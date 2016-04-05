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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3080308130823083
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:51

  vitaliian написав:
  edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків

💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.

Зображення

⚡️Наступного року Україна отримуватиме озброєння щомісяця, вже є відповідні домовленості - повідомив міністр оборони Олексій Резніков
▫️Він зазначив, що Україна отримуватиме зброю від США, Німеччини, Франції, Словаччини, Чехії, Румунії та інших країн-партнерів.
edvardd
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