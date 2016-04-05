Наверное впервые за свою скромную жизнь я горжусь своим Президентом. Пуйло не приглашают в Вашингтон. Это сильный ход. Думаю в этом секрет внезапной поездки медведя в Китай. Показать что типа смотрите нас тоже куда то приглашают. Ещё только вчера русня ныла, что наш президент может запросто приехать на передовую. А тут бац визит в США
Я бы, опасался данайцев дары дающих.
Президент Байден пригласил своего украинского коллегу Зеленского в Вашингтон на этой неделе в связи с тем, что, по мнению Белого дома, война вступила в новую фазу, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби, передаёт CNN. https://donpress.com/news/21-12-2022-vo ... -belyy-dom "Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой агрессивной войны Путина, сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", - сказал он.
Ожидается, что главной темой переговоров станут дальнейшие этапы военной и экономической помощи Украине.
По словам Кирби, президенты также обсудят возможные сценарии окончания войны. Это деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий среди западных лидеров, напомнил он.
"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", - подчеркнул Кирби.
"Путин явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас, - сказал представитель Госдепа. - Наоборот, он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей".
Кабы это не было донесением Решений по Крыму.
И наоборот я был бы в восторге видением будущего от ВАЗ оккупированных Орками областей: Курской, Белгородской, Краснодарского Края.
vitaliian написав:зелю снесут военные, если станет известно о сдаче территорий и он сам на это не пойдет.
А они сильно рвутся в бой? Их же никто не отговаривает. Так почему не освобождены все территории? Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт
Китай - один из наших врагов. Жаль что быдло-элита и бизнесмены этого не понимают.
Китай самостоятельный игрок, который ничего нам не должен.
"Не гоняйте лысого!" Китай - заинтересован в Украине. Украина - заинтересована в Китае. Украина по двум проектам - должна стать Китайским хабом на "Шелковом Пути". "Технологии" с Украины "странным образом" утекли в Китай. Очень много, и не только военных, передовых,... Все страны из этого списка есть прежде всего нашими экономическими партнёрами, работу с которыми обрушила чёрная коррупция.
detroytred читать шевеля губами, для повышения самообразования
Я ще якось можу зрозуміти твої рефлексії на мої повідомлення, але здивований твоєю рефлексію в мій бік через відос Портнікова. Ти там чи охолонь трохи. Може попустить та забудеш про мене)) Тримався ж деякий час. Форум для обговореннь. Є думки - ділись думками.