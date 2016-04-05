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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3080308130823083>
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:53

А свято де? А свято - є!)))))))

  fler написав:Крим буде звільнено до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року, сказав колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

Вишня на торті: Байден сказав, що Україні нададуть все, що їй потрібно.

Супер!
А ще б було суперовішше, якби сказав Байден, в які терміни це все буде...

Ну але, все одно - все буде добре!

А покищо, "все йде по плану - Київ за 3 дня!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:58

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Обиватель тут ніяким боком.
действительно, 73% это ж не "обыватель", это адназначна элита :-)))))))))))))

Самі вигадали, самі й посміялися.
Мова була про інше.
Як ці нехай всі 73% обивателів завадили див. вище чому.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:в прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли
...ждать до марта в районе белоруских болот нет смысла...
странная логика. Да, прошлой весной земля рано оттаяла - ну, так этой зимой она ещё не замерзла, и, судя по долгосрочному прогнозу, и не замёрзнет.
  prodigy написав:журналисты не верно истолковали итоги поездки пуйла в Минск-картофельный как всегда надурил путлера и отпетлял...это весьма ошибочный вывод (не за этим летала делегация в составе которй было больше 10 самых влиятельных в мордоре чиновников)

Павел Латушко предположил другие итоги визита...прав ли он в своих предположениях все станет ясным в течении ближайших недель (максимум месяца января)
"По делам узнаете их"(с)

как можно утверждать, что "журналисты сделали ошибочный вывод", если про альтернативное мнение мы пишем "есть другое предположение, правильность которого мы узнаем в течение месяца"?

Очевидно, что и про "журналисты сделали ошибочный вывод" мы убедимся в пределах того же месяца, а сейчас утверждать рано.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мова була про інше.
Так зачем же вы в ответ на мою реплику пишете "про інше"? Пишите по сути.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:00

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.
......

Вы правы.
Но проблема в том, что можно составить такие требования техники безопасности, что человек и работать не сможет. В ситуациях, когда работники трудятся в тяжёлых (по разным параметрам, не обязательно по весу) защитных костюмах или просто в тяжёлых условиях, часто устанавливаются ограничения на время работы.
Объяснение detroytred о том, что всё определяется решением командира, меня не устраивает. Не все командиры достаточно квалифицированы и могут принять взвешенное решение (это зависит даже от характера).
Должны быть какие-то инструкции, записанные если не в уставе, то хотя бы в каких-то методических рекомендациях.


не влаштовує його :D те що вас влаштовує щось чи ні, діючим правилам і нормам якось по..., дуже так глибоко. ви вже вибачайте. чи може десь було написано, що щось має особисто вас влаштовувати? командири (керівники), кажете, не достатньо кваліфіковані та їх рішення не виважені? а солдати (робітники) всі кваліфіковані і всі їх рішенні виважені? так? командири (керівники) теж люд підневільний і, між іншим, несуть відповідальність за дотриманням тб своїми підлеглими. а воно нахіба їм відповідати за вільності своїх підлеглих? а вони, ці підлеглі, судять про все кожен зі своєї дзвіниці, яку вважають самою високою і центровою, з якої видно геть усе. а насправді, вона сама маленька, куценька, і з неї не видно зовсім "ненахіба" (нічого). абсолютно. тому так і є, що тб та її дотримання не є справою добровільною. але якщо хтось хоче "щоб вибір має бути", то немає питань. але вибір є і у іншої сторони - якщо щось, то ніяких виплат. що власне і зрозуміло. воно завжди так працює. порушив працівник вимоги тб і ніяких виплат ні роботодавець, ні страхова йому не заплатить. зовсім. але бачите, такий вибір декого не влаштовує. хочеться, щоб вибір був такий собі, односторонній.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:10

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Мова була про інше.
Так зачем же вы в ответ на мою реплику пишете "про інше"? Пишите по сути.

Суть викладено в першому моєму повідомленні. Про що й була мова.
У відповіді на репліку про що мені писати, як не про цю репліку?!
Я пас. Такі пікіровки не про мене.

Хоча вже те сьогоднішнє перше повідомлення видалили. Тим паче тепер нема сенсу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:28

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Kudrjavuy написав:Время стоит тратить не на форумы!

Та я тут не просто так підняв тему про броніки...

Головне, що більшість "хотабів" тут зразу персонально на мене почали це все "приміряти"... - а тему то я підняв зовсім НЕ про себе!

2 дні тому наших поранило... а одного...

І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...

А то якось би тупо було, стільки часу воїн воював, захищав країну і людей... - а його батькам потім би лише сказали - "сам винен!" і жоної вам компенсації...
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:45

  Успіх написав:
  Kudrjavuy написав:Время стоит тратить не на форумы!

Та я тут не просто так підняв тему про броніки...

Головне, що більшість "хотабів" тут зразу персонально на мене почали це все "приміряти"... - а тему то я підняв зовсім НЕ про себе!

2 дні тому наших поранило... а одного...

І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...

А то якось би тупо було, стільки часу воїн воював, захищав країну і людей... - а його батькам потім би лише сказали - "сам винен!" і жоної вам компенсації...


і навіть після цього вам ні самому не приходить в мозок думка (хоча б мала), ні вбити її туди за допомогою інших ніяк не виходить - що якшо б в він був в засобах захисту, в даному випадку в броніку, нехай і не зручному, то цілком імовірно що на даний момент мова про виплати не йшла б і людинв була б живою, можливо поранена, але тим не менше? от що намагаються до вас донести. це так складно для розуміння?
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50

  Успіх написав:А то якось би тупо було, стільки часу воїн воював, захищав країну і людей... - а його батькам потім би лише сказали - "сам винен!" і жоної вам компенсації
натолкайте в броник фанеру и носите как меховое манто)
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50

Ох вже ті стандарти/правила/закони...

  wild.tomcat написав:не влаштовує його те що вас влаштовує щось чи ні, діючим правилам і нормам якось по..., дуже так глибоко
  wild.tomcat написав:якщо щось, то ніяких виплат.

Та вже і зі вчорашніх коментів зрозуміло, що життя солдата, який віддав душу й тіло за нашу свободу... оцінюють отак >>>



п.с.
А ви знаєте шановні (я до всіх звертаюсь), що коли на вогневій орієнтують бойову машину за допомогою бусолі, то метрів 100 від машини попереду(і трохи вбік) ставлять бусоль, наводяться/орієнтують і т.п. - АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!!
Тобто без автомата, магазинів, ножів, телефона і БЕЗ БРОНІКА!!! Бо в іншому випадку бусоль буде працювати не точно/не чітко!
А в цей час можуть бути "приходи" різного калібру!!!

А тепер собі ДУМАЙТЕ!
І живіть з цим!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 22 гру, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 3080308130823083>
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