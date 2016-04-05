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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 гру, 2022 00:47
vitaliian написав:
а толку понимать, вы где то ещё смартфоны или ноутбуки купите, кроме как в Китае?
там где и сейчас берут всю комплектовку двойного назначения - на складах еуропи.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 00:51
alex lem написав:
Значить одна батарея Петріот. Хоч повна з 8 пускових машин по 4 ракети? Київ один раз прикриють, та й по всьому.
Ето большой военний опит применения в БД .
Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 02:05
Goodman написав: alex lem написав:
Значить одна батарея Петріот. Хоч повна з 8 пускових машин по 4 ракети? Київ один раз прикриють, та й по всьому.
Ето большой военний опит применения в БД .
Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.
Большой опыт был в войне в Персидском заливе, где Пэтриоты не сбили ни одного Скада (Р-17), летящего в Израиль (почитайте Вики). Вроде с тех пор их модифицировали.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 02:25
BIGor написав:
Наші вороги - Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.
Китай, Іран та Московія - вороги усього світу.
Решта сателіти.
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