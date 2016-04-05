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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3077307830793080
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:а толку понимать, вы где то ещё смартфоны или ноутбуки купите, кроме как в Китае?
там где и сейчас берут всю комплектовку двойного назначения - на складах еуропи.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Значить одна батарея Петріот. Хоч повна з 8 пускових машин по 4 ракети? Київ один раз прикриють, та й по всьому.

Ето большой военний опит применения в БД .
Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 02:05

  Goodman написав:
  alex lem написав:Значить одна батарея Петріот. Хоч повна з 8 пускових машин по 4 ракети? Київ один раз прикриють, та й по всьому.
Ето большой военний опит применения в БД .
Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.

Большой опыт был в войне в Персидском заливе, где Пэтриоты не сбили ни одного Скада (Р-17), летящего в Израиль (почитайте Вики). Вроде с тех пор их модифицировали.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 02:25

  BIGor написав:Наші вороги - Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.


Китай, Іран та Московія - вороги усього світу.
Решта сателіти.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 02:54

  sashaqbl написав:
  Ukrainian написав:PATRIOT. Україна отримає "зброю перемоги"

Комплекс справді хороший, але, на жаль, дорогий, та й ракети до нього коштують шалених грошей. Та й це лише одна батарея...
Мені здається, що в наших умовах краще б зайшла купа більш дешевих, хоч і менш ефективних комплексів. А ще - крилаті та балістичні ракети.
Хоча як політичний крок - це справді суттєве зрушення.

Здесь чуть подробнее о PATRIOT - https://www.nytimes.com/2022/12/21/us/politics/patriot-missiles-russia-ukraine-us.html.
Сколько они стоят?
Много. По данным Центра стратегических и международных исследований, одна ракета-перехватчик стоит около 4 миллионов долларов. Каждая пусковая установка стоит около 10 миллионов долларов. Это может ограничить их использование ситуациями, в которых приближающиеся авиаудары нанесут большой ущерб или будут стоить жизней.
........
Во время войны в Персидском заливе военные заявили, что система перехватила все иракские ракеты «Скад», кроме двух. Позже Пентагону пришлось пересмотреть это до 50-процентного уровня сбития.

Сегодня считается, что уровень эффективности выше, но трудно найти точные цифры. Военные эксперты говорят, что важно знать, как и в каких обстоятельствах его использовать.
..........
По словам официальных лиц, для использования батареи Patriot требуется около 100 человек.

Стрелять такими ракетами по дронам вряд ли будут. Использовать будут как противоракетные. Может быть, ещё и с учётом возможной поставки ракет Ираном.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 03:13

  Shaman написав:..............
чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.
......

Вы правы.
Но проблема в том, что можно составить такие требования техники безопасности, что человек и работать не сможет. В ситуациях, когда работники трудятся в тяжёлых (по разным параметрам, не обязательно по весу) защитных костюмах или просто в тяжёлых условиях, часто устанавливаются ограничения на время работы.
Объяснение detroytred о том, что всё определяется решением командира, меня не устраивает. Не все командиры достаточно квалифицированы и могут принять взвешенное решение (это зависит даже от характера).
Должны быть какие-то инструкции, записанные если не в уставе, то хотя бы в каких-то методических рекомендациях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 03:51

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Можно уточнить, в чём "ватность" и "неадекватность"?
Извините, если отвечу не сразу, ближайшее время буду не за компом.
Заранее благодарен.

З останнього - коли Вам вказують на помилки Зеленського - ви зразу спригуєте "а при петрі 5 років...". ........

Простите, времени нет, отвечу позже. Отделаться просто отпиской не хочется.
Частично за меня ответил detroytred https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5519943#p5519943.
ЛАД
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