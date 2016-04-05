Додано: Чет 22 гру, 2022 12:20

detroytred написав: Успіх написав:

І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...

І тут хоч командування в цьому питанні нормальне - кажуть, що докладуть максимум зусиль, щоб батьки отримали компенсацію/гроші...

Друже, це ключове.

Справа ж не у броніках...

Не за бронік, так за інше, Ви ж розумієте, можна без проблем пристібатися.

При виплаті коштів... коли напевно розслідування, оформлення і щоб усе чітко по правилам, не дай Бо порушення хоч яке.

А без порушення хоч одного в реалі не може бути.

Якщо ж ще пряміше -- то порушення на порушенні, бо так воно є у мирний час, а в отій обстановці й подавно.



І це добре, що у Вас так.

На відміну від прикладу з судового рішення, де матрос, виявляється, повинен був не виконувати наказ мічмана зачищати катер болгаркою, бо мічман був вихідний, а матрос - у наряді (хоча саме наряд й виконує усі будь-які завдання командирів...).

А чергові усіх ланок частини та відповідальні відморозились, що нічого не знали, не чули. Болгарку)) при обов'язку контролю того, що відбувається в частині.



Матрос визнаний винним.

Що наробили оті командири ...

Матрос же навіть не вгород комусь копав, а катер зачищав, на спекоті.



Так що справа не у броніках, а в головах. Друже, це ключове.Справа ж не у броніках...Не за бронік, так за інше, Ви ж розумієте, можна без проблем пристібатися.При виплаті коштів... коли напевно розслідування, оформлення і щоб усе чітко по правилам, не дай Бо порушення хоч яке.А без порушення хоч одного в реалі не може бути.Якщо ж ще пряміше -- то порушення на порушенні, бо так воно є у мирний час, а в отій обстановці й подавно.І це добре, що у Вас так.На відміну від прикладу з судового рішення, де матрос, виявляється, повинен був не виконувати наказ мічмана зачищати катер болгаркою, бо мічман був вихідний, а матрос - у наряді (хоча саме наряд й виконує усі будь-які завдання командирів...).А чергові усіх ланок частини та відповідальні відморозились, що нічого не знали, не чули. Болгарку)) при обов'язку контролю того, що відбувається в частині.Матрос визнаний винним.Що наробили оті командири ...Матрос же навіть не вгород комусь копав, а катер зачищав, на спекоті.Так що справа не у броніках, а в головах.

а давайте на це подивимося так - ви ж напевно в курсі, що дуже часто вживають, і вживають зайвого. на жаль, так є. далі виникає "диспут", під час якого доволі часто хапаються за зброю. і таке на жаль, є. і от давайте розглянемо випадок, коли в результаті "диспуту" один з диспутантів "все", в самому прямому розумінні (на щастя про таке не чув, хоча як насправді, хто зна). як би мало на це реагувати керівництво? це ж саме що не є грубе порушення тб і будь яких правил - уставів, правил поводження зі зброєю і хз чого там ще. і от- винести все нагора і проводити розслідування, з усіма наслідками, і списанням на небойові втрати? так це ж повна дупа для всіх, включаючи безпосередніх командирів та і командування частини. а учаснику - взагалі грати. та і командирам теж можливо. чи вам це не знати. і інший варіант - замяти, і списати на бойові втрати, теж з усіма наслідками. з якого такого буя? от як бути? от вам і правила і їх дотримання.пс. в мене знайомий на свого підлеглого рапорт так написав, далі суд, штраф і все таке (він сам його туди особисто возив), так його ще командування частини дурнем намагалося зробити, типу "що не міг сам вирішити якось"? а як вирішити, якщо чудак бухає, на зауваження і вмовляння не реагує, і по буху хапається за автомат? вже і за руки ловили, хз що там могло б бути. вільнолюдство, отаке....ппс у випадку, коли долярчик пише, що командування всеодно сприятиме оформленню виплат, цілком допускаю що це може бути і з причини щоб не оформлювати зайвий раз такий випадок, тому що можна і по шапці заробити, всім причетним. тому роблять як простіше і тихіше. і заодно, ніби як по-людськи виходить віднеслися. імхо, як то кажуть. знаю такі випадки по цивільному, проектую на військове.