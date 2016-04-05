vitaliian написав:edvardd написав:⚡️Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків
💬 «50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 РСЗВ», - сказав він на зустрічі з українським президентом.
⚡️Наступного року Україна отримуватиме озброєння щомісяця, вже є відповідні домовленості - повідомив міністр оборони Олексій Резніков
▫️Він зазначив, що Україна отримуватиме зброю від США, Німеччини, Франції, Словаччини, Чехії, Румунії та інших країн-партнерів.