Додано: Чет 22 гру, 2022 11:00

ЛАД написав: Shaman написав: ..............

чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.

...... ..............чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться.......

Вы правы.

Но проблема в том, что можно составить такие требования техники безопасности, что человек и работать не сможет. В ситуациях, когда работники трудятся в тяжёлых (по разным параметрам, не обязательно по весу) защитных костюмах или просто в тяжёлых условиях, часто устанавливаются ограничения на время работы.

Объяснение detroytred о том, что всё определяется решением командира, меня не устраивает. Не все командиры достаточно квалифицированы и могут принять взвешенное решение (это зависит даже от характера).

Должны быть какие-то инструкции, записанные если не в уставе, то хотя бы в каких-то методических рекомендациях. Вы правы.Но проблема в том, что можно составить такие требования техники безопасности, что человек и работать не сможет. В ситуациях, когда работники трудятся в тяжёлых (по разным параметрам, не обязательно по весу) защитных костюмах или просто в тяжёлых условиях, часто устанавливаются ограничения на время работы.ОбъяснениеДолжны быть какие-то инструкции, записанные если не в уставе, то хотя бы в каких-то методических рекомендациях.

не влаштовує йоготе що вас влаштовує щось чи ні, діючим правилам і нормам якось по..., дуже так глибоко. ви вже вибачайте. чи може десь було написано, що щось має особисто вас влаштовувати? командири (керівники), кажете, не достатньо кваліфіковані та їх рішення не виважені? а солдати (робітники) всі кваліфіковані і всі їх рішенні виважені? так? командири (керівники) теж люд підневільний і, між іншим, несуть відповідальність за дотриманням тб своїми підлеглими. а воно нахіба їм відповідати за вільності своїх підлеглих? а вони, ці підлеглі, судять про все кожен зі своєї дзвіниці, яку вважають самою високою і центровою, з якої видно геть усе. а насправді, вона сама маленька, куценька, і з неї не видно зовсім "ненахіба" (нічого). абсолютно. тому так і є, що тб та її дотримання не є справою добровільною. але якщо хтось хоче "щоб вибір має бути", то немає питань. але вибір є і у іншої сторони - якщо щось, то ніяких виплат. що власне і зрозуміло. воно завжди так працює. порушив працівник вимоги тб і ніяких виплат ні роботодавець, ні страхова йому не заплатить. зовсім. але бачите, такий вибір декого не влаштовує. хочеться, щоб вибір був такий собі, односторонній.