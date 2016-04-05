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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3078307930803081
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:16

Вчера я писал такое

  vitaliian написав:пуйло решил унизить Си прислал к нему топ клоуна и алкаша в одном лице. Си с интересом пришел на встречу и от души посмеялся

А сегодня генерал написал такое
посылать Медведева на встречу с Си Цзиньпином было рискованно и опрометчиво со стороны президента России, но надо знать Путина и понимать, что таким образом он отвечает на унизительное требование предоставить письменные объяснения по поводу планов окончания войны, и отправив придворного клоуна Медведева доставить письмо с оказией, Путин унизил Си Цзиньпина в ответ.
https://t.me/generalsvr/1311
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:28

— самая главная катастрофа этой войны: отсутствие у РФ боеспособных ВКС, способных подавлять ПВО и работать по вражеским позициям на земле извне зоны действия ПВО — не осознана. Необходимость превращения ВКС в равную Сухопутным войскам силу, уничтожающую большую часть л/с и техники противника, не обозначена. Отсутствие ВКС будет и далее затыкаться жизнью русского моба. ВКС РФ обосрались настолько, что для адекватных изменений им было необходимо половину речи посвятить. И анонсировать полное их переучерждение с нуля.

Вместо этого формируют бомбардировочные полки — хотя чистые бомбардировщики (помимо носителей КР) и чистые истребители это чистое вредительство. Все армии мира перешли на единый тип самолётов: МФИ, многофункциональный истребитель, способный работать и по земле, и по воздуху. Для работы по земле истребители предыдущих поколений оснащаются прицельными контейнерами и линиями связи для приёма ц/у, а новые, такие как F-35, с завода идут с собственными ОЭС.

Из бомбардировщиков у РФ производит только Су-34, худший самолёт ВКС и этой войны. Плохой бомбардировщик, ужасный истребитель. Зато дешёвый. Хотя никаких бомбардировщиков не должно быть, и Су-30СМ, и Су-35С, и Су-57, и истребители-БПЛА шестого поколения должны уметь работать по земле планирующими бомбами и stand off ракетами, которых должны быть сотни тысяч. Но ничего нет.

Разваленная Суровикиным армейская авиация снова якобы формируется — но с акцентом на вертолёты. Во-первых, вертолёты как платформы для пуска ПТУР были писком моды в 80-ые, 90-ые и 00-ые, а сегодня они стремительно устаревают в этой роли и вытесняются БПЛА. РФ проспала ту эру, когда Апачи с 5-8 км расстреливали танки из ракет, работали пушкой с тепловизором по боевикам. Сегодня это невозможно из-за насыщения ПВО, а также низкой энергетики вертолётов (чтобы придать планирующей бомбе/ракете скорость, её нужно сбрасывать, летя быстро и высоко). РФ лезет в ушедшую эпоху вертолётов вместо развития БПЛА и высокоточных АСП.

• Создание бумажных округов и соединений
— весь период 2015-22 происходило два расходящихся процесса: создание бумажных соединений и секвестр расходов на оборону. В результате этого получили, в частности, бумажную 1 ТА, проявившую себя одной из худших в этой войне. Изначально 1-я танковая армия должна была стать элитным объединением, вооружённым Т-14, Т-15 и иными новыми платформами, с подготовкой личного состава по новому образцу. Но после Минска-2 начались секвестры и урезания, серийное производство техники нового поколения было сдвинуто фактически в никуда. Все передовые программы подготовки л/с, которые планировалось распространить на остальные ВС, просто исчезли. 8 лет 1 ТА была в подвешенном состоянии, на бумаге. В итоге армию-имитацию разбили на Украине. В числе их «подвигов» позор под Киевом и провал взятия Харьква в начале войны, с безумными потерями в технике и л/с, и знаменитый драп из Харьковской области с оставлением «новейших» Т-90М и прочей дефицитной матчасти.

Пыня с Шойгой повторяют финт 2015-22 и анонсируют создание бумажных округов и дивизий. Но чем вооружать их, если сегодня не хватает на мобилизованных? Всем этим устаревшим дерьмом с прошлых ГПВ? Пресловутыми Т-72Б3, которые пихали в войска начиная с Минска как разумную альтернативу Арматам, «мобилизационный танк», который выбивают так быстро, что РФ не может его производить? Танк с французским устаревшим тепловизором и нерабочим радио? Чем ВДВ вооружать, картонными БМД-4 и БМП-3? Которые ужасно проявили в себя и сгинули в первые месяцы войны вместе с элитой ВС?

Серийного производства ни одного действительно нового типа техники не ведётся, оно либо мелкосерийное ручное, как с Т-90М, либо отсутствует. И это касается не только танков, но и БПЛА, вертолётов, бронетехники, экипировки. Украина разбила ВС РФ очень небольшим числом HIMARS и GMRLS. Есть ли у РФ серийный аналог этой системы, чтобы запихать его во все эти новые дивизии, а лучше в старые? Нет и не планируется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:34

Зображення
К картинке коммент из вражеского паблика
Пыня, разумеется, не клоун, и перед китайским парламентом (или что у них там) унижаться как Зеля не стал бы. Он предпочитает затыкать дефициты в современном вооружении мясом русских мобилизованных. Ведь РФ аналога HIMARS не выпускает, своего Starlink не имеет, да и артиллерия у неё дерьмо-с. Слышал я отзывы русских офицеров о немецких «Пантерах» ещё из Сирии, они были там в руках турков и стреляли в 6 раз точнее российских гаубиц. Неуправляемыми снарядами.
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