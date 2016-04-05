alex lem написав:Значить одна батарея Петріот. Хоч повна з 8 пускових машин по 4 ракети? Київ один раз прикриють, та й по всьому.
Ето большой военний опит применения в БД . Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.
alex lem написав:Значить одна батарея Петріот. Хоч повна з 8 пускових машин по 4 ракети? Київ один раз прикриють, та й по всьому.
Ето большой военний опит применения в БД . Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.
Большой опыт был в войне в Персидском заливе, где Пэтриоты не сбили ни одного Скада (Р-17), летящего в Израиль (почитайте Вики). Вроде с тех пор их модифицировали.
Ukrainian написав:PATRIOT. Україна отримає "зброю перемоги"
Комплекс справді хороший, але, на жаль, дорогий, та й ракети до нього коштують шалених грошей. Та й це лише одна батарея... Мені здається, що в наших умовах краще б зайшла купа більш дешевих, хоч і менш ефективних комплексів. А ще - крилаті та балістичні ракети. Хоча як політичний крок - це справді суттєве зрушення.
Сколько они стоят? Много. По данным Центра стратегических и международных исследований, одна ракета-перехватчик стоит около 4 миллионов долларов. Каждая пусковая установка стоит около 10 миллионов долларов. Это может ограничить их использование ситуациями, в которых приближающиеся авиаудары нанесут большой ущерб или будут стоить жизней. ........ Во время войны в Персидском заливе военные заявили, что система перехватила все иракские ракеты «Скад», кроме двух. Позже Пентагону пришлось пересмотреть это до 50-процентного уровня сбития.
Сегодня считается, что уровень эффективности выше, но трудно найти точные цифры. Военные эксперты говорят, что важно знать, как и в каких обстоятельствах его использовать. .......... По словам официальных лиц, для использования батареи Patriot требуется около 100 человек.
Стрелять такими ракетами по дронам вряд ли будут. Использовать будут как противоракетные. Может быть, ещё и с учётом возможной поставки ракет Ираном.
Shaman написав:.............. чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться. ......
Вы правы. Но проблема в том, что можно составить такие требования техники безопасности, что человек и работать не сможет. В ситуациях, когда работники трудятся в тяжёлых (по разным параметрам, не обязательно по весу) защитных костюмах или просто в тяжёлых условиях, часто устанавливаются ограничения на время работы. Объяснение detroytred о том, что всё определяется решением командира, меня не устраивает. Не все командиры достаточно квалифицированы и могут принять взвешенное решение (это зависит даже от характера). Должны быть какие-то инструкции, записанные если не в уставе, то хотя бы в каких-то методических рекомендациях.
alex lem написав:Значить одна батарея Петріот. Хоч повна з 8 пускових машин по 4 ракети? Київ один раз прикриють, та й по всьому.
Ето большой военний опит применения в БД . Тем более , осмисленное и подготовленное применение, после того, как Украина передала для изучения США один из компонентов (КУНГ) современного аналогометного РЕБ параши, которий просрали при перевозке под Макаров.
Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна.
Тактико-технічні характеристики комплексу: Модифікація: РАС-2 та РАС-3 Оборонний район: 15-20 км (від ударів балістичних ракет) Кількість ракет на пусковій установці: 4 (РАС-2), 16 (РАС-3) Радіус дії РЛС: 150 км і більше Швидкість ракет: 5000 км/год Максимальна висота враження цілі: 20 км і більше Довжина ракети: 5,2 м Діаметр: 25 см Маса: 320 кг
На этом видео украинская учительница даёт онлайн-уроки своим ученикам В начале видео вы можете услышать, как этот Учитель (с большой буквы У) даёт домашнее задание
Ещё раз. Учительница посреди снега, без удобного стула или стола, на который можно опереться, с температурой на улице ниже нуля, посреди улицы, возле торгового центра, потому что именно там она может подзарядить свой ноутбук и подключиться к WiFi, (так как дома, благодаря путину, свет - это эпизодическая вещь) даёт урок