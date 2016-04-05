prodigy написав:в прошлом году весна была ранняя в феврале дороги моментально роскисли ...ждать до марта в районе белоруских болот нет смысла...
странная логика. Да, прошлой весной земля рано оттаяла - ну, так этой зимой она ещё не замерзла, и, судя по долгосрочному прогнозу, и не замёрзнет.
prodigy написав:журналисты не верно истолковали итоги поездки пуйла в Минск-картофельный как всегда надурил путлера и отпетлял...это весьма ошибочный вывод (не за этим летала делегация в составе которй было больше 10 самых влиятельных в мордоре чиновников)
Павел Латушко предположил другие итоги визита...прав ли он в своих предположениях все станет ясным в течении ближайших недель (максимум месяца января) "По делам узнаете их"(с)
как можно утверждать, что "журналисты сделали ошибочный вывод", если про альтернативное мнение мы пишем "есть другое предположение, правильность которого мы узнаем в течение месяца"?
Очевидно, что и про "журналисты сделали ошибочный вывод" мы убедимся в пределах того же месяца, а сейчас утверждать рано.
Shaman написав:.............. чомусь тут ніхто не каже - бронік, це як техніка безпеки. незручно, але треба виконувати. й керівники за це теж відповідають - щоб підлеглі її виконували. а якщо не дай бог щось станеться, на це уважно дивляться. ......
Вы правы. Но проблема в том, что можно составить такие требования техники безопасности, что человек и работать не сможет. В ситуациях, когда работники трудятся в тяжёлых (по разным параметрам, не обязательно по весу) защитных костюмах или просто в тяжёлых условиях, часто устанавливаются ограничения на время работы. Объяснение detroytred о том, что всё определяется решением командира, меня не устраивает. Не все командиры достаточно квалифицированы и могут принять взвешенное решение (это зависит даже от характера). Должны быть какие-то инструкции, записанные если не в уставе, то хотя бы в каких-то методических рекомендациях.
не влаштовує його те що вас влаштовує щось чи ні, діючим правилам і нормам якось по..., дуже так глибоко. ви вже вибачайте. чи може десь було написано, що щось має особисто вас влаштовувати? командири (керівники), кажете, не достатньо кваліфіковані та їх рішення не виважені? а солдати (робітники) всі кваліфіковані і всі їх рішенні виважені? так? командири (керівники) теж люд підневільний і, між іншим, несуть відповідальність за дотриманням тб своїми підлеглими. а воно нахіба їм відповідати за вільності своїх підлеглих? а вони, ці підлеглі, судять про все кожен зі своєї дзвіниці, яку вважають самою високою і центровою, з якої видно геть усе. а насправді, вона сама маленька, куценька, і з неї не видно зовсім "ненахіба" (нічого). абсолютно. тому так і є, що тб та її дотримання не є справою добровільною. але якщо хтось хоче "щоб вибір має бути", то немає питань. але вибір є і у іншої сторони - якщо щось, то ніяких виплат. що власне і зрозуміло. воно завжди так працює. порушив працівник вимоги тб і ніяких виплат ні роботодавець, ні страхова йому не заплатить. зовсім. але бачите, такий вибір декого не влаштовує. хочеться, щоб вибір був такий собі, односторонній.
Kudrjavuy написав:Время стоит тратить не на форумы!
Та я тут не просто так підняв тему про броніки...
Головне, що більшість "хотабів" тут зразу персонально на мене почали це все "приміряти"... - а тему то я підняв зовсім НЕ про себе!
2 дні тому наших поранило... а одного...
І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...
А то якось би тупо було, стільки часу воїн воював, захищав країну і людей... - а його батькам потім би лише сказали - "сам винен!" і жоної вам компенсації...
і навіть після цього вам ні самому не приходить в мозок думка (хоча б мала), ні вбити її туди за допомогою інших ніяк не виходить - що якшо б в він був в засобах захисту, в даному випадку в броніку, нехай і не зручному, то цілком імовірно що на даний момент мова про виплати не йшла б і людинв була б живою, можливо поранена, але тим не менше? от що намагаються до вас донести. це так складно для розуміння?