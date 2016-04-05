Додано: Чет 22 гру, 2022 03:13

Shaman написав: ..............

чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.

...... ..............чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.......

Вы правы.Но проблема в том, что можно составить такие требования техники безопасности, что человек и работать не сможет. В ситуациях, когда работники трудятся в тяжёлых (по разным параметрам, не обязательно по весу) защитных костюмах или просто в тяжёлых условиях, часто устанавливаются ограничения на время работы.Объяснениео том, что всё определяется решением командира, меня не устраивает. Не все командиры достаточно квалифицированы и могут принять взвешенное решение (это зависит даже от характера).Должны быть какие-то инструкции, записанные если не в уставе, то хотя бы в каких-то методических рекомендациях.