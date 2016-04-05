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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3078307930803081
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:16

Вчера я писал такое

  vitaliian написав:пуйло решил унизить Си прислал к нему топ клоуна и алкаша в одном лице. Си с интересом пришел на встречу и от души посмеялся

А сегодня генерал написал такое
посылать Медведева на встречу с Си Цзиньпином было рискованно и опрометчиво со стороны президента России, но надо знать Путина и понимать, что таким образом он отвечает на унизительное требование предоставить письменные объяснения по поводу планов окончания войны, и отправив придворного клоуна Медведева доставить письмо с оказией, Путин унизил Си Цзиньпина в ответ.
https://t.me/generalsvr/1311
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:28

— самая главная катастрофа этой войны: отсутствие у РФ боеспособных ВКС, способных подавлять ПВО и работать по вражеским позициям на земле извне зоны действия ПВО — не осознана. Необходимость превращения ВКС в равную Сухопутным войскам силу, уничтожающую большую часть л/с и техники противника, не обозначена. Отсутствие ВКС будет и далее затыкаться жизнью русского моба. ВКС РФ обосрались настолько, что для адекватных изменений им было необходимо половину речи посвятить. И анонсировать полное их переучерждение с нуля.

Вместо этого формируют бомбардировочные полки — хотя чистые бомбардировщики (помимо носителей КР) и чистые истребители это чистое вредительство. Все армии мира перешли на единый тип самолётов: МФИ, многофункциональный истребитель, способный работать и по земле, и по воздуху. Для работы по земле истребители предыдущих поколений оснащаются прицельными контейнерами и линиями связи для приёма ц/у, а новые, такие как F-35, с завода идут с собственными ОЭС.

Из бомбардировщиков у РФ производит только Су-34, худший самолёт ВКС и этой войны. Плохой бомбардировщик, ужасный истребитель. Зато дешёвый. Хотя никаких бомбардировщиков не должно быть, и Су-30СМ, и Су-35С, и Су-57, и истребители-БПЛА шестого поколения должны уметь работать по земле планирующими бомбами и stand off ракетами, которых должны быть сотни тысяч. Но ничего нет.

Разваленная Суровикиным армейская авиация снова якобы формируется — но с акцентом на вертолёты. Во-первых, вертолёты как платформы для пуска ПТУР были писком моды в 80-ые, 90-ые и 00-ые, а сегодня они стремительно устаревают в этой роли и вытесняются БПЛА. РФ проспала ту эру, когда Апачи с 5-8 км расстреливали танки из ракет, работали пушкой с тепловизором по боевикам. Сегодня это невозможно из-за насыщения ПВО, а также низкой энергетики вертолётов (чтобы придать планирующей бомбе/ракете скорость, её нужно сбрасывать, летя быстро и высоко). РФ лезет в ушедшую эпоху вертолётов вместо развития БПЛА и высокоточных АСП.

• Создание бумажных округов и соединений
— весь период 2015-22 происходило два расходящихся процесса: создание бумажных соединений и секвестр расходов на оборону. В результате этого получили, в частности, бумажную 1 ТА, проявившую себя одной из худших в этой войне. Изначально 1-я танковая армия должна была стать элитным объединением, вооружённым Т-14, Т-15 и иными новыми платформами, с подготовкой личного состава по новому образцу. Но после Минска-2 начались секвестры и урезания, серийное производство техники нового поколения было сдвинуто фактически в никуда. Все передовые программы подготовки л/с, которые планировалось распространить на остальные ВС, просто исчезли. 8 лет 1 ТА была в подвешенном состоянии, на бумаге. В итоге армию-имитацию разбили на Украине. В числе их «подвигов» позор под Киевом и провал взятия Харьква в начале войны, с безумными потерями в технике и л/с, и знаменитый драп из Харьковской области с оставлением «новейших» Т-90М и прочей дефицитной матчасти.

Пыня с Шойгой повторяют финт 2015-22 и анонсируют создание бумажных округов и дивизий. Но чем вооружать их, если сегодня не хватает на мобилизованных? Всем этим устаревшим дерьмом с прошлых ГПВ? Пресловутыми Т-72Б3, которые пихали в войска начиная с Минска как разумную альтернативу Арматам, «мобилизационный танк», который выбивают так быстро, что РФ не может его производить? Танк с французским устаревшим тепловизором и нерабочим радио? Чем ВДВ вооружать, картонными БМД-4 и БМП-3? Которые ужасно проявили в себя и сгинули в первые месяцы войны вместе с элитой ВС?

Серийного производства ни одного действительно нового типа техники не ведётся, оно либо мелкосерийное ручное, как с Т-90М, либо отсутствует. И это касается не только танков, но и БПЛА, вертолётов, бронетехники, экипировки. Украина разбила ВС РФ очень небольшим числом HIMARS и GMRLS. Есть ли у РФ серийный аналог этой системы, чтобы запихать его во все эти новые дивизии, а лучше в старые? Нет и не планируется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:34

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К картинке коммент из вражеского паблика
Пыня, разумеется, не клоун, и перед китайским парламентом (или что у них там) унижаться как Зеля не стал бы. Он предпочитает затыкать дефициты в современном вооружении мясом русских мобилизованных. Ведь РФ аналога HIMARS не выпускает, своего Starlink не имеет, да и артиллерия у неё дерьмо-с. Слышал я отзывы русских офицеров о немецких «Пантерах» ещё из Сирии, они были там в руках турков и стреляли в 6 раз точнее российских гаубиц. Неуправляемыми снарядами.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:50

⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:53

  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 09:14

  Wisznia2021 написав:
  lapay написав:
  Wisznia2021 написав:Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін

А я, грішним ділом, думав, що Зе народили тарифні халявщики і сильно втомлені від війни, не рахуючи ватанів.
Парадоксально, що з розбитими дорогами, але відновленими танками і ракетною програмою, жилось краще, ніж зараз, з новими дорогами, де не розбили снаряди.

Танє- я ж написала-народили імпотенція папєрєдніков
понятно, что инфантильный ожидатель чуда никогда не признает, что он инфантильный ожидатель чуда :-)))))))
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 09:36

Кацапи, хлєбало?)))

Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови Радбезу рф Д.Медведєвим згадав про війну в Україні і наголосив, що замість війни мають розпочатися переговори.
Про це пише видання Bloomberg.

Крим буде звільнено до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року, сказав колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

Вишня на торті: Байден сказав, що Україні нададуть все, що їй потрібно. 8)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч

Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:12

журналисты не верно истолковали итоги поездки пуйла в Минск-картофельный как всегда надурил путлера и отпетлял...это весьма ошибочный вывод (не за этим летала делегация в составе которй было больше 10 самых влиятельных в мордоре чиновников)

Павел Латушко предположил другие итоги визита...прав ли он в своих предположениях все станет ясным в течении ближайших недель (максимум месяца января)
"По делам узнаете их"(с)

беларусь отдает свой впк в пользование рф (оборонка будет работать в 3 смены и клепать оружие), учения, базы, аэродромы -это было и есть последние 2 года
нападение со стороны беларуси на 90% произойдет при условии значительного успеха на фронте в Донецкой области. Тогда сразу же откроется фронт со стороны беларуси (и Данилов и другие генералы говорят , что все должно решиться в течении 2 месяцев), в прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли
...ждать до марта в районе белоруских болот нет смысла...

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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:14

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч

Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.


интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?
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