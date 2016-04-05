там где и сейчас берут всю комплектовку двойного назначения - на складах еуропи.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 00:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ето большой военний опит применения в БД .
Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.
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