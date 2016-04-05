Супер!
А ще б було суперовішше, якби сказав Байден, в які терміни це все буде...
Ну але, все одно - все буде добре!
А покищо, "все йде по плану - Київ за 3 дня!"
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:53
А свято де? А свято - є!)))))))
Супер!
А ще б було суперовішше, якби сказав Байден, в які терміни це все буде...
Ну але, все одно - все буде добре!
А покищо, "все йде по плану - Київ за 3 дня!"
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:58
Додано: Чет 22 гру, 2022 10:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
странная логика. Да, прошлой весной земля рано оттаяла - ну, так этой зимой она ещё не замерзла, и, судя по долгосрочному прогнозу, и не замёрзнет.
как можно утверждать, что "журналисты сделали ошибочный вывод", если про альтернативное мнение мы пишем "есть другое предположение, правильность которого мы узнаем в течение месяца"?
Очевидно, что и про "журналисты сделали ошибочный вывод" мы убедимся в пределах того же месяца, а сейчас утверждать рано.
Додано: Чет 22 гру, 2022 10:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:00
не влаштовує його те що вас влаштовує щось чи ні, діючим правилам і нормам якось по..., дуже так глибоко. ви вже вибачайте. чи може десь було написано, що щось має особисто вас влаштовувати? командири (керівники), кажете, не достатньо кваліфіковані та їх рішення не виважені? а солдати (робітники) всі кваліфіковані і всі їх рішенні виважені? так? командири (керівники) теж люд підневільний і, між іншим, несуть відповідальність за дотриманням тб своїми підлеглими. а воно нахіба їм відповідати за вільності своїх підлеглих? а вони, ці підлеглі, судять про все кожен зі своєї дзвіниці, яку вважають самою високою і центровою, з якої видно геть усе. а насправді, вона сама маленька, куценька, і з неї не видно зовсім "ненахіба" (нічого). абсолютно. тому так і є, що тб та її дотримання не є справою добровільною. але якщо хтось хоче "щоб вибір має бути", то немає питань. але вибір є і у іншої сторони - якщо щось, то ніяких виплат. що власне і зрозуміло. воно завжди так працює. порушив працівник вимоги тб і ніяких виплат ні роботодавець, ні страхова йому не заплатить. зовсім. але бачите, такий вибір декого не влаштовує. хочеться, щоб вибір був такий собі, односторонній.
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:10
Суть викладено в першому моєму повідомленні. Про що й була мова.
У відповіді на репліку про що мені писати, як не про цю репліку?!
Я пас. Такі пікіровки не про мене.
Хоча вже те сьогоднішнє перше повідомлення видалили. Тим паче тепер нема сенсу.
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:28
Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©
Та я тут не просто так підняв тему про броніки...
Головне, що більшість "хотабів" тут зразу персонально на мене почали це все "приміряти"... - а тему то я підняв зовсім НЕ про себе!
2 дні тому наших поранило... а одного...
І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...
А то якось би тупо було, стільки часу воїн воював, захищав країну і людей... - а його батькам потім би лише сказали - "сам винен!" і жоної вам компенсації...
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:45
і навіть після цього вам ні самому не приходить в мозок думка (хоча б мала), ні вбити її туди за допомогою інших ніяк не виходить - що якшо б в він був в засобах захисту, в даному випадку в броніку, нехай і не зручному, то цілком імовірно що на даний момент мова про виплати не йшла б і людинв була б живою, можливо поранена, але тим не менше? от що намагаються до вас донести. це так складно для розуміння?
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50
Ох вже ті стандарти/правила/закони...
Та вже і зі вчорашніх коментів зрозуміло, що життя солдата, який віддав душу й тіло за нашу свободу... оцінюють отак >>>
п.с.
А ви знаєте шановні (я до всіх звертаюсь), що коли на вогневій орієнтують бойову машину за допомогою бусолі, то метрів 100 від машини попереду(і трохи вбік) ставлять бусоль, наводяться/орієнтують і т.п. - АЛЕ!!! Але біля бусолі маєш стояти БЕЗ МЕТАЛУ!!!
Тобто без автомата, магазинів, ножів, телефона і БЕЗ БРОНІКА!!! Бо в іншому випадку бусоль буде працювати не точно/не чітко!
А в цей час можуть бути "приходи" різного калібру!!!
А тепер собі ДУМАЙТЕ!
І живіть з цим!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 22 гру, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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