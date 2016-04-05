RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 30793080308130823083>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:50

⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8203
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2642 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 08:53

  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15843
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 09:36

Кацапи, хлєбало?)))

Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови Радбезу рф Д.Медведєвим згадав про війну в Україні і наголосив, що замість війни мають розпочатися переговори.
Про це пише видання Bloomberg.

Крим буде звільнено до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року, сказав колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

Вишня на торті: Байден сказав, що Україні нададуть все, що їй потрібно. 8)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3468
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч

Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:12

журналисты не верно истолковали итоги поездки пуйла в Минск-картофельный как всегда надурил путлера и отпетлял...это весьма ошибочный вывод (не за этим летала делегация в составе которй было больше 10 самых влиятельных в мордоре чиновников)

Павел Латушко предположил другие итоги визита...прав ли он в своих предположениях все станет ясным в течении ближайших недель (максимум месяца января)
"По делам узнаете их"(с)

беларусь отдает свой впк в пользование рф (оборонка будет работать в 3 смены и клепать оружие), учения, базы, аэродромы -это было и есть последние 2 года
нападение со стороны беларуси на 90% произойдет при условии значительного успеха на фронте в Донецкой области. Тогда сразу же откроется фронт со стороны беларуси (и Данилов и другие генералы говорят , что все должно решиться в течении 2 месяцев), в прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли
...ждать до марта в районе белоруских болот нет смысла...

prodigy
 
Повідомлень: 9037
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3087 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:14

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Если позволите,...
1. Система интегрирована
2. Операторы таких систем только страны НАТО, или ближайшие союзнаки.
3. Возможности поражения целей на высоте 24км и скорость ракеты свыше 2 т.км/ч

Система, в нашому випадку, скоріш за все інтегрована не буде. Як і все інше, що в нас є. Буде біля пульта оператора сидіти ще один - з мобільним або планшетом, який буде виконувати функцію розпізнавання "свій-чужий". По другому пунктах в мене заперечень нема, тому й кажу, що це більше політичний крок, аніж військовий.


интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?
prodigy
 
Повідомлень: 9037
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3087 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?

Чисто теоретично, вона мала б інтегруватися з нашими ірісами і насамсами. Але скоріш за все, навіть цього не буде до кінця війни.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:50

  prodigy написав:прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли
а что на границе с рб сейчас глубокое промерзание грунта? Дороги перманентно будут раскисшими до мая
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15843
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:52

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:интеграция с польскими или румынскими Пэтриотами?
или интеграция с нашими Буками, С300, точка-У?

Чисто теоретично, вона мала б інтегруватися з нашими ірісами і насамсами. Але скоріш за все, навіть цього не буде до кінця війни.

Не знаю, з чим ця система повинна інтегруватись, знаю тільки, що в Києві живуть мільйони, вершечок влади, іноземні посольства, а захисту від російських чи іранських балістичних ракет немає. Сподіваюсь, що скоро буде.

Розчаровує, що в нас і досі немає аналогів ланцетів і шахедів, ні гумдопомоги, ні своїх. Їх швидше і дешевше зробити, ніж теж необхідні крилаті ракети.
lapay
 
Повідомлень: 13311
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Обиватель тут ніяким боком.
действительно, 73% это ж не "обыватель", это адназначна элита :-)))))))))))))
juristkostya
 
Повідомлень: 5383
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30793080308130823083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2117)
22.12.2022 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.