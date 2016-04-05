vitaliian написав:пуйло решил унизить Си прислал к нему топ клоуна и алкаша в одном лице. Си с интересом пришел на встречу и от души посмеялся
А сегодня генерал написал такое
посылать Медведева на встречу с Си Цзиньпином было рискованно и опрометчиво со стороны президента России, но надо знать Путина и понимать, что таким образом он отвечает на унизительное требование предоставить письменные объяснения по поводу планов окончания войны, и отправив придворного клоуна Медведева доставить письмо с оказией, Путин унизил Си Цзиньпина в ответ. https://t.me/generalsvr/1311
— самая главная катастрофа этой войны: отсутствие у РФ боеспособных ВКС, способных подавлять ПВО и работать по вражеским позициям на земле извне зоны действия ПВО — не осознана. Необходимость превращения ВКС в равную Сухопутным войскам силу, уничтожающую большую часть л/с и техники противника, не обозначена. Отсутствие ВКС будет и далее затыкаться жизнью русского моба. ВКС РФ обосрались настолько, что для адекватных изменений им было необходимо половину речи посвятить. И анонсировать полное их переучерждение с нуля.
Вместо этого формируют бомбардировочные полки — хотя чистые бомбардировщики (помимо носителей КР) и чистые истребители это чистое вредительство. Все армии мира перешли на единый тип самолётов: МФИ, многофункциональный истребитель, способный работать и по земле, и по воздуху. Для работы по земле истребители предыдущих поколений оснащаются прицельными контейнерами и линиями связи для приёма ц/у, а новые, такие как F-35, с завода идут с собственными ОЭС.
Из бомбардировщиков у РФ производит только Су-34, худший самолёт ВКС и этой войны. Плохой бомбардировщик, ужасный истребитель. Зато дешёвый. Хотя никаких бомбардировщиков не должно быть, и Су-30СМ, и Су-35С, и Су-57, и истребители-БПЛА шестого поколения должны уметь работать по земле планирующими бомбами и stand off ракетами, которых должны быть сотни тысяч. Но ничего нет.
Разваленная Суровикиным армейская авиация снова якобы формируется — но с акцентом на вертолёты. Во-первых, вертолёты как платформы для пуска ПТУР были писком моды в 80-ые, 90-ые и 00-ые, а сегодня они стремительно устаревают в этой роли и вытесняются БПЛА. РФ проспала ту эру, когда Апачи с 5-8 км расстреливали танки из ракет, работали пушкой с тепловизором по боевикам. Сегодня это невозможно из-за насыщения ПВО, а также низкой энергетики вертолётов (чтобы придать планирующей бомбе/ракете скорость, её нужно сбрасывать, летя быстро и высоко). РФ лезет в ушедшую эпоху вертолётов вместо развития БПЛА и высокоточных АСП.
• Создание бумажных округов и соединений — весь период 2015-22 происходило два расходящихся процесса: создание бумажных соединений и секвестр расходов на оборону. В результате этого получили, в частности, бумажную 1 ТА, проявившую себя одной из худших в этой войне. Изначально 1-я танковая армия должна была стать элитным объединением, вооружённым Т-14, Т-15 и иными новыми платформами, с подготовкой личного состава по новому образцу. Но после Минска-2 начались секвестры и урезания, серийное производство техники нового поколения было сдвинуто фактически в никуда. Все передовые программы подготовки л/с, которые планировалось распространить на остальные ВС, просто исчезли. 8 лет 1 ТА была в подвешенном состоянии, на бумаге. В итоге армию-имитацию разбили на Украине. В числе их «подвигов» позор под Киевом и провал взятия Харьква в начале войны, с безумными потерями в технике и л/с, и знаменитый драп из Харьковской области с оставлением «новейших» Т-90М и прочей дефицитной матчасти.
Пыня с Шойгой повторяют финт 2015-22 и анонсируют создание бумажных округов и дивизий. Но чем вооружать их, если сегодня не хватает на мобилизованных? Всем этим устаревшим дерьмом с прошлых ГПВ? Пресловутыми Т-72Б3, которые пихали в войска начиная с Минска как разумную альтернативу Арматам, «мобилизационный танк», который выбивают так быстро, что РФ не может его производить? Танк с французским устаревшим тепловизором и нерабочим радио? Чем ВДВ вооружать, картонными БМД-4 и БМП-3? Которые ужасно проявили в себя и сгинули в первые месяцы войны вместе с элитой ВС?
Серийного производства ни одного действительно нового типа техники не ведётся, оно либо мелкосерийное ручное, как с Т-90М, либо отсутствует. И это касается не только танков, но и БПЛА, вертолётов, бронетехники, экипировки. Украина разбила ВС РФ очень небольшим числом HIMARS и GMRLS. Есть ли у РФ серийный аналог этой системы, чтобы запихать его во все эти новые дивизии, а лучше в старые? Нет и не планируется.
Пыня, разумеется, не клоун, и перед китайским парламентом (или что у них там) унижаться как Зеля не стал бы. Он предпочитает затыкать дефициты в современном вооружении мясом русских мобилизованных. Ведь РФ аналога HIMARS не выпускает, своего Starlink не имеет, да и артиллерия у неё дерьмо-с. Слышал я отзывы русских офицеров о немецких «Пантерах» ещё из Сирии, они были там в руках турков и стреляли в 6 раз точнее российских гаубиц. Неуправляемыми снарядами.
⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
Wisznia2021 написав:Так Зе з'явився саме тому, що папєрєднік не ремонтував і навіть не думав ремонтувати будинок. Якби папєрєднік почав ремонт, то і війни би не було і його би переізбрали на наступний термін
А я, грішним ділом, думав, що Зе народили тарифні халявщики і сильно втомлені від війни, не рахуючи ватанів. Парадоксально, що з розбитими дорогами, але відновленими танками і ракетною програмою, жилось краще, ніж зараз, з новими дорогами, де не розбили снаряди.
Танє- я ж написала-народили імпотенція папєрєдніков
понятно, что инфантильный ожидатель чуда никогда не признает, что он инфантильный ожидатель чуда ))))))
Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови Радбезу рф Д.Медведєвим згадав про війну в Україні і наголосив, що замість війни мають розпочатися переговори. Про це пише видання Bloomberg.
Крим буде звільнено до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року, сказав колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.
Вишня на торті: Байден сказав, що Україні нададуть все, що їй потрібно.
Kudrjavuy написав:Если позволите,... 1. Система интегрирована 2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки. 3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч
Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.
журналисты не верно истолковали итоги поездки пуйла в Минск-картофельный как всегда надурил путлера и отпетлял...это весьма ошибочный вывод (не за этим летала делегация в составе которй было больше 10 самых влиятельных в мордоре чиновников)
Павел Латушко предположил другие итоги визита...прав ли он в своих предположениях все станет ясным в течении ближайших недель (максимум месяца января) "По делам узнаете их"(с)
беларусь отдает свой впк в пользование рф (оборонка будет работать в 3 смены и клепать оружие), учения, базы, аэродромы -это было и есть последние 2 года нападение со стороны беларуси на 90% произойдет при условии значительного успеха на фронте в Донецкой области. Тогда сразу же откроется фронт со стороны беларуси (и Данилов и другие генералы говорят , что все должно решиться в течении 2 месяцев), в прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли ...ждать до марта в районе белоруских болот нет смысла...
Kudrjavuy написав:Если позволите,... 1. Система интегрирована 2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки. 3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч
Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.
интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами? или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?