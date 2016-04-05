По словам Кирби, президенты также обсудят возможные сценарии окончания войны. Это деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий среди западных лидеров, напомнил он.

Президент Байден пригласил своего украинского коллегу Зеленского в Вашингтон на этой неделе в связи с тем, что, по мнению Белого дома, война вступила в новую фазу, заявил представитель Госдепа США Джон Кирби, передаёт CNN."Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой агрессивной войны Путина, сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить", - сказал он.Ожидается, что главной темой переговоров станут дальнейшие этапы военной и экономической помощи Украине."Я не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", - подчеркнул Кирби."Путин явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас, - сказал представитель Госдепа. - Наоборот, он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей".