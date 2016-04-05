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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3077307830793080>
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:26

  vitaliian написав:
Зеленський зустрівся з Байденом — спільна пресконференція президентів України та США за підсумками переговорів запланована на 23:30 за київським часом.'
  BIGor написав:Китай - один из наших врагов. Жаль что быдло-элита и бизнесмены этого не понимают
а толку понимать, вы где то ещё смартфоны или ноутбуки купите, кроме как в Китае?

Уже давно покупаем Самсунги. Еппл переносит часть производства в Индию. Кстати в ЕС Кетая намного меньше чем в Украине.
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:26

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  Goodman написав: ВАЗ

Наверное впервые за свою скромную жизнь я горжусь своим Президентом. Пуйло не приглашают в Вашингтон. Это сильный ход. Думаю в этом секрет внезапной поездки медведя в Китай. Показать что типа смотрите нас тоже куда то приглашают. Ещё только вчера русня ныла, что наш президент может запросто приехать на передовую. А тут бац визит в США

Я бы, опасался данайцев дары дающих.
Президент Байден пригласил своего украинского коллегу Зеленского в Вашингтон на этой неделе в связи с тем, что, по мнению Белого дома, война вступила в новую фазу, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби, передаёт CNN.
https://donpress.com/news/21-12-2022-vo ... -belyy-dom
"Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой агрессивной войны Путина, сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", - сказал он.

Ожидается, что главной темой переговоров станут дальнейшие этапы военной и экономической помощи Украине.

По словам Кирби, президенты также обсудят возможные сценарии окончания войны. Это деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий среди западных лидеров, напомнил он.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", - подчеркнул Кирби.

"Путин явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас, - сказал представитель Госдепа. - Наоборот, он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей".

Кабы это не было донесением Решений по Крыму.



И наоборот я был бы в восторге видением будущего от ВАЗ оккупированных Орками областей:
Курской, Белгородской, Краснодарского Края.
:wink:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:27

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Казахстан
Kz зона влияния Китая.

Китай - один из наших врагов. Жаль что быдло-элита и бизнесмены этого не понимают.

Китай самостоятельный игрок, который ничего нам не должен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:32

  vitaliian написав:зелю снесут военные, если станет известно о сдаче территорий и он сам на это не пойдет.

А они сильно рвутся в бой? Их же никто не отговаривает. Так почему не освобождены все территории?
Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни. А если кого-то это не устраивает - знают в какой стороне фронт
Habib
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:33

  Zebra написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:Kz зона влияния Китая.

Китай - один из наших врагов. Жаль что быдло-элита и бизнесмены этого не понимают.

Китай самостоятельный игрок, который ничего нам не должен.

"Не гоняйте лысого!"
Китай - заинтересован в Украине.
Украина - заинтересована в Китае.
Украина по двум проектам - должна стать Китайским хабом на "Шелковом Пути".
"Технологии" с Украины "странным образом" утекли в Китай.
Очень много, и не только военных, передовых,...
Все страны из этого списка есть прежде всего нашими экономическими партнёрами, работу с которыми обрушила чёрная коррупция.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:36

  pesikot написав:
Виступ Путіна: які його плани | Віталій Портников


detroytred читать шевеля губами, для повышения самообразования

Я ще якось можу зрозуміти твої рефлексії на мої повідомлення, але здивований твоєю рефлексію в мій бік через відос Портнікова.
Ти там чи охолонь трохи.
Може попустить та забудеш про мене)) Тримався ж деякий час.
Форум для обговореннь.
Є думки - ділись думками.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:37

  Habib написав:
  vitaliian написав:зелю снесут военные, если станет известно о сдаче территорий и он сам на это не пойдет.

Я думаю, что большинство трезвомыслящих людей поддержат любое решение, которое позволит вернуться домой, и к мирной жизни.
угу большинство мечтает сдаться пуйлу. Так и передайте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 23:51

Заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Дмитра Бондара відсторонили від посади. Він був відповідальний за передачу подарунку для глави поліції Польщі — гранатомета, який потім вибухнув.

Вибух стався о 07:50 у середу, 14 грудня, у кімнаті, що примикає до кабінету керівника польської поліції Ярослава Шимчика. Він отримав незначні поранення.
https://t.me/babel/25779
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:08

  BIGor написав:Наші вороги - Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

Я б так ніколи не озвучів, адже "Ворогами", з більшістю нас зробив Ющ з "любими друзями".
Откуда он нас "ушли", а "свято место пусто не бывает" пришли РФ, Китай, Иран, Турция, США,...
Лучше от этого населению не стало, как у нас так и у них. И наоборот наши технологии вынуждены перенимать те, кому они по идее и нах.. не нужны.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:37

  lapay написав:
  Wisznia2021 написав:Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін

А я, грішним ділом, думав, що Зе народили тарифні халявщики і сильно втомлені від війни, не рахуючи ватанів.
Парадоксально, що з розбитими дорогами, але відновленими танками і ракетною програмою, жилось краще, ніж зараз, з новими дорогами, де не розбили снаряди.

Танє- я ж написала-народили імпотенція папєрєдніков
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