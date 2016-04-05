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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 22 гру, 2022 08:50
⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
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edvardd
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Додано: Чет 22 гру, 2022 09:36
Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови Радбезу рф Д.Медведєвим згадав про війну в Україні і наголосив, що замість війни мають розпочатися переговори.
Про це пише видання Bloomberg.
Крим буде звільнено до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року, сказав колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.
Вишня на торті: Байден сказав, що Україні нададуть все, що їй потрібно.
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fler
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Додано: Чет 22 гру, 2022 09:45
Kudrjavuy написав:
Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч
Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.
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sashaqbl
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:12
журналисты не верно истолковали итоги поездки пуйла в Минск-картофельный как всегда надурил путлера и отпетлял...это весьма ошибочный вывод (не за этим летала делегация в составе которй было больше 10 самых влиятельных в мордоре чиновников)
Павел Латушко предположил другие итоги визита...прав ли он в своих предположениях все станет ясным в течении ближайших недель (максимум месяца января)
"По делам узнаете их"(с)
беларусь отдает свой впк в пользование рф (оборонка будет работать в 3 смены и клепать оружие), учения, базы, аэродромы -это было и есть последние 2 года
нападение со стороны беларуси на 90% произойдет при условии значительного успеха на фронте в Донецкой области. Тогда сразу же откроется фронт со стороны беларуси (и Данилов и другие генералы говорят , что все должно решиться в течении 2 месяцев), в прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли
...ждать до марта в районе белоруских болот нет смысла...
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prodigy
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:14
sashaqbl написав: Kudrjavuy написав:
Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч
Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.
интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:29
prodigy написав:
интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?
Чисто теоретично, вона мала б інтегруватися з нашими ірісами і насамсами. Але скоріш за все, навіть цього не буде до кінця війни.
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sashaqbl
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:50
prodigy написав:
прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли
а что на границе с рб сейчас глубокое промерзание грунта? Дороги перманентно будут раскисшими до мая
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:52
sashaqbl написав: prodigy написав:
интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?
Чисто теоретично, вона мала б інтегруватися з нашими ірісами і насамсами. Але скоріш за все, навіть цього не буде до кінця війни.
Не знаю, з чим ця система повинна інтегруватись, знаю тільки, що в Києві живуть мільйони, вершечок влади, іноземні посольства, а захисту від російських чи іранських балістичних ракет немає. Сподіваюсь, що скоро буде.
Розчаровує, що в нас і досі немає аналогів ланцетів і шахедів, ні гумдопомоги, ні своїх. Їх швидше і дешевше зробити, ніж теж необхідні крилаті ракети.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:53
detroytred написав:
Обиватель тут ніяким боком.
действительно, 73% это ж не "обыватель", это адназначна элита
))))))))))))
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