти, і Захід включить країну в список своїх, як це буде з Україною після війни. До Зе свій список претензій, особливо за півроку до війни.
Значення революції Гідності?! Саме вона і тільки вона дала оте віконце можливостей (образно - молот Тора, нові умови), щоб хоч що!!! Хоч ватанів ізолювати, хоч з Західом зійтись (звісно заплативши йому по повній. Звісно більше Греції Німеччині за інтеграцію в ЕС) Але треба було можновладцям нашим поступитися ще й своєю владою Заходу.
Грубо й утрировано: можновладцям ломитись самим під окупацію Заходу. Ніж тепер гинуть хлопці проти окупації Сходом.
Диктаторних Янека та ригів вишпороли, рфію зупинили, а з ватанами не могли впоратися? Перепона?))
А тепер революції нема й не буде. Нема проти кого)) Тому далекий-далекий))))))) шлях перетворення природнім шляхом. А розвинуті ... ще далі втечуть. Й люди (працьовиті, активні та тощо) до них. Замкнуте коло.
Слава По і Ко!
Бл.... Столько лет на форуме, и нести такую ахинею... ОБОЕ! - Шановні панове! АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ! Вам би до баби Груні, десь попід лавою останні новини ділити. Та онукам кістки мити. На форуме определили, даже где, когда и чей с этого ГЕШЕФТ! Который резко был обналичен и выведен.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 гру, 2022 22:47, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Для тебя разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы
Не рефлексуй. Якщо не допетрив, то перепитай, а не вигадай зі стелі, як тобі зручніше скривдити опонента.
Пояснюю на цьому прикладі: не "разрушения, смерти = отсутствие судебной реформы", а руїни та смерті сталися з причини нападу рфії. Їх мало бути значно менше, якщо По провів судову реформу й започаткував нові принципи у владі. Чому так? Повторювати не буду, читай вище.
Розвивай здібності розуміння інших. Замість демагогічні примітивних рефлексій.
Wisznia2021 написав:Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін
А я, грішним ділом, думав, що Зе народили тарифні халявщики і сильно втомлені від війни, не рахуючи ватанів. Парадоксально, що з розбитими дорогами, але відновленими танками і ракетною програмою, жилось краще, ніж зараз, з новими дорогами, де не розбили снаряди.
Та яке краще?, а "піввареника", а "зубажіння", а "тарифний геноцид" і страхітливий "Роттердам+"? Жах, я трудно било жить.
Наверное впервые за свою скромную жизнь я горжусь своим Президентом. Пуйло не приглашают в Вашингтон. Это сильный ход. Думаю в этом секрет внезапной поездки медведя в Китай. Показать что типа смотрите нас тоже куда то приглашают. Ещё только вчера русня ныла, что наш президент может запросто приехать на передовую. А тут бац визит в США
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 23:01, всього редагувалось 5 разів.