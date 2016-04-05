— самая главная катастрофа этой войны: отсутствие у РФ боеспособных ВКС, способных подавлять ПВО и работать по вражеским позициям на земле извне зоны действия ПВО — не осознана. Необходимость превращения ВКС в равную Сухопутным войскам силу, уничтожающую большую часть л/с и техники противника, не обозначена. Отсутствие ВКС будет и далее затыкаться жизнью русского моба. ВКС РФ обосрались настолько, что для адекватных изменений им было необходимо половину речи посвятить. И анонсировать полное их переучерждение с нуля.



Вместо этого формируют бомбардировочные полки — хотя чистые бомбардировщики (помимо носителей КР) и чистые истребители это чистое вредительство. Все армии мира перешли на единый тип самолётов: МФИ, многофункциональный истребитель, способный работать и по земле, и по воздуху. Для работы по земле истребители предыдущих поколений оснащаются прицельными контейнерами и линиями связи для приёма ц/у, а новые, такие как F-35, с завода идут с собственными ОЭС.



Из бомбардировщиков у РФ производит только Су-34, худший самолёт ВКС и этой войны. Плохой бомбардировщик, ужасный истребитель. Зато дешёвый. Хотя никаких бомбардировщиков не должно быть, и Су-30СМ, и Су-35С, и Су-57, и истребители-БПЛА шестого поколения должны уметь работать по земле планирующими бомбами и stand off ракетами, которых должны быть сотни тысяч. Но ничего нет.



Разваленная Суровикиным армейская авиация снова якобы формируется — но с акцентом на вертолёты. Во-первых, вертолёты как платформы для пуска ПТУР были писком моды в 80-ые, 90-ые и 00-ые, а сегодня они стремительно устаревают в этой роли и вытесняются БПЛА. РФ проспала ту эру, когда Апачи с 5-8 км расстреливали танки из ракет, работали пушкой с тепловизором по боевикам. Сегодня это невозможно из-за насыщения ПВО, а также низкой энергетики вертолётов (чтобы придать планирующей бомбе/ракете скорость, её нужно сбрасывать, летя быстро и высоко). РФ лезет в ушедшую эпоху вертолётов вместо развития БПЛА и высокоточных АСП.



• Создание бумажных округов и соединений

— весь период 2015-22 происходило два расходящихся процесса: создание бумажных соединений и секвестр расходов на оборону. В результате этого получили, в частности, бумажную 1 ТА, проявившую себя одной из худших в этой войне. Изначально 1-я танковая армия должна была стать элитным объединением, вооружённым Т-14, Т-15 и иными новыми платформами, с подготовкой личного состава по новому образцу. Но после Минска-2 начались секвестры и урезания, серийное производство техники нового поколения было сдвинуто фактически в никуда. Все передовые программы подготовки л/с, которые планировалось распространить на остальные ВС, просто исчезли. 8 лет 1 ТА была в подвешенном состоянии, на бумаге. В итоге армию-имитацию разбили на Украине. В числе их «подвигов» позор под Киевом и провал взятия Харьква в начале войны, с безумными потерями в технике и л/с, и знаменитый драп из Харьковской области с оставлением «новейших» Т-90М и прочей дефицитной матчасти.



Пыня с Шойгой повторяют финт 2015-22 и анонсируют создание бумажных округов и дивизий. Но чем вооружать их, если сегодня не хватает на мобилизованных? Всем этим устаревшим дерьмом с прошлых ГПВ? Пресловутыми Т-72Б3, которые пихали в войска начиная с Минска как разумную альтернативу Арматам, «мобилизационный танк», который выбивают так быстро, что РФ не может его производить? Танк с французским устаревшим тепловизором и нерабочим радио? Чем ВДВ вооружать, картонными БМД-4 и БМП-3? Которые ужасно проявили в себя и сгинули в первые месяцы войны вместе с элитой ВС?



Серийного производства ни одного действительно нового типа техники не ведётся, оно либо мелкосерийное ручное, как с Т-90М, либо отсутствует. И это касается не только танков, но и БПЛА, вертолётов, бронетехники, экипировки. Украина разбила ВС РФ очень небольшим числом HIMARS и GMRLS. Есть ли у РФ серийный аналог этой системы, чтобы запихать его во все эти новые дивизии, а лучше в старые? Нет и не планируется.

