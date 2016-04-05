Особенно привлекательными для российских мигрантов оказались страны из числа бывших советских республик, не требующие визы и говорящие по-русски.
Приток российских беженцев обеспечил феноменальный рост денежных переводов, увеличил валютные резервы и темпы экономического роста таких стран как Армения, Грузия и Таджикистан.
Как подсчитали аналитики Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... -the-world), это привело к тому, что с начала года армянский драм вырос более чем на 22% по отношению к доллару и стал лидером роста среди валют мира. Грузинский лари и таджикский сомони также укрепились более чем на 16% и 10% соответственно.
«И только российский рубль больше не является свободно торгуемой валютой, поскольку чрезвычайные меры контроля за движением капитала положили начало его краху», — констатирует издание.
То-то Казахстан стал голосовать в ООН "Против Украины"
Наверное впервые за свою скромную жизнь я горжусь своим Президентом. Пуйло не приглашают в Вашингтон. Это сильный ход. Думаю в этом секрет внезапной поездки медведя в Китай. Показать что типа смотрите нас тоже куда то приглашают. Ещё только вчера русня ныла, что наш президент может запросто приехать на передовую. А тут бац визит в США
Я бы, опасался данайцев дары дающих.
Президент Байден пригласил своего украинского коллегу Зеленского в Вашингтон на этой неделе в связи с тем, что, по мнению Белого дома, война вступила в новую фазу, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби, передаёт CNN. https://donpress.com/news/21-12-2022-vo ... -belyy-dom "Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой агрессивной войны Путина, сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", - сказал он.
Ожидается, что главной темой переговоров станут дальнейшие этапы военной и экономической помощи Украине.
По словам Кирби, президенты также обсудят возможные сценарии окончания войны. Это деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий среди западных лидеров, напомнил он.
"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", - подчеркнул Кирби.
"Путин явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас, - сказал представитель Госдепа. - Наоборот, он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей".
Кабы это не было донесением Решений по Крыму.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 21 гру, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Кабы это не было донесением Решений по Крыму
зелю снесут военные, если станет известно о сдаче территорий и он сам на это не пойдет. А Байден не пойдет на то, чтобы отдать выигрыш пуйлу. Озвученный вами сценарий невозможен. Не для ради этого он оставался в Киеве, когда русня стояла в Буче
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 21 гру, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Особенно привлекательными для российских мигрантов оказались страны из числа бывших советских республик, не требующие визы и говорящие по-русски.
Приток российских беженцев обеспечил феноменальный рост денежных переводов, увеличил валютные резервы и темпы экономического роста таких стран как Армения, Грузия и Таджикистан.
Как подсчитали аналитики Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... -the-world), это привело к тому, что с начала года армянский драм вырос более чем на 22% по отношению к доллару и стал лидером роста среди валют мира. Грузинский лари и таджикский сомони также укрепились более чем на 16% и 10% соответственно.
«И только российский рубль больше не является свободно торгуемой валютой, поскольку чрезвычайные меры контроля за движением капитала положили начало его краху», — констатирует издание.
То-то Казахстан стал голосовать в ООН "Против Украины"